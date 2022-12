Se sortearon los lotes del Proyectar III

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, participó este miércoles del sorteo de lotes correspondientes al Proyectar III, una política del Gobierno de Junín que tiene como propósito la generación de suelo urbano con la dotación de los servicios correspondientes, para que sean accesibles a familias y que puedan concretar el sueño de la vivienda propia. En este marco, el jefe comunal anunció que “el Municipio ya trabaja en el Proyectar IV, ya que esta política pública vino para quedarse y dar respuestas a una necesidad”.

En este contexto, Petrecca manifestó: “Seguramente tienen muchas expectativas, sabemos que hoy es un día muy especial para muchas familias, para aquellas que están presentes físicamente y los que están mirando de manera online, familias que están soñando con tener su casa propia, ‘Proyectar’ nació para cumplir ese sueño”.

“En agosto lanzamos el Proyectar III, y hoy 30 familias son dueñas de lotes con servicios para que prontamente puedan construir y concretar ese sueño. Este Proyectar III superó todos los récords, tal es así que hubo más de 1000 inscriptos y seguramente eso tuvo que ver con que ustedes vieron que ya más de 100 familias construyen sus hogares, con el Proyectar I, II y con el Proyectar Social. Cada tanto recorro los barrios, veo y disfruto de cómo cada hogar se construye y esto habla de hechos concretos”, sostuvo.

A su vez, afirmó que “sabemos el gran déficit habitacional que tenemos en nuestra ciudad, es por eso que como Gobierno tomamos la decisión de crear la Agencia de Tierra y Vivienda, y a partir de allí lanzamos lo que creímos que era el plan más ambicioso de movilización de suelo urbano y lo hicimos en un momento que estábamos próximos a las elecciones, por lo que muchos creyeron que era promesa de campaña, pero no, es un hecho concreto, donde ya más de 100 familias construyen sus hogares y hoy, 30 juninenses más serán dueños de sus lotes”.

Seguidamente, el alcalde sostuvo: “Para llegar a eso tuvimos que hacer un arduo trabajo, primero la conformación de la Agencia y el gran equipo de trabajo que día a día da lo mejor de sí para poder llevar las mejores soluciones a los vecinos, y a partir de ese lanzamiento que hicimos, hubo que realizar un trabajo previo, que fue la construcción de servicios necesarios y fundamentales para que los lotes no sean espacios dados sin una base, sino que sean lotes con servicios y en condiciones de construcción de viviendas”.

En cuanto al trabajo realizado, detalló: “Realizamos 25000 metros lineales de cloaca, 40000 de agua, instalamos tres estaciones de bombeo para mejorar todo el sistema cloacal, y trabajamos en barrios con obras de desagüe con la más emblemática que es la del sector Norte que impacta en 25000 vecinos”, y añadió: “Además realizamos obras de cordón cuneta, mejorado, y asfaltado que llevamos adelante para la integración de la ciudad, eximición de tasas en determinados lugares para poder construir; en definitiva, una política pública que vino para quedarse y dar respuestas a una necesidad”.

“Desde el primer momento entendimos la necesidad de generar oportunidades para los vecinos de Junín, oportunidades que generen un antes y un después en la vida de cada familia juninense, queremos ser un puente entre ustedes y ese sueño que tienen con las herramientas y las políticas públicas para poder concretarlo. Estamos muy contentos y muy emocionados de los avances que estamos realizando con el ‘Proyectar’, y por la cantidad de gente que se inscribió”, declaró el jefe comunal.

Asimismo, Petrecca expresó que “es gratificante ver cada ladrillo que se levanta porque cada uno de ellos habla del esfuerzo de ustedes, habla de sueños de construcción de hogar, de futuro y esperanzas, mi deseo es que tengan el mayor de los éxitos para las 30 familias sorteadas y para aquellos que no salgan beneficiados, quiero decirles que seguiremos trabajando, el equipo ya tiene el Proyectar IV en camino, y esto es una política pública que vino para quedarse, porque esto va a permitir seguir generando lotes, y a partir de allí, continuar con la concreción de sueños y de hogares”.

Las familias favorecidas con el sorteo

En ese marco, Jeremías Antolini expresó: “Estoy muy contento, es un sueño para mí poder cumplir con todos los requisitos y realizar todos los trámites. Hoy mientras estaba en camino para presenciar el sorteo, le decía a mi esposa que salir sorteados sería ponerle un broche de oro al año, y ser los primeros fue como liberar toda la tensión, la ansiedad de ver cómo pasaba el tiempo y que llegue el día del sorteo; estamos muy contentos”.

“Es muy importante y muy bueno que el Municipio genere estas posibilidades, porque hay mucha gente que no tiene accesibilidad de comprar un terreno, lleva mucho tiempo y dinero, y poder cumplir con los requisitos y estar habilitados a participar y además salir sorteados es muy gratificante, estamos muy agradecidos con el Gobierno de Junín por esta oportunidad”, sostuvo Stefanía, pareja de Antolini.

Por otro lado, otro de los vecinos beneficiados fue Joan Carlos Almada, quien expresó: “Estoy muy contento, es el segundo ‘Proyectar’ del cual nos anotamos y en este tuvimos la suerte de salir sorteados, estoy agradecido por la oportunidad que se me dio como ciudadano, hay mucha gente que no tiene los medios para poder comprar un terreno, como me sucedió a mí, y ahora voy a poder concretar un sueño junto a mi familia”.

A su vez, Vanesa Scollo, otra de las adjudicatarias sorteadas, declaró: “Estoy muy emocionada, todavía no puedo creer haber salido sorteada, tengo mucha fe, pedí mucho para poder lograr esto, es muy importante que los juninenses tengamos un Municipio que nos ayude como ciudadanos a tener esta oportunidad de seguir creciendo”.