San Antonio: Denuncian falta de patrullaje para prevenir hechos de inseguridad

El Barrio San Antonio es un sector delimitado por las calles Italia, avenida República, Camino del Resero y Ruta Nacional 188, donde viven cientos de familias.

En diálogo con TeleJunín, Beatriz García, presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio San Antonio, manifestó que es un sector con muchas necesidades, que a pesar de los reclamos generalmente no había respuestas por parte de las autoridades.

Entre los múltiples reclamos del Barrio San Antonio mencionó el tema seguridad. “Hay bastantes denuncias al respecto, pero vemos que los patrulleros, directamente no andan. Antes patrullaban, ahora nada”, afirmó.

“Pedí una reunión con los de Seguridad para plantearles todo esto, de la inseguridad que tenemos en el barrio, que necesitamos que anden los patrulleros y me respondieron que (Andrés) Rosas, secretario de Seguridad, me iba a llamar para hacer una reunión en el barrio con la gente de la comisión, a fin de hablar de ese tema, pero todavía no me llamó”, manifestó la entrevistada.

Por lo expuesto, “los vecinos están medio enojados porque llaman y las autoridades no dan respuesta”, dijo la fomentista.

“Hay robos, apedreo de casas, daños. Nosotros, en la sede de la Sociedad de Fomento tenemos un salón para alquilar. Por suerte la gente lo alquila seguido y estamos haciendo bastantes arreglos adentro. Pero hubo fiestas en que han venido y tirado cascotes arriba del techo. La gente se molesta porque ha pagado para pasar la fiesta de forma tranquila y no pueden hacerlo”, remarcó. “Esto también sucede en casas particulares, tiran cascotes, patean puertas”, acotó.

Picadas en ruta

Si bien el cruce de la Ruta 188, para salir del barrio, “es tremendo”, según decía Beatriz García, hay otro problema: las picadas de moto.

“A la noche tenemos problemas con las picadas que se hacen, sin controles. Llamamos a la Policía y nos dicen que ellos no pueden hacer nada, pero algo habrá que hacer porque en cualquier momento ocurrirá un accidente”, advirtió. “Es de nuestro barrio que salen a hacer picadas en la ruta, con motos, acostados en las motos, es impresionante”, acotó.

Infraestructura

De acuerdo a lo expuesto por la fomentista entrevistada por TeleJunín, en materia de infraestructura, el problema mayor era la transitabilidad de las calles de tierra cuando llovía, que se llenaban de agua.

“Nosotros pedimos que hagan un mejorado, porque viene la máquina, saca la tierra y se la llevan. Por esto, las calles están cada vez más abajo. Tengo calles donde los vecinos tienen que hacer la entrada porque quedan abajo las calles y las casas muy arriba. Lo que necesitamos es que las arreglen como se debe, como antes se arreglaban”, dijo García.

Otro de los problemas son las luminarias. “A la noche no se ve casi nada. Necesitamos bastante iluminación en el barrio”, apuntó la fomentista. “A nosotros nos dijeron que no podían poner luces LED porque no había cordón cuneta, pero hay otros barrios que no tienen cordón cuneta y las hay. Por lo menos pedimos que mejoren la iluminación, si no se puede poner LED, que coloquen de las otras, pero más cantidad por cuadra. Hay calles que directamente no tienen ninguna luz, porque están quemados los focos y si bien la gente hace la denuncia no han ido a arreglarlas”, detalló la entrevistada.

Sin gas natural

En cuanto a los servicios, Beatriz García manifestó que gas natural no había, sí cloacas y agua corriente. Consultada sobre si el Municipio anunció algo con respecto a la obra de gas y las necesidades de conexiones de este sector de la ciudad, García dijo que no. “Pasa que eso sale bastante caro para los vecinos, algunos podrán hacer la obra, pero otros no”, apuntó.

Servicios

En lo que hace a recolección de residuos, Beatriz García respondió que en general el camión de recolección de residuos pasaba los martes, jueves y sábados, pero los vecinos necesitaban que pasara “el otro camión con la maquinita para levantar la basura”.

“Yo ya he hecho denuncias porque hay bastante basura en distintas calles y ha ido el camión de la municipalidad. Siempre llamo a Leandro Salvucchi, quien me atiende muy amablemente y mandó una vez el camión. Pero quisiéramos que al menos pase una vez a la semana ese camión, ya que la gente poda, corta el pasto y se hace amontonamiento de basura, que no tienen que tirar, pero las tiran, y ahora con este calor, las moscas que hay, necesitaríamos que pase”, manifestó.

Sociedad de Fomento

La sede de la sociedad de fomento del barrio San Antonio, que actualmente dirige Beatriz García, tuvo talleres de manualidades hasta fines de noviembre último en las instalaciones ubicadas en Necochea y Tula.

Según lo manifestado por la fomentista, todavía continúa el taller de Ayuda escolar, el cual va a seguir un tiempo más porque los chicos lo necesitan.

“Está terminando ahora la Secundaria, el primer año que se cursa en la sede fomentista, y en el 2023 se implementará el segundo año, además de los talleres culturales para la gente”, adelantó la entrevistada.

Vale mencionar que antes de la pandemia, la por entonces comisión directiva de la sociedad de fomento había arreglado el techo y puso portón nuevo. Los arreglos continuaron con pintura externa a cargo de la nueva comisión que preside Beatriz García.

En el último tiempo se están haciendo fiestas en el salón lo cual significa mayor recaudación por parte de la comisión de fomento que alquila el mismo a las familias del barrio, siendo este casi el único ingreso para la entidad.

Problemática vigente

1. Inseguridad: Desde la entidad fomentista explicaron que suceden hechos delictivos como robos y daño a la propiedad privada, además de picadas de motos en Ruta Nacional 188.

2. Escasa iluminación: en este sector de la ciudad hay calles donde la iluminación es nula, sea porque se han roto los focos o se han quemado y el Municipio no los reemplaza. No piden que haya luces LED, sino que haya luz en las calles.

3. Arreglo de calles: transitar las calles cuando llueve es casi una osadía, dada la acumulación de agua que hay en las mismas. Desde la entidad fomentista piden mejorado, por lo menos, para que la gente pueda transitar y que las calles se arreglen “como se debe”.

Características