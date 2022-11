Martín Echave: “A pesar de que escribo para mí, me gusta que lean mis libros”

Martín Echave es una persona multifacética y con pasiones claras. Es contador público, pero el fútbol y la literatura son protagonistas en su vida. Hizo inferiores y llegó a primera en el Club Sarmiento y, una vez retirado, fue fundador, junto a sus amigos de toda la vida, del Club Santa Alicia.

A diario, deja a un lado los números, los balances y las ciencias exactas, y ve brotar los versos, estrofas e historias, en las que el lenguaje futbolístico y las metáforas deportivas son protagonistas. Publicó dos libros, “La dupla perfecta”, en 2012, y “No es de oro, es de cartón”, en 2019 y, mientras prepara su próxima obra, trabaja a diario con sus escritos en las redes sociales del Club Sarmiento.

En diálogo con Democracia, detalló su labor creativa, describió el presente del club que preside y recordó los inicios de una carrera personal signada por la amistad y acompañada por su familia.

Un contador apasionado

Hijo de una madre profesora de matemáticas y un padre empleado de una bodega, en la infancia de Martín no hubo lujos, pero tampoco carencias. Se educó en el Colegio Marianista, y creció en el potrero frente a su casa, en el barrio Emilio Mitre.

“Mi idea había sido siempre convertirme en periodista deportivo”, señaló. Pero fue un proyecto trunco, porque el joven adolescente que planeaba iniciar sus estudios en la Gran Ciudad, a pesar de las dificultades económicas, vio a su padre enfermarse gravemente y, tras “una vuelta de página”, decidió quedarse en Junín. “Elegí ser contador público porque mi hermano también se había anotado ahí”, recordó.

En 2006 se graduó e ingresó definitivamente en el campo laboral, pero sin olvidar en absoluto su pasión, el fútbol. “Con 5 años mi papá me llevaba a practicar al club Sarmiento”, explicó Echave, que transitó gran parte de su carrera deportiva junto a su hermano mayor. “La historia dentro del club fue una de las cosas más lindas que me tocó vivir”, expresó.

En dicho sentido, fue Horacio “Taqueta” Barrionuevo uno de los entrenadores que marcó su infancia y adolescencia y, en retrospectiva, Martín le agradece la intensa formación y el “amor por la camiseta, el club y el juego” que le inculcó.

En el horizonte, estaba la profesionalización. Sarmiento jugaba en la B Metropolitana y, paulatinamente, muchos juveniles empezaban a entrar al equipo. Martín jugó dos años en primera amateur, pero cuando fue llamado para entrenar con el conjunto profesional, las reiteradas lesiones de su tobillo lo dejaron fuera de juego. “Fui a médicos y me dijeron que tenía una lesión muy similar a la de Batistuta, eso me mató la cabeza”, señaló y, a pesar de que mejoró su condición, no pudo volver a ingresar al campo de juego de modo profesional.

“Ahora juego entre amigos y participo del torneo Senior con BAP”, destacó.

Santa Alicia, un proyecto de amigos

La amistad es, para Martín, un aspecto fundamental en su vida. El deporte, el encuentro y las pasiones compartidas son sus baluartes más destacados. “El 90% de mis amigos viene de mis inicios en el fútbol, éramos de la misma camada”, señaló, al respecto.

Es que junto a ellos emprendió un proyecto muy novedoso: la fundación de un club de fútbol. Santa Alicia nació oficialmente el 8 de marzo del 2011, y fue fruto de un intenso trabajo. “Éramos una peña y surgió la idea de fundar nuestro club”, explicó su presidente.

Los trámites iniciales fueron sucedidos por una etapa en que cada miembro fundador proponía una identidad, un escudo, y los colores para la nueva institución que, finalmente, llevó el nombre de la madre de Martín. “Fue decisión de mis amigos, nos avisaron a mí y a mi hermano cuando ya estaba definido”, señaló el dirigente deportivo, que recordó las tardes en que jugaban en su casa y el potrero de su barrio, mientras Alicia les preparaba la merienda y los acompañaba con los deberes escolares. “Lo sentimos como una devolución de lo que ella había hecho por nosotros”, explicó Echave.

Finalmente, la fundación oficial se realizó en su casa natal, mientras su madre estaba hospitalizada y en grave estado de salud. A los pocos meses, Alicia falleció, pero, agradeció Martín, “supo que iba a tener un club con su nombre”.

Hace más de 11 años que Santa Alicia está en actividad, Echave es su presidente desde sus inicios, y la mayor parte del grupo fundador aún forma parte de la institución. Entre sus hitos, Santa Alicia es, orgullosamente, uno de los primeros clubes de la ciudad en impulsar el fútbol femenino, previo a la expansión de la disciplina. “El año bisagra fue el 2019”, explicó Martín, puesto que marcó el inicio de su escuela de fútbol para menores que, en pocos meses, reunió a más de 60 chicos. En contraste, y debido a que no cuentan aún con un espacio propio, la pandemia los dejó con pocas alternativas, al tener que desalquilar los predios que utilizaban. “No hemos podido retomar la escuelita, estamos a la espera de conseguir un lugar propio”, afirmó el presidente del club.

En cuanto a su presente, señaló que no sólo compiten a nivel amateur en Junín, sino que también tienen un equipo en Buenos Aires, puesto que “un grupo de jóvenes ingresó a una liga de buen nivel y eligió a Santa Alicia para vestir la camiseta”. Hoy, participan en la A contra otras instituciones de muy buen nivel.

“Nuestro principal anhelo es tener instalaciones propias para llevar a cabo todos los proyectos”, explicó Martín, que considera a ello “la limitación más importante para crecer”.

Entretanto, se centran en sumar socios y erigirse como el lugar de contención y reunión de los jóvenes que se mudan a Buenos Aires y pueden representar a Junín en una liga de peso.

En el potrero, en el colegio y, ahora, en su propio club; la camaradería se mantiene intacta. “Soy un agradecido de la clase de amigos que tengo”, destacó.

Publicaciones

Su carrera como autor dio como fruto dos libros, “La dupla perfecta”, publicado en 2012, y “No es de oro, es de cartón”, que se lanzó en 2019. Ambos están imbuidos por el lenguaje futbolístico, pero Echave prefiere afirmar que “no son de fútbol, sino que abarcan temas más amplios”. Se trata de recopilaciones de historias reales, recuerdos de su infancia, anécdotas del potrero, poesías y cuentos de su autoría, y han tenido mucha repercusión. “Muchas historias sólo me salen contarlas con poesías, llegan mucho más”, afirmó.

Su primer libro, “La dupla perfecta”, fue editado por una editorial de Rosario y llevó el nombre de un escrito de su autoría que hacía referencia a la vida de sus padres. Hoy, a pesar de las 2 ediciones realizadas, es una obra que ya no circula ni se consigue en librerías, porque no volvió a imprimirse. “Me guardé 2 o 3 en mi casa para tener de recuerdo”, destacó Martín.

Fueron 7 los años que separaron una publicación de la otra, pero la labor creativa no fue interrumpida en absoluto. “Cuando se publica un libro, al mismo tiempo arranco el otro”, explicó el autor, respecto a su forma de trabajar, que se basa en “escribir y guardar” de forma sistemática y sin definir fechas ni plazos.

Por su parte, respecto a “No es de oro, es de cartón”, afirmó que abarca diversos temas, como el fútbol femenino, la dictadura y la guerra de Malvinas, y que “fue una experiencia más profesional”. Incluso, posee la sección “Que te lo cuenten los niños” donde chicos contaron historias y publicaron sus dibujos, una propuesta novedosa suya que los lectores celebraron. La pandemia suspendió sus planes de presentarlo en diversas localidades y, a pesar de que sólo pudo hacerlo en Junín y Capital Federal, también tuvo muy buena repercusión. Actualmente, se vende en librerías locales y por internet.

“A pesar de que escribo para mí, me gusta que lean mis libros”, explicó el escritor, cuya última obra llegó a las manos de Manuel Moretti, Eduardo Sacheri y varios jugadores de Sarmiento.

Además, adelantó que prepara su próxima publicación, pero que, entretanto, muchos de sus escritos son publicados en internet y en las redes sociales del Club Sarmiento.

“Trabajamos a la par con Mariano Morente, que es quien prepara los contenidos para el club”, explicó, y agradeció la repercusión que alcanzan sus escritos gracias a ello.

Un recuerdo con los Maradona

“Escribo desde que iba al secundario, pero mucho me lo guardaba”, explicó Martín, que, sin redes sociales, sólo mostraba algunos de sus trabajos a amigos y conocidos. De hecho, un escrito suyo sobre Maradona, que fue difundido en internet, marcó un antes y un después en su oficio como autor. El sobrino del jugador leyó su poesía y lo invitó a comer a la casa de sus padres, donde vivía Don Diego y el resto de la familia. “Yo tenía un celular que no sacaba fotos, y estaba desesperado”, recordó Martín, entre risas, y señaló que fue una de las personas presentes esa noche la que, con su cámara, le permitió inmortalizar el momento único en su vida.

Finalmente, contentos con su trabajo, los hermanos de Maradona le pidieron una poesía para Don Diego, y a Martín no le resultó complejo hacerlo. “Me subí al colectivo y antes de llegar a Chacabuco ya la tenía lista”, recordó. Ello fue el puntapié inicial para lanzar su segundo libro.

Su familia y la pasión compartida

Martín ha visto replicarse su amor por el fútbol al interior de la familia, quien lo acompaña, a diario, en su proceso de escritura y su carrera personal. “Mis dos hijos están fanatizados con ir a la cancha”, destacó, y señaló que, incluso, el menor de ambos, Faustino, es fanático de Maradona y de Jonathan Torres, el flamante delantero de Sarmiento a quien, recientemente, tuvo la oportunidad de conocer.

“Yo no les impuse la pasión, si les gusta lo mismo que a mi es porque seguramente se contagiaron”, afirmó Echave.