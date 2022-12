“Cuerpos que [no] importan”, publicado por editorial italiana

Convocado por la Editorial Armando de Roma, la obra del autor juninense Rafael Crocinelli, “Cuerpos que [no] importan” tendrá lugar en las bibliotecas de Europa. Junín y el fútbol internacional es un tema que registra varios capítulos, ya sea por la venta de futbolistas o sucesos de deportistas a lo largo del mundo. En este caso, se trata de un hecho literario. La obra del periodista nacido en Junín, Rafael Crocinelli, será publicada por la editorial Armando, de Italia.

Este libro es el primer material en la Argentina que analiza los tipos de cuerpos y las sexualidades que existen en el fútbol profesional. En otras palabras, esta producción se basa en el lado “B” del fútbol a partir de entrevistas a más de veinte jugadores, profesionales y amateurs, y cuerpos técnicos que se incluyen en el libro.

Acerca de este suceso, el autor juninense Rafael Crocinelli manifestó: “No tomo dimensión de la magnitud del libro. El hecho de ser contactado por la editorial Armando y que este libro pase a formar parte de este staff es algo súper importante en lo personal como así también para el libro”.

“Es una forma de volver donde todo comenzó. Mis antepasados son oriundos de Italia y este suceso me vuelve a conectar con Italia. No muchas personas lo saben, pero en el 2013 tuve una prueba en un club de la Serie C y debido a un tema de nacionalidad no pude dar con el cometido. Esto me vuelve conectar con ese hermoso país”, concluyó el periodista local.

Los libros serán administrados por la propia editorial romana para todo el país y llevarán el nombre traducido de “Corpi che non contano”. Además del Viejo Continente, la obra del periodista nacido en Junín también fue publicada en Chile por la editorial Matecito Amargo y formó parte de la “Furia del Libro” en Santiago de Chile (el encuentro chileno más importante de libros). En tal sentido, se proyecta una presentación con el Ministerio de Deporte chileno para comienzos de 2023.