“Junín tiene una decisión tomada de tener empatía con quienes sufren la pirotecnia”

La titular de la Secretaría de Gobierno del Municipio, Agustina De Miguel, destacó los buenos resultados del trabajo de concientización social desarrollado en la ciudad durante los últimos años, acerca de los daños y perjuicios que causa la pirotecnia sonora en personas y animales.

Además, destacó la aprobación del proyecto de ley “Pirotecnia Cero” a nivel provincial, que fuera impulsado en su momento por el exsenador Juan Fiorini, como así también las medidas tomadas a nivel local para la regulación de la venta y la publicidad sonora de fuegos artificiales prohibidos.

Primeramente, De Miguel manifestó: “Hace cinco años que en Junín venimos disfrutando de la pirotecnia bajo una nueva modalidad con mayor luminosidad y menos ruido, los fuegos artificiales de luces con muy bajo impacto sonoro son productos amigables a la sociedad, y el consenso ya está logrado en la gente”.

“La Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) junto a la representación sindical del sector y organismos públicos lanzaron la campaña nacional ‘La nueva tradición: Fuego Artificiales Amigables’ para promover un uso responsable de este tipo de productos, por lo cual en miles de comercios y empresas de todo el país se colocarán afiches de la iniciativa y las 60 mil personas que emplea el sector en Argentina explicarán cómo utilizarlos”, detalló la funcionaria.

En cuanto a la iniciativa, De Miguel afirmó que “es muy gratificante que una iniciativa nacida en esta gestión de la mano del intendente Pablo Petrecca haya logrado tanta receptividad en la gente, a tal punto que hoy es ley provincial gracias al proyecto presentado por Juan Fiorini cuando cumplía su rol de senador bonaerense, y estamos muy satisfechos porque era un cambio total de paradigma y de usos sociales, algo para nada fácil de abordar y se logró”.

“Fue un proceso que se caminó con la gente y con los responsables del rubro, una vez más la participación ciudadana fue clave para que la normativa sea aplicable y se pueda cumplir, sin dejar de recordar que en la misma época y también por iniciativa de esta administración, se sancionó la ordenanza 7293 de prohibición de publicidad mediante dispositivos sonoros”, expuso.

Sobre la ordenanza correspondiente, la funcionaria contó que “con la misma regulamos el derecho a ejercer la actividad publicitaria y que en nuestra ciudad representa una importante fuente laboral y comercial, conjuntamente con el derecho de la población en general de disponer de la necesaria tranquilidad y reposo en un ambiente exterior, con el menor nivel de ruido posible y consecuentemente eliminar contaminación derivada del mismo”.

“La publicidad mediante dispositivos sonoros instalados en el espacio público resultaba innecesaria y excesiva, atendiendo a la gran cantidad de medios alternativos y menos contaminantes, por lo tanto, se prohibió el uso de dispositivos de sonidos emplazados en postes o columnas de cableado aéreo de electricidad, teléfonos, televisión y en cualquier otra instalación que sirva de soporte para el emplazamiento de dispositivos sonoros”, añadió.

En cuanto a las consecuencias que puede haber con respecto a la ordenanza, De Miguel afirmó: “Casi no va a haber vecinos que irrumpan la ley, el representante de CAEFA mencionaba que en los festejos por el logro del Mundial no hubo ningún tipo de inconveniente; Junín ya tiene una decisión tomada, la gente decidió ser empática con quienes tenemos al lado, con los animales y con los Veteranos de Guerra. En este sentido, tengo total esperanza de que no va a haber que aplicar ningún tipo de multa, esperamos no tener que usar la herramienta sancionatoria y que en esta oportunidad sea la estrella en Navidad y Año Nuevo”.

“Desde el 2017 el Gobierno de Junín, con la regulación del uso de pirotecnia y de la publicidad sonora, logró una transición gradual hacia un estado de cosas superadoras en materia general de eliminación y/o mitigación de la contaminación en general”, concluyó.