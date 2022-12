“Ficha Limpia” para cargos electivos y para funcionarios municipales se aplicará en Junín

Acalorada fue la primera sesión ordinaria de prórroga del Concejo Deliberante. A punto tal llegó la discusión que Gabriel D’Andrea, presidente del cuerpo, tuvo que advertir por su actitud a algunos concejales y les pidió que hubiera respeto en el debate.

Con presencia plena, de 20 concejales, tal número sirvió a que el voto doble de D’Andrea volcara la balanza 11 a 9 a favor de Juntos, a la hora de votar los dos expedientes referidos a Ficha Limpia, presentado por el oficialismo como el que buscaba garantizar la transparencia y fortalecer el sistema democrático, prohibiendo que las personas con condenas firmes por delitos contra la administración pública, contra la libertad, por corrupción, por violencia de género y deudores alimentarios, pudieran ejercer cargos públicos como funcionarios del Poder Ejecutivo y/o Legislativo del distrito de Junín.

Desde el oficialismo señalaron que se busca que la "ficha limpia" sea una herramienta para garantizar los antecedentes y la conducta intachable de las personas designadas como funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal y de los secretarios que se desempeñan en el Concejo Deliberante.

El primero de los proyectos contempla a los secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, coordinadores, supervisores, secretario del Concejo, secretarios y empleados administrativos de los bloques políticos del cuerpo deliberativo, delegados municipales, jueces de faltas, directores de entes o empresas municipales. En tanto, el segundo proyecto hace extensiva la medida para todos los cargos electivos, entre ellos, los propios concejales.

Más detalles

D’Andrea leyó los expedientes impulsados por la Alianza Juntos, que finalmente fueron aprobados por mayoría, estableciendo la prohibición de acceso a cargos públicos de personal no escalafonario y no electivos a sentenciados con condena firme en delitos penales. El segundo expediente refiere solicitar a la cámara de senadores bonaerense incorporar dentro de proyecto de ley denominado “Ficha Limpia” a candidatos a cargos electivos.

Al respecto la concejal Fiel (Juntos) se refirió en primer lugar al despacho impulsado por la Alianza Juntos, estableciendo que no pueden asumir en ninguno de los cargos municipales quienes tengan “sentencia judicial condenatoria firme, o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”. Se trata de secretarios, subsecretarios, coordinadores, jueces de falta, delegados, secretarios de bloque del Concejo Deliberante.

Los delitos a los que hizo alusión la edil, son los alusivos a asociaciones ilícitas, corruptos, violencia de género y deudores alimentarios. Al respecto el concejal Pablo Petraglia manifestó que el desacuerdo con la propuesta oficialista, por parte del Frente de Todos, era que básicamente porque se trataba de cumplir con la Constitución. “La provincia de Buenos Aires establece las reglas de juego respecto a las atribuciones y requisitos que debe cumplir cada miembro de los poderes provinciales y los poderes municipales”, aclaró para agregar que “llevar al nivel de ordenanza, a requisitos más allá de lo que otorga la propia ley es de alguna manera tener el caballo delante del carro”.

“Nosotros no tenemos autonomía municipal, lamentablemente, para sancionar este tipo de normas, que corresponde a la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires o a una reforma de la Ley Orgánica Municipal para el personal no escalafonario, pero nunca a este Concejo Deliberante”, advirtió.

Por su parte, Fiel expresó: “Nos da mucha tristeza que esto no haya sido acompañado por todo el Concejo, ya que es un gesto político en base a un proyecto que nace por un pedido concreto de la ciudadanía, para aquellos quienes accedemos a un cargo público, es demostrar mayor transparencia, elevar el nivel de la democracia”, destacó aclarando que el expediente fue tratado y modificado en comisión a propuesta de la oposición.

En esta instancia, Lautaro Mazzutti hizo una moción para que el expediente volviera a comisión, pero no tuvo éxito. Fue rechazado. Al respecto, Melina Fiel, consideró que esta postura era “confundir y esconder la verdadera cara de un bloque que no quiere acompañar”.

“Hay oportunismo de moción cuando el proyecto ya se trató, se trabajó y se ha modificado en comisión. Se tuvieron los tiempos correspondientes”, destacó.

José Luis Bruzzone (Todos) al respecto dijo: “desde Juntos se hace más hincapié en el gesto político que en la cuestión técnica y legislativa. A nosotros nos parece saludable depurar la administración pública y las cámaras legislativas, en el sentido de tener gente honesta y con una ‘ficha limpia’, pero el problema está en que estos dos proyectos no resuelven, no cumplen con su cometido porque la Justicia nunca termina de dictar una condena”, mencionando el caso Blaquier, de Jujuy y la gravedad de los cargos imputados.

A continuación hubo, en el Salón Rojo, un arduo debate sobre dicho tema, trascendiendo a cuestiones a nivel nacional incluso, que provocaron acusaciones acaloradas, de una y otra parte, por lo cual debió intervenir Gabriel D’Andrea para calmar los ánimos: “Les voy a pedir respeto, dejemos de lado los egos y la soberbia”, y dio por cerrado el debate. La propuesta fue aprobada por mayoría, con 11 votos a favor y 9 en contra.

Ficha Limpia II

A continuación Melina Fiel leyó el segundo despacho referido al proyecto de la Alianza Juntos, un proyecto de comunicación solicitando a las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires incorporar el proyecto de ley denominado “Ficha Limpia” a candidatos a cargos electivos, el mismo fue modificado y quedó redactado de la siguiente manera: “Diríjase a la Honorable Cámara de Diputados y a la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, a efectos de solicitarles el pronto tratamiento del proyecto de ley que establece la imposibilidad de ser candidato a cargo electivo a quienes hayan sido condenados por sentencia firme. Se les solicita la modificación del decreto ley de la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la no admisión como miembro de la Municipalidad a los que hayan sido condenados en sentencia firme por delitos, y se inhabilite para cargos electivos, en Consejos Escolares, en la administración pública”.

Tras afirmar que desde la oposición no habían leído siquiera los proyectos, y que “nunca tuvo la intención política de acompañar este proyecto, Fiel afirmó: “Ideológicamente estamos en veredas opuestas. Este país está gobernado por ustedes, está cansado de corruptos, cansadísimo de una inflación galopante y que le sigan tomando el pelo”. Al respecto, la concejal Muffarotto salió al cruce y aclaró que sí había leído el expediente y lo había entendido, pero que si a Fiel le gustaba o no como iban a votar desde la oposición era un tema de ella, y que de última lo debía tratar “con el psicólogo”.

Puntualmente, la edil manifestó: “Este proyecto, que lo copiaron y lo pegaron, no tengo dudas porque es coincidente con el que está a nivel provincial es una iniciativa del PRO, un partido político donde las figuras son Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Larreta, Patricia Bullrich, etc. Es claro que está hecho a confección para la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pensado por su situación judicial”.

“Lástima que ayer la vicepresidenta les ahogó la fiesta, les pinchó el globo – continuó diciendo Muffarotto- posteriormente a su sentencia, que no está firme, ella anunció que no va a ser candidata en el 2023, no tendrá fueros pero sabe defenderse. Me encantaría que funcionarios del PRO lo estuvieran atravesando al igual que la Vicepresidenta”.

La concejal hizo referencia a la Constitución Nacional que consagraba el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, que reglamenta quien puede acceder a cargos públicos. “Tenemos una Constitución Nacional que legisla, y esto es una cuestión totalmente ideológica”, aseguró haciendo referencia al proyecto del PRO.

Al respecto, el concejal Itoiz, dijo que tras el fallo de sentencia condenando a la Vicepresidenta, todavía había instancias tanto para la defensa como para el ministerio público para apelar el fallo. Para el edil el fallo fue “una demostración de que nadie está por encima de la ley, que todos somos iguales y el estado de derecho funciona”.