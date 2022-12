Coronavirus: se cuadruplicaron los contagios y alertan por la baja en el nivel de vacunación

Aunque muchos se hayan olvidado de los cuidados o prefieran dar vuelta la página luego de la pandemia, el reporte semanal de vigilancia epidemiológica emitido cada semana por el Ministerio de Salud de la Nación dio cuenta durante los últimos tres domingos de un aumento significativo de los casos de Covid en el país.

Si bien los expertos coinciden en que por el momento “la situación no es alarmante ni por la cantidad ni por la gravedad de los casos”, lo que preocupa a las autoridades sanitarias es la baja cobertura de las dosis de refuerzo, sobre todo de cara a una nueva suba de contagios.

De acuerdo a las cifras oficiales, los nuevos casos pasaron de 2.206 en la semana del 13 al 20 de noviembre a 3.323 entre el 20 y el 27, lo que representa una suba de 50,63% en los últimos 7 días.

En tanto, entre el 28 del mes pasado y el 4 de diciembre, hubo 12.609 casos, lo que implica un incremento de cerca del 280 por ciento con respecto al registro de la semana anterior.

Además, se mantenía en 247 la cantidad de pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva y las camas del servicio para adulto y toda patología se encontraban ocupadas en un 41 por ciento en establecimientos públicos y privados de todo el país.

Pese a que el número de casos es menor a los que se registraban en los peores momentos de la pandemia en el país, lo que enciende las alarmas de los médicos es el porcentaje del incremento de los nuevos contagios en siete días, que se suma a la poca adherencia de la población a continuar con los esquemas de vacunación.

Las dosis aplicadas

En la Argentina, según el Monitor Público de Vacunación, de las 110.598.035 vacunas aplicadas desde el comienzo de la campaña en diciembre de 2020, 41.053.190 corresponden a primeras dosis y 37.906.316 personas completaron su esquema inicial de dos dosis. Sin embargo este nivel de cobertura no pudo mantenerse al momento de aplicarse los refuerzos que se recomiendan al cumplirse cuatro meses de la última dosis.

Los datos oficiales indican que el 46% de los argentinos se aplicó el primer refuerzo, el 13% de la población recibió el segundo refuerzo y sólo el 0,6% se aplicó el tercer refuerzo.

Los refuerzos, por su parte, se tratan de dosis adicionales, que “refuerzan la inmunidad en forma periódica y las recomendaciones prevén aplicarlos al menos seis meses después de haber completado el esquema primario de dos dosis”, según lo había explicado la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Así, a los seis meses de recibida la segunda dosis, es esperable que la población haya recibido la tercera; a los seis meses de la tercera, la cuarta, y así sucesivamente.

Sin embargo, en el país sólo 21.838.467 personas fueron vacunadas con el primer refuerzo. Y la cantidad de población debidamente protegida disminuye a medida que aumenta el número de dosis que debieran haber recibido: 6.349.657 recibieron el segundo refuerzo y apenas 290.639 el tercero.

Para la infectóloga María Cecilia Niccodemi, “lo que se logró con las vacunas fue un real descenso en enfermedades graves y en la mortalidad de los pacientes. El pico de casos en el país lo tuvimos en la tercera ola, en la que casi todos fueron casos leves, que no impactaron en el número de internaciones en terapia intensiva ni muertes, y eso fue debido a que teníamos altas tasas de vacunación”.

El consenso de los especialistas siempre planteó que las vacunas disponibles autorizadas de emergencia no evitarían la enfermedad, sino que el fin de la campaña era evitar los casos graves, las complicaciones y muertes.

En ese sentido, la especialista del staff del Centro Médico Doctor Stamboulian y Sanatorio La Trinidad San Isidro, enfatizó: “En la tercera ola la gente siguió infectándose, pero tenía enfermedad leve, mientras que el pico de mortalidad en el país lo tuvimos en la segunda ola, en la que predominó la circulación de la variante Delta y las tasas de vacunación todavía eran bajas, con mucha gente que aún no había completado las dos dosis”.

En la misma línea, el médico infectólogo Lautaro De Vedia apunta que “la cobertura de vacunas es el elemento clave para frenar la circulación del virus. Mucha gente se mostró reticente a continuar con los refuerzos una vez recibida dos y hasta tres dosis, y esto en parte tiene que ver con que el país, en plena pandemia, en el tema de las vacunas empezaron a interferir otros factores no médicos, como los políticos, que desalentaron a las personas a seguir recibiendo dosis”.

“Hay que vacunarse,no hay alternativa”

Con todo, para De Vedia “hay que vacunarse, no hay alternativa. De esto vamos a salir cuando estemos más vacunados y, además, cuando contemos con mejores vacunas como las que están preparándose para el año próximo, conjugadas, con distintas variantes. Porque no hay que olvidarse que las vacunas que hay disponibles en la actualidad no protegen contra las variantes circulantes, y por eso necesitamos buen nivel de anticuerpos y reforzarlas cada cierto tiempo”.

Para Niccodemi, en tanto, “la caída de la vacunación tiene que ver con que la gente cree que ya está protegida con dos dosis, sumado a la relajación, en el sentido de que al haber caída de la circulación y caída del riesgo de enfermedad severa y muerte, también hay una disminución en la intención de la vacunación en las personas”.

Por todo esto, la experta considera que se debe “actualizar nuestro calendario de vacunación; tenemos que estar al día porque hay caída de los anticuerpos en el transcurso del tiempo y eso lo sabemos por los estudios sobre todo las vacunas ARN”.

Los casos en el país

Un 88,55 por ciento de los contagios informados en el último parte se repartieron entre CABA (6.032) y la provincia de Buenos Aires (5.134).

El resto de las jurisdicciones que presentaron nuevos casos positivos son Córdoba (323); Tucumán (145); Río Negro (118); Corrientes (102); Tierra del Fuego (91); Chaco (90); Santa Fe (88); Santa Cruz (82); Catamarca y Mendoza (58); Neuquén y Entre Ríos (51); Salta (30); Chubut (27); Jujuy y La Rioja (23); La Pampa (22); Santiago del Estero (16); Misiones (15), San Luis (13); San Juan (10), y Formosa (7).

Las nueve muertes informadas corresponden a la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego y CABA (2), y Corrientes y Entre Ríos (1).