Ramón Carrillo: Piden obras en Ruta 188 para cruzar por calle Rivadavia al barrio

El barrio Ramón Carrillo, delimitado por Ruta Nacional N° 188, Italia, Alberdi y zona rural, es un típico barrio con calles de tierra, pero que ha ido creciendo y con ello los reclamos, aunque algunos, como el acceso y rotonda a la altura de calle Rivadavia y Ruta 188, vienen desde hace mucho tiempo atrás.

Cristian Saretto, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Ramón Carrillo, fue entrevistado por TeleJunín para visibilizar los reclamos y logros de este sector de la ciudad de Junín.

Entre las principales necesidades del barrio, como está cruzando la Ruta Nacional 188, los vecinos señalan que es muy complicado acceder por calle Rivadavia. “Cuando vas por calle Rivadavia y cruzas Ruta 188 hacia el barrio no tenés un acceso directo, no hay un ingreso al barrio y puede ocurrir que la gente que se meta en contramano. Es zona de banquinas, donde a veces hay camiones, autos y no dejan ni entrar ni salir. Respecto a este tema, estuvimos gestionando con Corredores Viales y Municipalidad de Junín. Tenemos la promesa de un cruce nuevo, por el cual se puede ingresar al barrio desde calle Rivadavia en forma directa. Sería una especie de cruz, con reductores de velocidad, reductores sonoros como se colocaron en Ruta 188 en la rotonda de calle Alberdi, cartelería, radar, todo esto está en gestión”, afirmó el dirigente.

Destacó la promesa, de ambas partes (Corredores Viales y Municipio) para hacer la obra antes de fin de año. “Esperamos que esto se cumpla porque parece muy rápido. Tantos años no habiendo un cruce como corresponde tener esta obra sería bárbaro. A futuro se piensa trabajar en la construcción de una rotonda, que es lo que corresponde que haya en todas las rutas nacionales. Este cruce es muy utilizado por el transporte público de pasajeros que va a la Clínica La Pequeña Familia”, agregó.

Otro de los reclamos es para tener mejor iluminación. “Es vieja (luz amarilla), son colgantes y obviamente no tenemos Led ni nada por el estilo, pero está la promesa de renovar e iluminar zonas oscuras que tenemos en el barrio. No hay un plan integral para renovarlo, pero sí hacerlo de a poco, lo que se pueda. Ahora tenemos luz amarilla con colgantes desde postes laterales, no centrales, entre 2 y 3 por cuadra, lo ideal sería que haya tres. En el Camino del Resero Sur no hay iluminación del barrio, la que tenemos ahí es la que refleja la Ruta. Esa calle no está iluminada”, explicó.

“Hay otra cuestión importante, y es que la parte comprendida entre Camino del Resero Sur, Stamboni, Rivadavia y Lavalle es una zona que se inunda cuando llueve. Esa zona del barrio es más baja, traga un poco el drenaje de agua de la ruta, el drenaje termina saliendo por calle Italia, tiene que recorrer bastante. Quizá con este arreglo, mencionado anteriormente, se mejore un poco el drenaje de agua”, manifestó.

Recordó que hace muy poco, apenas asumió la nueva comisión habló con la Municipalidad. “Actualmente sí se hizo una limpieza de los drenajes que evitó la inundación en la primera lluvia que tuvimos importante”, acotó.

En cuanto a seguridad, Cristian dijo que había patrullaje. “No es un barrio inseguro. Obviamente creo que estamos en una situación nacional y local donde hay delincuencia pero la verdad es que no nos podemos quejar en ese aspecto. Siempre uno pediría más patrullaje, porque el barrio es chico, somos pocos habitantes, unos 200, y tal vez no haya tanto como correspondería”, admitió.

Como en muchos barrios, Ramón Carrillo tiene una plazoleta que, según Saretto, le faltaría algo de vegetación y agua. “No hay agua todavía en la plaza, y mejorarla un poco, pintar una pared que se ve por ahí”, dijo.

Respecto a los servicios, el fomentista afirmó que la red de agua estaba casi completa, aunque por ahí hubiera alguna persona que no tenía todavía la conexión hecha. “Como es un barrio viejo, todavía existen las perforaciones. Las cloacas faltan extenderlas, más que todo por calle Sáenz Peña al fondo donde está el Complejo de Policía que se usa como colonia en verano, para eventos deportivos, sociales. Está alrededor de 700 metros desde la ruta, donde ahí no llegan las cloacas ni tampoco está llegando el agua actualmente. Falta también acomodar más la calle Sáenz Peña, colocar señalización, reductores de velocidad porque por más que sea de tierra al ser un tramo largo donde no hay esquinas algunos pasan muy rápido y pueden ocurrir accidentes”, explicó.

Como es un barrio periurbano muy poblado y con muchas calles de tierra, una de las quejas más comunes es la falta de regadores. “El regador pasa, pero no lo suficiente porque hubo mucha sequía, también viento”, acotó.

Sociedad de Fomento

Durante la entrevista, Saretto se refirió a que hacía poco menos de dos meses que había asumido al frente de la entidad.

“Nuestra idea fue conformar una sociedad de fomento con trabajo en equipo, donde cada uno tendrá su función y entre todos levantar un poquito el barrio. Los vecinos participan, es un trabajo en grupo. No se pueden encargar una o dos personas de esto. Es gestionar y lleva su tiempo. Presentar una nota acá, allá, hablar con esta o con otra persona, lograr que coincida porque en menos de dos meses de gestión, que coincidan gente de Nación y de la Municipalidad me parece más que importante. Ahora hay que esperar que se cumpla”, estimó.

Destacó que había “un ida y vuelta con Relaciones Institucionales de la comuna y con la Federación de Sociedades de Fomento”. “Somos una sociedad de fomento conformada recientemente, tenemos reconocimiento, nos están escuchando, que eso es fundamental. Pasa que hay mucha impaciencia en el barrio porque estas no son cosas pedidas de hace poco”, dijo.

Problemática vigente

1. Falta de un acceso ordenado al barrio, por calle Rivadavia, luego de bajar por ruta 188. Hay promesas de hacer obras en el lugar, antes de fin de año, afirmaron desde la nueva comisión de fomento.

2. Reclaman mejoras en la iluminación de las calles del barrio, o incluso que se pongan luminarias donde no hay, como la calle Camino del Resero Sur.

3. El tercer reclamo importante es que se facilite el drenaje de calles, en la parte comprendida entre Camino del Resero Sur, Stamboni, Rivadavia y Lavalle, porque esa es una zona que se inunda cuando llueve.