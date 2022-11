Rosario Sosa es la nueva vicepresidenta del Consejo Escolar del distrito Junín

La consejera escolar Rosario Sosa ocupa el cargo de vicepresidenta del Consejo Escolar de Junín desde la semana pasada. Eso se debe a la renuncia al cargo de quien era vicepresidente por motivos personales, aunque seguirá siendo consejero escolar.

En diálogo con TeleJunín, Sosa, explicó que dada la situación planteada hubo que llamar a una sesión especial y por unanimidad fue elegida vicepresidenta hasta el 10 de diciembre del año próximo, cuando se renueven los cargos del Consejo Escolar. “Les agradezco mucho a mis pares del Consejo Escolar porque la unanimidad habla de la buena relación y del buen trabajo que estamos haciendo y que cuando hablamos de educación no podemos permitir, más allá de nuestras ideologías, nuestros pensamientos, tener ninguna grieta”, dijo.

Consultada sobre el trabajo, Sosa dijo que iba bien, aunque ya pensando en el ciclo lectivo 2023, por su parte armando lo que era infraestructura escolar. “Estamos en las acciones preparatorias para que el ciclo que viene no tenga ningún inconveniente al inicio. Se están terminando las obras de este año y estamos reclamando por las que no pudimos empezar porque no habían llegado los fondos”, apuntó.

Sobre el origen de los fondos que generalmente se destinan a Infraestructura escolar, la entrevistada dijo que provenían del gobierno bonaerense, aunque otros lo eran por convenios tripartitos con Nación, Provincia y Municipio. “Pueden venir de Nación, o de Provincia, pero siempre van a entrar vía la Provincia. En este momento, tenerlos aprobados, pero no tener los fondos con la inflación dificulta el accionar porque al proveedor que tiene que hacer la obra los costos se le desvirtúan muchísimo. Podemos correr riesgos de empezar una obra y tener que pararla y eso no es lo que nosotros queremos ni deseamos para una institución, que cuando llega una obra es esperada por toda una comunidad educativa”, explicó.

“Hay que pensar que por un edificio pasa mucha gente por día. En cualquier escuela, como por ejemplo la Escuela Comercial o Secundaria 7, donde hay una matrícula de 800 a 900 alumnos, eso mas el personal, estamos hablando de 1000 personas que pasan por día en una institución y eso hace que se use mucho todo, también se desgaste, se rompa”, manifestó la consejera escolar.

“Esa atención de reparación permanente a todos los establecimientos, el Consejo trata de hacerla rápidamente para que no pase a mayores y que después tenga el confort que se necesita y que no estemos pensando en eso y sí en una atención pedagógica, es decir, no pensar en la infraestructura al momento de dar clases”, afirmó.

A la pregunta si se habían suspendido clases por problemas de infraestructura en el 2022, Sosa respondió que en Junín no, aunque sabía que en Provincia hubo distritos que tuvieron problemas en el invierno con el tema del gas. “Junín ha trabajado muchísimo, inclusive mucho con el Municipio, para que eso no sucediera y hemos podido cumplir con todos los servicios educativos”, aseguró.

Su partido

Sobre el accionar político de Sosa, perteneciente al Partido del Diálogo, dentro de Juntos por el Cambio, recientemente mantuvo una reunión con Emilio Monzó. “Pertenezco al Partido del Diálogo donde su líder es Emilio Monzó. Estuvimos con el equipo de trabajo de Emilio, con otros dirigentes de Junín, trabajando un poco para lo que va a ser algo de la labor parlamentaria del año próximo. Tenemos algunos proyectos en los que estamos trabajando, uno de ellos es de Educación y está bastante avanzado. Es sobre bullying y violencia institucional. Estamos trabajando con gente del equipo de Emilio como del senador Daletto, y hablando un poco de las perspectivas, de lo que vemos de esta Argentina y cómo vamos a hacer una construcción que realmente le sirva a los argentinos”, explicó.

Se le preguntó a la entrevistada si esa construcción iba a ser dentro de la Provincia o a nivel nacional, y contestó: “Es temprano para que empecemos con esta discusión cuando por delante hay tantos problemas. Con un índice de inflación altísimo, el 88 por ciento anual, no es momento para que alguien se sienta a discutir si va a ser o no va a ser. Es momento de unión, de buscar planes concretos y de hablar claro hacia cómo vamos a caminar el 2023 y cuáles son nuestros planes”, estimó.

Finalmente, remarcó: “Hay que dejar los egos de lado. Llegamos a la política para hacerle el bien al otro y no a nosotros mismos”.