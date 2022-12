Se realizó un taller para concientizar a los jóvenes sobre el consumo de drogas

La Dirección de Educación del Gobierno de Junín realizó un taller para que los alumnos de todas las escuelas tomen conciencia sobre el consumo de drogas, los peligros y las graves consecuencias que genera esta problemática, que todavía actúa como una cuestión tabú en gran parte de la comunidad y la sociedad en general.

Para cumplir con dichos objetivos se apelará al libro “Crónicas de lo no dicho”, escrito por Juan Antonio Abdala, quien desde hace tiempo trabaja en la concientización social sobre esta problemática y ahora está a cargo de esta nueva iniciativa.

Acerca de esta nueva medida pedagógica, Orlanda D´Andrea, directora de Educación del Municipio, declaró: “Esto era un tema que nos preocupaba y ocupaba desde hace tiempo al Gobierno de Junín y a la Dirección de Educación, y era también una temática solicitada por las escuelas. Si bien Juan Antonio (Abdala) tiene una trayectoria en la que hace mucho tiempo trabaja en este formato de charlas y taller, nos pareció interesante y necesario llevarlo desde un espacio educativo y atravesado por la política, que no tiene que ver con lo partidario, sino con el concepto de que la política tiene que estar al alcance de cada uno de los ciudadanos, y en este caso de los jóvenes de Junín”.

“Estamos muy contentos de que Juan Antonio se sume a nuestro grupo de profesionales, la calidad profesional y humana de él hace que esto para nosotros sea muy significativo”, sostuvo la funcionaria y detalló que “la llegada a los alumnos y a las escuelas va a ser en un formato distinto porque vamos a trabajar a partir de su libro ‘Crónicas de lo NO dicho’, desde una manera que parte de la emoción y con la idea de generar sentimientos”.

Además, indicó que “para nosotros es muy importante estar presentes y contar con esta posibilidad para todas las escuelas de Junín y que él tenga este lugar privilegiado porque realmente se lo merece”. Seguidamente, D’Andrea comentó que las escuelas interesadas en contar con este espacio de concientización deben “mandar un email a la Dirección de Educación (psicoeducacion@junin.gob.ar) y solicitan el taller, va a ser distinto a los que venimos desarrollando, la dinámica es diferente debido a cuenta con actividades previas utilizando el libro mencionado. La idea es continuar el año que viene con este proyecto, va a estar dentro de nuestro calendario y vamos a dar las indicaciones correspondientes con respecto al taller”.

En tanto, Juan Antonio Abdala, el autor de “Crónicas de lo NO dicho” y quien estará a cargo del taller, expresó: “Estoy muy agradecido con este lugar, si bien hace casi cinco años que vengo trabajando en esto, con un comienzo que no fue para nada sencillo ya que entendemos que hay una temática que fue tapada por generaciones enteras, lo que dificultó mucho empezar con todo esto sobre todo exponerme en mi querida ciudad”. Luego, dijo: “Estoy agradecido de que haya empresas que solicitan mi presencia para concientizar y, en esta oportunidad, Orlanda, Luz (Muracciole) y Agustina (De Miguel) que se acercaron con esta propuesta que significa un apoyo muy grande para mi trabajo y es sumamente necesario”.

Charlas

En referencia al contenido de los talleres que brinda, el ex deportista juninense afirmó: “Las charlas constan de tres componentes básicos y muy importantes, uno informativo, otro teórico y otro emocional, lo que permite que los adolescentes y jóvenes puedan trabajar el libro, debatir e incorporar herramientas”. Además, reconoció que “a la hora de escribir el libro nunca me imaginé que iba a pasar todo esto que es maravilloso, no solo en Junín, sino que también recorrí toda la provincia de Buenos Aires en su momento con la Asociación de Jugadores de Básquet de Argentina y también llegué a Santa Fe”.

Asimismo, remarcó que “el propósito de todo esto es que se generen espacios donde se puedan hablar con libertad sobre esta temática, que aceptemos que esto está inmerso en la cultura y empezar a darles herramientas a los chicos para que al menos puedan decir que ‘No’. No se trata solamente de un ‘No’ un tanto superficial, sino que detrás hay un montón de cosas importantes, ya que está la familia, hay instituciones, clubes que pueden funcionar como organismos de contención, que es un poco lo que estamos haciendo ahora junto con otras empresas como Pronto Pago, Electricidad Junín y ahora con esta oportunidad que me brinda el Gobierno de Junín de ingresar con los talleres a las escuelas, por la que estoy muy agradecido”.

Por otra parte, el escritor utilizó una analogía para explicar sobre esta problemática: “Estamos en la concepción de empezar con un nuevo paradigma, si mi madre no pudo resolver un problema con su hijo adolescente cuando tenía 17 años, hoy 30 años o tres generaciones después estamos casi de la misma manera, o peor, esta es una realidad. Por ende, es fundamental empezar a hablar de esto libremente, sin ningún tipo de complejo, sin vergüenza, sin miedo y, si bien Junín a lo mejor no está preparada todavía como ciudad para empezar a tocar estos temas, es fundamental que romper con este status quo y abrir la cabeza para que esto se empiece a aceptar no solamente desde las instituciones, sino desde las familias”.

“Involucrarse” como sociedad

Para finalizar, “El Turco” subrayó que “esto tiene que ver con involucrarse, es eso lo que nos falta como sociedad, involucrarse sin miedo, sin vergüenza, hay que hablar libremente sobre este tema, como se habla de la anorexia, de la bulimia, de la violencia y ahora con la ESI. En personal me llena de satisfacción el aporte que hice con el libro que se fue metiendo solo en el sistema educativo, y ahora los chicos lo trabajan, por lo que llegar a un colegio y ver afiches pegados con dibujos sobre el mismo es emocionante; hay una esperanza de modificar esto, va a ser muy lento, pero había que empezar y ya dimos el primer paso”.