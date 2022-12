Advierten sobre el progresivo deterioro de las condiciones laborales de médicos

Desde el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito VI, advierten sobre el “aumento progresivo y el deterioro de las condiciones laborales y salariales de la profesión médica”.

Evaluada la situación de esta problemática, “en sus distintas vertientes públicas, privadas, residencias médicas, aranceles de la seguridad social y sistemas financiadores, relación con las autoridades de salud pública, entes autárquicos”, el consejo directivo de la institución decidió “apoyar, impulsar y difundir” en la medida de sus incumbencias las acciones y manifestaciones que en defensa de sus intereses se produjeran a través de las instituciones médicas y gremiales, nacionales, provinciales y regionales.

El doctor Jorge Lusardi, presidente del Distrito VI del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con Democracia, respecto al comunicado dado a conocer, también se refirió cómo estaba afectando y afectará la situación planteada.

“El problema es cómo afecta a la salud de la población en general, mientras tengamos problemáticas de infraestructura, de capacitación, habrá consecuencias. Estamos pasando por la curva de menos egresados médicos por el tema de la pandemia y hay problemas en lo que es residencia médica. Todo eso, más allá del problema salarial que para nosotros es fundamental porque realmente el salario del médico tanto en lo público como en lo privado hoy en día es realmente un desastre, traerá consecuencias”, reafirmó.

“¿Quién va a atender a la gente cuando las condiciones laborales médicas no satisfagan a la población que quiere entrar a la carrera de medicina?, preguntó el doctor Lusardi.

Aseguró que en nuestro país se produjo “un quiebre muy importante en los últimos años con el ingreso de los profesionales médicos fundamentalmente y de todo el espectro del sistema de las profesiones liberales”.

Consultado si esta situación se daba por un tema económico o por la última pandemia, el doctor Lusardi aseguró que en lo referente a la pandemia la misma había sido afrontada por el equipo de salud “en forma muy eficaz e inteligente”, pero se habían pospuesto reclamos, condiciones de trabajo, etc. para atender a la sociedad que estaba pasando por la pandemia.

“Pero eso ya pasó – advirtió-, tenemos que tener alguna respuesta tanto del punto de vista estructural como del punto de vista económico. No nos alcanza con los aplausos de la gente. Acá están involucrados todos: las obras sociales, los grupos financiadores, el Estado, los entes autárquicos, tienen que darnos una respuesta porque se van a quedar sin sistema de salud”.

Preguntado si todo esto afectaba a la capacitación de los médicos, el entrevistado dijo que sí. “Si la gente no entra en la residencia es porque no ve que tenga otro futuro. La capacitación es muy cara y la pagamos nosotros, ya sea con tiempo que invertimos en eso, con horas de trabajo que dejamos, con horas de familia que dejamos y después no tenemos ningún tipo de recomposición o de premio por la capacitación. Acá es lo mismo un especialista jerarquizado, que un consultor, que un recertificado”, manifestó.

Respecto si a nivel provincial el Colegio de Médicos había elevado al Gobierno algún reclamo, el doctor Lusardi respondió que dentro de las incumbencias de la entidad habían hecho todo lo posible para que hubiera recuperación del médico, que inclusive se había dictado una medida como lo fue la aplicación del GOC (Gasto Operatorio del Consultorio), que fue rechazada por el gobierno. Al parecer se originaron complicaciones desde el punto de vista legal y se había derogado dicha medida porque había otros caminos para seguir.

“En este momento estamos todas las instituciones atrás de un reclamo total. Tienen que darnos una respuesta. No podemos esperar más. Ojalá en este Día del Médico empiece la recuperación del recurso humano en salud, en todos sus aspectos”, afirmó quien preside un distrito que nuclea alrededor de 3 mil matriculados de la región.

Consejo directivo

El consejo directivo del Distrito VI del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito VI, está compuesto por: