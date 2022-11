Opciones para armar un desayuno en casa o en el trabajo para ver el debut de Argentina

Llega el debut de la Selección Nacional de fútbol en la Copa Mundial Qatar 2022 ante Arabia Saudita, una buena razón para la tradicional juntada con familia y amigos para disfrutar del partido, aunque en este caso con día y horario poco habitual: el próximo martes, a las 7 (hora argentina), lo que obligará a los juninenses a repensar el menú, entre un desayuno o un brunch.

El horario del cotejo ante los árabes coincide no solo con el de los ingresos escolares sino también con los laborales, lo cual podría dar lugar a que entre compañeros se organicen para armar un desayuno general.

En una panadería situada en Belgrano y Alsina afirmaron a este diario: “Vamos a abrir normalmente, desde las 6 vamos a estar atendiendo. Tenemos de todo, facturas, dulces, saladas, bizcochos, sándwich de miga, opciones para elegir van a tener”.

En otra panadería situada en Rivadavia, indicaron: “Desde las 6.30 vamos a estar abiertos, no creo que hagamos ninguna promoción, eso se irá viendo con el correr de los partidos, de momento no pensamos ninguna”.

“Nosotros abrimos a las 7, no creo que modifiquemos el horario de atención, sabemos que es importante el partido de Argentina, pero todavía no lo evaluamos. El lunes vamos a definir bien todo”, comentó una empleada de un local situado en Francia y Brasil.

Alternativas saludables

Agustina Basso, nutricionista clínica y deportiva, dialogó con Democracia y dio tips para poder ver los partidos con opciones saludables. "Lo que recomiendo es que traten de hacer un análisis de la semana, sobre todo en esta época donde empiezan las despedidas, fiestas de fin de año, entre otras celebraciones”, dijo la especialista.

Y agregó: “Lo que tienen que hacer es evaluar qué eventos van a tener durante la semana y en base a eso fijarse en cuál pueden manejar la alimentación y en cuáles no. A qué me refiero con esto, que cuando no puedan elegir qué es lo que van a consumir, regulen la porción”.

“Por otro lado, cuando se queden en la casa y puedan manejar lo que van a comer, traten siempre de seleccionar elementos de calidad, que puedan saciar la ansiedad y el hambre, que tengan nutrientes y fibras. Por ejemplo, si van a consumir alguna infusión a la mañana, eviten agregarle azúcar, porque son calorías vacías y a eso sumarle algún budín de limón o muffins, todo casero en lo posible de harina integral o con avena”.

Además, la nutricionista comentó: “Si van a consumir facturas, o chipa, algo de la panadería, volvemos a lo mismo, traten de regular la porción, esto para la mañana. Para la tarde, se puede comer picada, pero saludable”.

“Por ejemplo, pueden hacer bastoncitos de zanahoria, tostadas sin agregado de aceite, humus de garbanzo o remolacha, guacamole, galletitas de arroz, maní sin sal, tomates cherry, sándwich de palta, jamón, queso, hay opciones para comer rico y sano”, resaltó la nutricionista.

“Hay que tener en cuenta que, después del Mundial, vienen las fiestas, entonces hay que cuidarse, sobre todo con estos golpes de calor, evitar las comidas pesadas, el consumo de alcohol, tratar de hidratarse bien. Todos sabemos que los partidos incitan a consumir comida chatarra, pero tenemos opciones sanas que nos ayudan a saciarnos y que encima permiten que nos cuidemos”.

Opciones saludables para mirar el Mundial

Cookies de avena y chocolate

Ingredientes

1 taza de avena

1 taza de h. integral

1/3 taza de aceite neutro

1/3 taza de azúcar

4 sobre de edulcorante

1/4 taza de coco

E. de vainilla

1 huevo

80g de chips de chocolate

Polvo de hornear

Pizca de sal

Preparación

Mezclar el huevo, el aceite, la e. de vainilla, la azúcar y el edulcorante. Incorporar la harina y la avena con el polvo de hornear. Luego agregar la piza de sal y los trocitos de chocolate. Mezclar todos los ingredientes. Luego, vamos a hacer bolitas y aplastamos. Podes usar cortantes y darle la forma que quieras. Poner las galletas en una placa. Llevar al horno, pre calentado a 190ºC y las horneamos.

Dips:

Dip de berenjena

Procesa algunas berenjenas junto con queso crema hasta formar una pasta homogénea. Retira, salpimienta al gusto. Podes agregarle pimentón

Humus de garbanzo:

Vas a necesitar: 1 taza de garbanzos cocidos, 1 diente de ajo, 2 cucharadas de sésamo o tahini, 2 cucharadas de aceite de oliva, 3 cucharadas de limón, sal y pimentón. Coloca los garbanzos junto con el resto de los ingredientes y tritura con mixer y listo.

Guacamole:

Cortar 2 paltas por la mitad y quitar el carozo. Con la ayuda de una cuchara, vaciarlas de su corteza. Pisar las paltas con el batidor o con la ayuda de un tenedor hasta formar una pasta. Cortar 1 cebolla en cubos e incorporarla a la pasta junto con 1 tomate y el jugo de limón. Mezclar y salar a gusto.