“Topo” Rodríguez: “La política atrasa, volvemos a discutir si Cristina o Macri”

El diputado nacional por Consenso Federal Alejandro Rodríguez (Topo) participó del programa Reporte Especial, en los estudios de TeleJunín, y afirmó que “con la inflación y con el desprecio a los sectores más humildes, el kirchnerismo se puede llevar una sorpresa; no es invencible en el conurbano”, al tiempo que cuestionó las peleas internas tanto en el oficialismo como en el principal espacio opositor.

-¿Qué lectura hace del discurso de Cristina en La Plata?

-Lo primero que hay que decir, como militante político y hombre de la democracia, es que nosotros respetamos las expresiones, los actos, las manifestaciones de las distintas fuerzas políticas. Pero me preocupa que la política argentina atrasa, porque volvemos a discutir si volvemos a Cristina o a Macri.

Y atrasa también en las propuestas. Cristina es parte inescindible del Gobierno, y me pregunto: ‘¿descubrió ahora que uno de los principales problemas de la Argentina es la inseguridad? Si es así, como bonaerense me preocupa que esas propuestas se expongan hoy como una novedad. Y también es grave que no haya habido una sola mención a la inflación, que se come la capacidad de compra del salario y de los ingresos de la clase media, de los jubilados.

-¿Cree que el kirchnerismo duro debería renunciar a los cargos en el Estado?

-El principal problema político argentino no es la adversidad entre las dos grandes coaliciones, sino el quiebre y la pelea irresuelta de la propia coalición de gobierno. No soy yo quién para decirles a otros qué es lo que tienen que hacer con los cargos. Pero sí digo que hay una responsabilidad más importante que los cargos, que es la estabilidad política e institucional argentina, para que se resuelvan los problemas de los más humildes y de la clase trabajadora.

La pelea en la coalición de gobierno posterga la resolución de esos temas tan angustiantes. Este gobierno fracasó principalmente por la ruptura interna. Y me preocupa que la principal coalición opositora está imitando al Gobierno, el macrismo es una seguidilla de peleas. Hay que plantear las diferencias con propuestas, no con peleas.

-Conoce muy bien el conurbano, cree que hay una idea del kirchnerismo de replegarse en la Provincia.

-El kirchnerismo está durmiendo en los laureles en el conurbano bonaerense y cree que por solo el sello o la cara de tal o cual dirigente, va a tener garantizada una victoria. Le aseguro que con la inflación y con el desprecio a los sectores más humildes, el kirchnerismo se puede llevar una sorpresa; no es invencible en el conurbano. Se necesita una alternativa superadora, que aún no la veo.

-Cómo se construye un mensaje diferente, cuando hay tanto descreimiento en la sociedad.

-El fracaso de las dos grandes coaliciones y de dos culturas políticas puede dar paso a la emergencia de algunas alternativas. Los libertarios, hoy, son una alternativa. Falta mucho tiempo y hay condiciones para que se planteen algunas alternativas más.

-El tema crucial es bajar la inflación.

-Una inflación que, anualizada, parece estar llegando a superar el ciento por ciento, es una inflación que preocupa de una manera muy grave. Antes de que asumiera Massa (Sergio, el ministro de Economía), la discusión política estaba al límite de la especulación, acerca de si este gobierno seguía o no, si iba a haber elecciones anticipadas o no. La asunción de Massa frenó la velocidad de la crisis, pero hay que exigirle que no pierda de vista fortalecer la inversión, la producción, y el cuidado, en medio de esta crisis, de la variable inflacionaria, que es la que más angustia a los argentinos.

-¿Cree que puede funcionar "Precios Justos"?

-Una política antiinflacionaria debe incluir una defensa de la competencia, que no exista concentración del mercado; una política de precios, con acuerdos y no controles de precios, que podrían funcionar en el corto plazo; pero también hay que llevar a cabo políticas de fondo, una política monetaria más prudente y poder reconstruir una capacidad de reservas que le permitan al país afrontar estos desafíos.<