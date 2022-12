Junín, a puro festejo en el centro tras el pase de Argentina a la final

El triunfo de la Selección argentina ante Croacia, por 3 a 0, y el pase a la final del Mundial de Qatar 2022 desató la fiesta en nuestra ciudad. En efecto, ni bien terminado el encuentro, que tuvo a un Lionel Messi encendido y a un Julián Álvarez brillante, miles de juninenses se concentraron en el centro y en la Fuente del Milenio para celebrar, con cánticos, camisetas y banderas albicelestes.

Caravanas de autos, motos, bicicletas y vecinos a pie se movilizaron desde los barrios hasta el centro, y los pasos a nivel se vieron colmados de hinchas.

El domingo, a las 12, Argentina disputará la final contra el ganador del partido, de mañana, entre Francia y Marruecos, y es la sexta final que disputará la Selección argentina a lo largo de su historia.

Una multitud, en el Obelisco porteño

Una multitud de familias, grupos de amigos y fanáticos del fútbol comienza a concentrarse en el Obelisco porteño para celebrar el pase de la Selección a la final, mientras que miles de personas vibraron en distintos espacios públicos en los que pudieron seguir a través de pantallas gigantes las alternativas del partido en el que los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por 3-0 frente al combinado croata.



Subidos a las vallas que el gobierno porteño dispuso frente al Obelisco, miles de hinchas celebraban la victoria desde antes del final del partido con bombos, redoblantes y la canción ya hecha himno por la hinchada argentina en este torneo y en la que todos se subían al estribillo de “muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial”.

Entre otros sitios, miles de hinchas siguieron las alternativas del partido en la pantalla gigante montada en la plaza Seeber del barrio porteño de Palermo, que fue cubierta de celeste y blanco por los visitantes que llegaban con camisetas de la selección argentina de distintas épocas, la mayoría de ellas con el 10 en la espalda y el apellido “Messi”.



Pasada las 15 gran parte del predio ya estaba cubierto por grupos de visitantes que buscaban los rincones con sombra y compartían rondas de mate, mientras que en las vallas que delimitaban el sector los vendedores ambulantes sumaron a las tradicionales camisetas de la selección nuevas remeras con el rostro de Lionel Messi y la frase “Andá pa allá, bobo”.



El público ingresaba a la plaza a través de un arco que lucía la consigna "unidos por la misma pasión" y los visitantes tenían la posibilidad de retratarse junto a gigantografías de los jugadores de la selección argentina.



Mientras aguardaban el inicio del partido, los hinchas podían entretenerse con los metegoles dispuestos en la zona recreativa o acercarse al sector de los foodtrucks.



Con la salida de los jugadores al campo de juego para el calentamiento previo, la multitud estalló en gritos de aliento y aplausos acompañados por miles de vuvuzelas.



Con una peluca de rulos celeste y blanca y brillos en la cara, la payasa “Campanita” de 71 años de edad acompañaba a sus nietas mientras coloreaba los rostros de los visitantes que se lo solicitaban; en diálogo con Télam señaló: “Nuestro país necesita un poco de felicidad para nuestro corazón, soy payasa hace muchos años y este traje me lo pongo para las fechas patrias, pero este día se prestaba para estar bien argenta. Dios bendiga a Argentina, no solamente en el fútbol sino a todos sus habitantes”.



El comienzo del partido provocó la explosión de la multitud, cuya algarabía al grito de “el que no salta es un inglés” causó una niebla roja, producto del polvo de ladrillo de la plaza batido por los saltos de la hinchada.



Cada ataque del seleccionado argentino despertaba una ola de aplausos, el sonar de los bombos y agite con los brazos, mientras que las faltas provocaban enojo y fastidio.



Pasados los 30 minutos del primer tiempo con la llegada del primer gol que hizo retumbar la plaza con el grito de "gooool" y "vamos Messi" que hizo que los espectadores saltaran, aplaudieran, se pararan y agitaran fuerte los brazos.



A los pocos minutos la plaza volvió a vibrar con el segundo gol de Julián Álvarez, que provocó que volará espuma en el aire, se bailará y se escuchase algunos "Juli te amo!!", seguido de "vamos por el tercero".



Desde temprano, los vendedores ambulantes recorrían los alrededores ofreciendo banderas, gorros, vuvuzelas, vinchas, remeras y muñecos con la cara de Lionel Messi.



