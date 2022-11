Chami: “A algunos les molestó que yo pida trabajo y entrega”

Tras irse de la gestión municipal de Junín, el ahora exsecretario General del Municipio, Luis Chami, afirmó a Democracia que dejó el cargo, ya que algunos funcionarios le “dijeron al Intendente que yo los presionaba para que trabajaran. Y yo lo que pedí es trabajo y entrega. Los que tenían quejas me lo tendrían que haber dicho a mí”.

Chami, que antes estuvo a cargo de la seguridad juninense, fue uno de los funcionarios fuertes del Gabinete petrequista, y en el último tiempo venía desarrollando un importante trabajo territorial, coordinando las tareas de mejoras en los barrios, especialmente con el foco en la reconversión lumínica y los operativos de limpieza e higiene.

“Hay funcionarios que se quejaron con el Intendente de mi forma de trabajar, que es para darle de respuestas a la gente. Algunos se olvidan que son servidores públicos”, sostuvo a este diario. Según aseguró, “el problema es que yo marcaba los errores y los horrores y se los decía. De esa forma trabajé en seguridad y como secretario, y por eso Pablo me había elegido”.

En este contexto “solamente escuché a Pablo Petrecca, con quien tengo una amistad más allá de ser funcionario, y le dije que no seguía más y no me aceptó la renuncia. Él y su familia para mí son amigos y soy un agradecido. No cualquiera se va del lugar en el que yo estaba”, afirmó.

“No podía seguir adelante para complicarle el desarrollo de su gestión con gente que no tomó conciencia de ser funcionario municipal y poder servir a la gente, escucharla y darle soluciones. Por eso me retiré”, confirmó y subrayó: “Yo no vivo de la política”.

Al respecto, indicó: “Vi que quieren hacer la plancha y le expliqué al Intendente de las situaciones. Era más fácil que me vaya yo y él no quería. En ningún momento de la charla que tuvimos estuvo que yo me vaya, pero es lo que te correspondía hacer”.

“Evidentemente dentro del gabinete de Pablo a alguna de la gente le molestaba que yo le exigiera. Los funcionarios tenemos que estar 24 horas a disposición de la gente y el que no lo entienda se tiene que ir a la casa. Primero la función y después el resto. Yo exijo lo que doy. Si el Intendente me llamaba a las 3 de la madrugada yo estaba. Era mi impronta”, sostuvo.

“Con Pablo (Petrecca) se habló y en ningún momento se discutió con el Intendente. Dialogamos, me explicó algunas cosas y le sorprendió que le presente la renuncia. El intendente y su familia, son familia. La verdad sobre la mesa”, expresó.

“A los traidores, un puñado de sal en el desierto. No hay diálogo. De ahora en más me voy a dedicar a la empresa y voy a ver dónde canalizar mi vocación de servicio porque me gusta ayudar a la gente, esa impronta que he demostrado y la gente sabe que he estado las 24 horas”, manifestó Chami. Y se lamentó que “los que hablaron es gente a la que ayudé y me clavaron el puñal. La política es una guerra de traidores. A los que se equivocaron tampoco les guardo rencor”.

“Yo logré ser un funcionario de tiempo completo y del pueblo. Yo soy de la gente. Amo lo que hacía por la gente, disfruto solucionar y es lo mejor que te puede pasar en la vida”, señaló.

Continuando con la entrevista con Democracia, Chami le agradeció al Intendente “la posibilidad que me dio y al resto del equipo que es buena gente, aun los que fueron con quejas. Si quieren trabajar de otra manera, que trabajen y Chami no va molestar más”. Y subrayó que “yo rompí la grieta política, hablo con la oposición, y sindicalistas, por ejemplo, y canalicé un punto de encuentro siempre y para dentro también”.

“Doy gracias a Dios de haberme ido por la puerta grande, por la misma que entré. Mi oficina era de puertas abiertas. El que entraba con un problema salía con una solución”, concluyó.