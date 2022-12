Tras los cortes, Petrecca pide a EDEN que informe sobre la situación y las inversiones

Tras los cortes de energía eléctrica y la falta de agua en amplios sectores de la ciudad, voceros oficiosos del municipio confirmaron que el intendente Pablo Petrecca dio instrucciones al equipo jurídico para que inicien a la brevedad acciones ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Junín contra la Empresa Distribuidora de Energía EDEN.

“Los últimos acontecimientos del fin de semana largo demostraron una vez más las falencias del servicio eléctrico en la ciudad, con cortes prolongados, que en algunos barrios superaron las 72 horas”, señalaron.

Y agregaron: “Esta no es la primera vez que el Municipio intima a la empresa a realizar inversiones, lo mismo ya había ocurrido en 2017, y a principios de este año, cuando el Gobierno de Junín envió cartas documentos a EDEN, al Organismo de Control de la Provincia (Oceba), y al Gobierno bonaerense, instando a mejorar el servicio y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas”.

Puntualmente en este último episodio, la lentitud en el restablecimiento del servicio, y el argumento de que el único problema es la poda, serían los motivos que llevaron a que el municipio recurra ahora directamente a la Justicia para buscar una solución.

En ese sentido, y mediante una acción de amparo, se requerirá a EDEN que informe en lo inmediato el estado de situación del servicio de energía en el partido de Junín y brinde detalles de las inversiones realizadas en los últimos años.

Específicamente se solicitará en la justicia que EDEN informe el porcentaje de la red que cuenta con cables preensamblados, los cuales son más resistentes, y de más fácil reparación, que sería solo de un 40%, una situación que ubica a Junín detrás de las ciudades más modernas, que cuentan ya con el ciento por ciento de su red eléctrica con preensamblado o red subterránea.

Informe de EDEN

En un comunicado, la compañía eléctrica afirmó que “las fuertes tormentas de viento, lluvia y granizo que, la semana pasada, azotaron a Junín causaron numerosos siniestros en alimentadores y tendidos de cables, provocando interrupciones del servicio eléctrico en la zona”.

Y agregaron: “Fueron dos tormentas violentas, con precipitación de granizos voluminosos y vientos de 100 kilómetros por hora, que provocaron la caída de más de 50 árboles de gran porte, unas veinticinco voladuras de techos y múltiples caídas de postes de media tensión. La primera de ellas tuvo lugar pasada la medianoche del jueves 8 de diciembre, dejando nueve mil usuarios sin energía eléctrica, mientras que la segunda ocurrió el sábado 10, alrededor de las 16, con un saldo de 16 mil damnificados”.

“De forma inmediata, EDEN desplegó más de veinte cuadrillas a las zonas afectadas para restablecer las redes dañadas por el temporal y normalizar el servicio eléctrico, trabajando de manera ininterrumpida durante 72 horas. Actualmente, la normalización del servicio se encuentra en un 95%”, aseguraron.

“Por otro lado, durante la mañana de hoy (por ayer), el jefe de la sucursal de Junín, Fernando Favarolo, y el gerente regional, Ramiro Varela, mantuvieron una reunión con representantes barriales y miembros de la Federación de Sociedades de Fomento (ver recuadro), en la que se les informó la situación general de la red eléctrica, los trabajos realizados durante las últimas horas y el plan de obras para el próximo año”, afirmaron.

“Recordamos a los usuarios la importancia de realizar los reclamos en nuestros múltiples canales de comunicación, ello le permite a nuestro Centro Operativo realizar un seguimiento pormenorizado de la interrupción de servicio. Pueden contactarse al WhatsApp: 3364 52-6944 wa.me/543364526944 o 0800-999-3336 para realizar reclamos técnicos las 24 hs todos los días, App EDEN Móvil, Sucursal Virtual: https://sucursalvirtual.edensa.com.ar”, informaron.

El FDT pide explicaciones

El bloque de concejales del Frente de Todos presentará un pedido de informes a EDEN para que detalle el plan de inversiones realizadas en el distrito para mejorar la calidad del servicio, así como los planes de inversión en el futuro inmediato tendientes a evitar situaciones de cortes “como las que sufrieron la mayoría de los vecinos la semana pasada, muchos de los cuales debieron soportar días sin servicio de electricidad ni agua en medio de agobiantes temperaturas”.

A su vez, informaron que, como resultado de las gestiones de la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Carolina Echeverría, las autoridades de la empresa concurrirán a una reunión con concejales el próximo lunes.

El bloque opositor presentó también un pedido de informes dirigido al Ejecutivo municipal. En este caso se considera que parte del mantenimiento del tendido eléctrico es responsabilidad del municipio, “mediante las tareas de poda de árboles, lo que evita que el viento provoque daños como los ocurridos recientemente”.

Y añadieron: “A priori, se sabe que la empresa solicita de modo recurrente esa intervención sin lograr que se cumpla adecuadamente”.

Fomentistas plantearon “numerosos reclamos”

Tras los graves problemas que ocasionó el temporal, con falta de luz y agua, la Federación de Sociedades de Fomento de Junín se reunió con autoridades de la empresa EDEN. “En el encuentro se plantearon numerosos reclamos sobre la falta de servicio padecido en distintos barrios de la ciudad como así también temas generales referidos a la falta de inversión por parte de la empresa, la baja tensión, la necesidad de un plan de obras acorde a las circunstancias y de la poda de plantas que están dentro del tendido eléctrico”, dijeron.

“También recalcamos las demoras en los plazos para la instalación de medidores sociales, recambio de postes en mal estado, de la luminaria pública que no funciona, de transformadores que no están funcionando correctamente y facturaciones elevadas que muchas veces no guardan un correlato con el verdadero consumo entre otros puntos”, cuestionaron.

“Por parte de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica se nos informó que el 97% de los usuarios poseen reestablecido el servicio”, señalaron.

En la reunión estuvieron presentes, por la Federación, Julio Miguenz, Gustavo Lázaro, Lorena Freda, Luis Sedran, Osvaldo Plada, Ariel Tejedor, por la empresa EDEN Fernando Favarolo y Ramiro Varela, por la Municipalidad, Marcelo García y Leandro Salvucci, las autoridades de la empresa EDEN, de la Municipalidad como de la Federación de Sociedades de Fomento. Todos se comprometieron a trabajar en conjunto para así poder dar respuestas y soluciones rápidas a los vecinos de Junín y la zona.