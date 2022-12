“Chami tiene las puertas abiertas” para sumarse, sorprendió Javier Souto

La reciente salida del municipio del ahora exsecretario General, Luis Chami, generó diversas lecturas políticas y podría modificar el escenario político local de cara a las elecciones generales del año que viene.

Es que desde el Partido Libertario comenzaron a enviarle señales de humo y no se descarta su incorporación, situación que, por ahora, el exfuncionario no confirma, pero tampoco desmiente. Javier Souto, referente del partido de Javier Milei en Junín, afirmó en una entrevista con Democracia que Chami “tiene las puertas abiertas” para integrarse a los libertarios. “Lo que él elija”, redobló la apuesta Souto.

“Sería una gran ventaja incorporar a Chami, ya que él le hizo ganar las últimas elecciones a Pablo (Petrecca, el intendente de esta ciudad)”, arriesgó. Y amplió: “Hace 27 años que trabajo en el municipio, no tengo nada en contra del Intendente. Como me peleé con Mario Meoni en su momento, a Pablo lo ayudé mucho, pero es el entorno el que lo está haciendo quedar mal; no puede dejarlo ir a Luis”.

Según Souto, Chami “conoce de todo, de seguridad, de motores, de autos, no le podés venir a mentir. Luis empezó a funcionar como secretario General y empezó a molestar porque había cosas que no se estaban haciendo”.

En las últimas horas también cobró fuerza la versión de que desde el sector que lidera Patricia Bullrich, dentro de Pro, miran con buenos ojos una eventual candidatura de Chami. “Nosotros tenemos la autopista y vos tenés el auto”, le habrían manifestado. Pero cerca de Petrecca creen que ese escenario es poco probable. “Tendría que romperse todo arriba”, aseveró a este diario un funcionario que habla a diario con Petrecca.

Asimismo, hay quienes especulan con un regreso de Chami al campamento petrequista, situación que ya ocurrió en el pasado. De hecho, pese a la salida del exsecretario General, la relación con el jefe comunal sigue siendo buena.

“Milei está creciendo”

Sobre Milei, afirmó: “Está creciendo a pleno, si recorres la ciudad, le preguntas a cualquiera y te van a decir ‘yo estoy con Milei’. La gente no habla porque tiene miedo a perder el plan, el trabajo”. Si bien los nombres del equipo que arman los libertarios en Junín están guardados, por ahora, bajo siete llaves, trascendió que hay profesionales del ámbito judicial y deportivo.

Pero, ¿a qué espacio complica más un eventual crecimiento de los libertarios en Junín? “Nos saca más votos a nosotros, pero también le saca al Frente de Todos (FDT)”, resumió un dirigente de Pro, en diálogo con este diario.

Asimismo, dirigentes del FDT asisten con entusiasmo a una eventual candidatura a intendente de Chami junto a los libertarios, con la idea de “dividir el voto” de lo que ellos acuñan como la “centro derecha”.

“La secretaría del pueblo”

Chami por ahora no da precisiones sobre su futuro político. Aunque esta semana, en una entrevista con el ciclo político Reporte Especial (TeleJunín), afirmó que su salida del municipio, “no significa un retiro de la política”.

En otro pasaje de la entrevista, puso el acento en el trabajo realizado en el municipio. “No fui clasista, la oficina estuvo abierta a todos, al que está arriba, al que está abajo y al que está en el medio. Yo me fui de la secretaría del pueblo”, remarcó.

En el petrequismo aseguran que el alto nivel de conocimiento del que goza Chami en las encuestas, contrasta con otro dato no menor: su imagen positiva es tan elevada como la negativa, aseguran. Si el trabajo realizado por Chami durante los últimos años le alcanzará para aspirar a un lugar expectante en los comicios del año próximo, se sabrá cuando llegue la hora del veredicto, inapelable, de las urnas.