Mansur: “La prioridad de la gente no son las elecciones, sino llegar a fin de mes”

Tras la renovación de las autoridades provinciales y distritales del radicalismo, el nuevo presidente del centenario partido en Junín, Carlos Mansur, afirmó en una entrevista con TeleJunín Noticias que “la prioridad de la gente no son las elecciones, sino poder llegar a fin de mes”.

“Fuimos el primer distrito de la Cuarta Sección Electoral que cerró una lista de unidad”, destacó el dirigente “boina blanca”. Y agregó: “La prioridad de la gente no son las elecciones, sino comer, la salud, la educación de los hijos, poder llegar a fin de mes, y así muchas otras demandas. Y esto el político no lo está entendiendo y me refiero al político que tiene poder y toma decisiones, no a los que están en la gestión”.

“Hay una pelea a nivel nacional que se basa en el ‘yo tengo más votos’, que voy con vos, que me peleo con este, pero todo eso tiene solución si se sientan en una mesa y antes de entrar dejan el ego en la puerta y piensan en el país y la gente. La sociedad está cansada y vuelvo a decir, los políticos no están entendiendo el mensaje”, lamentó.

“No hay diálogo, no hay buenos políticos, no hay un plan económico -hace años que no lo tenemos-. El Gobierno dice que no tenemos plan económico, el anterior también lo dijo, no había un Ministerio de Economía, ahora este dice que no creen en los planes económicos, pero no entienden que hay que planificar”, agregó.

“Hay personas que hablan y se están autoproclamando, se han lanzado a hacer una campaña, pero no se ha hablado nada dentro del espacio de Cambiemos. Yo no he escuchado nada, ni tengo una palabra oficial que diga, ‘yo soy candidato’, después, cada uno hace su juego político y se va presentando a la sociedad”, consideró.

PASO

Sobre las Primaras, afirmó: "Va a depender de lo que vaya pasando con la política, se tendrá que tener en cuenta qué es lo más conveniente en este momento". “Nosotros somos una coalición, no podemos pelearnos entre nosotros, podemos hacer una PASO, sí, que también enriquece, o podemos pensar en nuestro rival político y, si es posible, ganarle. Eso se irá viendo con el paso del tiempo y se tomará una decisión”, ahondó.

“Yo creo que el radicalismo siempre tuvo peso. Vidal en la provincia de Buenos Aires trató muy mal al radicalismo, el partido tenía un solo ministerio en la Provincia y a Vidal le pareció que era mucho y lo partió al medio”, afirmó. Y amplió: “No estoy criticando a Vidal, lo que estoy diciendo es que estos errores después se pagan. Otra cosa es que hay que respetar al socio, qué quiere decir esto, que si teníamos el 60 o 40 por ciento, el 40 tenía que ser nuestro y el 60 de ellos, pero no fue así”.

“Fuimos una colisión legislativa, nada más, ahora espero que el radicalismo esté a la altura de las circunstancias y diga perfecto, si hacemos un arreglo, si vamos a las PASO, lo que yo gano es mío o lo que pactamos es mío y lo otro es tuyo”, dijo.

Sobre el candidato que lanzó el partido en el ámbito nacional, indicó: “El único candidato que lanzamos es Facundo Manes, así que, por lo tanto, no veo a otro candidato del radicalismo peleando para ser presidente, ni haciendo campaña para serlo. Lo que sí veo es a Martín Lousteau en la ciudad, veo a Manes, pero en Provincia sí creo que está indeciso el tema”.

“Hay muchos caciques y pocos indios, igual, está bueno que tengas un abanico para elegir, no lo veo mal, y si eso hay que dirimirlo en una PASO es absolutamente democrático”, consideró.

Cuarta Sección

En la cuarta sección hubo competencia interna en Chivilcoy y General Viamonte. En Chivilcoy, la ex concejal Lourdes Zaccardi le quitó la conducción al oficialismo, con un total de 13 votos. Por otro lado, en Viamonte, Franco Flexas ganó con la lista que respaldaba, encabezada por José Tellería.

Los presidentes en los 19 distritos

Alberti: Martín Vacarezza; Bragado: Eugenia Gil; Carlos Casares: Germán Mallofre; Carlos Tejedor: Juan Gondra; Chacabuco: Lisandro Herrera; Chivilcoy: Lourdes Zaccardi; Florentino Ameghino: Sergio García; General Arenales: Silvana Geada; General Pinto: Emir Asorey; General Viamonte: José Andrés Tellería; General Villegas: Vanina Bergero; Hipólito Yrigoyen: Rubén Rodríguez; Junín: Carlos Mansur; Leandro N. Alem: Marisa Morando; Lincoln: Eduardo Maffia; Nueve De Julio: Diego Spinetta; Pehuajó: María Marta Chima; Rivadavia: Roberta Ricci; Trenque Lauquen: Gabriela Aimar.