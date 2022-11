Bortolato: “El turismo genera en Junín más de mil empleos directos”

El director de Turismo municipal, Luis Bortolato, afirmó en una entrevista con Democracia que la actividad del sector comenzó a mostrar señales de crecimiento, con una fuerte recuperación de las plazas hoteleras que se perdieron durante la pandemia y la generación de más de mil empleos directos.

Sobre el impacto de la sequía en la Laguna de Gómez, de cara a la temporada de verano, el funcionario dijo que se piensa en una oferta amplia de actividades y no solo en un balneario. “Es un Parque Natural”, remarcó.

-Luego del impacto de la pandemia, Junín comenzó a recuperar plazas hoteleras.

-La ciudad recuperó en estos últimos tiempos dos hoteles muy importantes, como Piedramora y Copahue, y aún quedan dos sin abrir. Después, durante la pandemia, abrió el Arena Ranch, que es mitad hotel y mitad apart. En pandemia cerraron siete hoteles y se perdieron más del 50 por ciento de las plazas. Junín había quedado con alrededor de 700 plazas hoteleras en pandemia, y hoy estamos casi en 1200. También creció la ciudad en plazas extra hoteleras -son alrededor de 500 en la actualidad-, de la mano de la nueva ordenanza de habilitación de alojamiento.

-¿El mercado local demanda más plazas hoteleras?

-El nivel de ocupación de los fines de semana en la ciudad viene muy bien, en temporada de verano y fines de semana largo la oferta de alojamiento llega casi a niveles de ocupación pleno, pero baja los días de semana. Antes era al revés, la gente que viajaba por negocios o quienes venían a trabajar ocupaban las plazas durante la semana, haciéndola el verdadero fuerte.

-¿Cómo afecta la sequía a la Laguna de Gómez, de cara a la temporada estival?

-Tenemos una foto de lo que fue la temporada pasada, que nos permitió anticiparnos a la situación, hay cosas que se van a poder hacer y otras que no. En la Mesa del Agua se trató este tema, hay sectores que van a estar afectados, el turístico y el deportivo, por ejemplo. Hoy la Laguna no cuenta con el caudal suficiente para que el agua corra, y al no estar circulando, se estanca y se producen las bacterias.

El protocolo de actuación frente a esta floración de bacterias ya fue definido y coordinado con la gente de Provincia. Por otro lado, hay que destacar que nosotros no somos un balneario donde la gente solo se va a meter al agua, somos un Parque Natural, con una oferta de actividades preparadas para recibir al turista durante todo el año, en cualquier época y condición. Hoy contamos con trekking, alquiler de bicicletas, avistaje de aves, vuelos bautismo, restaurante.

-¿Cómo impacta el turismo en la generación de empleo?

-En septiembre, se presentó un informe donde se vio reflejado que hay más de 1000 personas involucradas directamente con el turismo en la ciudad, sin analizar los empleos indirectos. Contamos con dos centros de información turística y, próximamente, al de la Laguna lo vamos a transformar en un centro de interpretación turística.