Unas 150 personas ya comenzaron la Colonia de Verano para Adultos Mayores

El viernes 16 de diciembre arrancó la Colonia de Verano para Adultos Mayores, que impulsan las Direcciones de Deportes y de Adultos Mayores del Municipio de Junín. Alrededor de 150 personas participan de la propuesta que se hace los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10, en el Complejo Municipal General San Martín, con recorrido de micros por la ciudad de Junín. Los interesados en sumarse a la colonia aún pueden inscribirse, así que no se descarta que este número siga subiendo.

En diálogo con Democracia, el profesor Juan Berestein, coordinador de Deportes, explicó que las fichas de inscripción se encuentran en la Dirección de Deportes (Complejo Municipal) y en la Dirección de Adultos Mayores (Gandini 92- Bienestar Social).

Es abierto a la comunidad. Mucha gente que va a distintos programas durante el año, en verano también va a la colonia. “Acá se junta la gente de distintos barrios. Hay clases de natación, clases de ritmos, gimnasia localizada, juegos recreativos, juegos de mesa, tejo y caminatas”, detalló.

“La propuesta es pasarla bien. Si la persona no tiene mucha movilidad, puede jugar juegos de mesa y compartir con los demás, unos 20 minutos sentados, pudiendo compartir un mate, facturas, unas masitas, estar al aire libre. Hay cosas que se van adaptando a la movilidad que tiene la persona y que le pueda generar una ayuda a la misma. No hay nada que lo limite, ni que haga mucha o poca actividad. Hay que concurrir. Si no puede hacer algo, pasa el rato, charla con los demás, escucha música, puede estar al aire libre. No hay ninguna restricción”, explicó el profesor.

Cabe mencionar que si bien las actividades se realizan al aire libre y la reunión central donde se comparte una merienda, las clases de ritmos, se hacen en el salón grande del Complejo Municipal. Vale mencionar que si el tiempo está feo y lloviendo, la colonia no se hace, se suspende.

Despedida

El miércoles 28 de diciembre se hará la despedida de año en la Colonia de Verano para Adultos Mayores en el Complejo Municipal “General San Martín”. Según lo adelantado por Berestein, habrá música y baile durante la realización de la colonia, que seguramente contará con la amplia participación de los integrantes de la misma y el equipo de profesores correspondiente.