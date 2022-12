Nuevo horario para retirar el carnet de conducir en Junín

El Gobierno de Junín informó que, debido a altas temperaturas, a partir de mañana, el horario habilitado para realizar el retiro de las licencias de conducir será desde las 8 a las 13.30, en Belgrano 39.

Aquellas personas que actualizaron el carnet cuentan con 90 días hábiles para retirarlo, en caso contrario, el trámite se da de baja y no tendrá validez.

Al respecto, María Teresa Ilvento, titular del área de Licencias de Conducir del Municipio, manifestó: “Es bueno informar a los vecinos de Junín que se modificó el horario de entrega de licencias, esto significa que para venir a retirar los carnets de conducir cuando ya se finalizó el trámite el nuevo horario es de 8 de la mañana a 13.30 horas y es necesario resaltar que tienen que traer la licencia anterior o el recibo de pago del nuevo trámite para finalizar el retiro”.

“Esta nueva medida decidimos tomarla porque si bien la pandemia ya no ocasiona el inconveniente de su momento, que fue el uso obligatorio del tapaboca y no hacer que mucha gente este amontonada en la oficina, se trata de las altas temperaturas que comienza a dar el sol en la vereda donde la gente espera, es por eso que tomamos la decisión de modificar dicho horario”, explicó Ilvento.

Seguidamente, la funcionaria recomendó que “los vecinos revisen sus licencias de conducir para ver la fecha de vencimiento, ya que estamos en una época donde la gente sale de vacaciones o a reunirse con su familia con respecto a las fiestas, fuera de Junín o de la provincia de Buenos Aires, y quizá ya sea tiempo de actualizarla”.

“En caso que sea necesario renovarla, los turnos se deben sacar siete días antes que caduque el actual carnet, eso se realiza por la página web (www.turnos.junín.gob.ar), no hay que sacar el turno con mucha anticipación porque si no la turnera asigna cualquier fecha disponible sin tener en cuenta el plazo de vencimiento. Una vez que se realiza el trámite y hay que retirar la licencia, el plazo es de 90 días hábiles, si no lo hacen en ese plazo, dicho trámite se da de baja y deberán realizarlo nuevamente”, detalló.

En cuanto al trabajo realizado desde el área de Licencias de Conducir, afirmó que “debido a la pandemia, donde hubo prórrogas en las licencias vencidas en el 2020 y el 2021 y que ahora se están actualizando, hicimos desde el 2 de enero del corriente año al 30 de noviembre casi 17.000 licencias y además todos los trámites que requieren algunas licencias específicas, como antecedentes penales y certificados de legalidad en gran cantidad, esto es para aquellas personas que se van del país”.

“Nuestro trabajo fue muy arduo y el resultado es excelente y muy positivo, y esto tiene que ver con el apoyo por parte del intendente Pablo Petrecca y de la secretaría de Gobierno, Agustina De Miguel, que nos dieron su acompañamiento incondicional, y, por otra parte, gracias al esfuerzo y compromiso de los empleados de la Oficina de Licencias, que trabajaron a un ritmo intenso durante todo el año”, concluyó.