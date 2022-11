“Precios justos”, entre las expectativas para desacelerar la inflación y las dudas

Con una suba de la canasta alimentaria del 9,5% solo en octubre pasado, y un descalabro inflacionario que sume bajo la línea de la pobreza a cada vez más argentinos, el Gobierno nacional lanzó el programa Precios Justos, que apunta a desacelerar el precio de los alimentos durante 120 días y abarca 1788 productos (ver gráfico).

Sin embargo, según pudo recabar Democracia, ayer, en una recorrida por varios hipermercados, el programa aún no rige plenamente en Junín, al tiempo que los Precios Cuidados tienen costos más bajos en la mayoría de los casos que los "Precios Justos", según figura en la App del programa. De hecho, mientras que las galletitas dulces Surtido Bagley por 400 gramos que, ayer, se comercializaban en una conocida cadena de supermercados de esta ciudad a 367 pesos (Precios Cuidados), en la aplicación costaban 381.68 pesos. Y es solo un caso de muchos otros.

Respaldo

Valeria Arata, diputada provincial por el Frente de Todos, afirmó a Democracia: “Es un programa innovador, no es el mismo programa que siempre vimos, de controles de precios, porque tiene sentados en la mesa a los empresarios, a los trabajadores, a los consumidores. Es un acuerdo de precios, para 1700 productos, a través del cual los empresarios se comprometieron a mantener el precio durante cuatro meses. Esto va a ayudar a mantener la capacidad de compra del salario y va a impactar positivamente sobre la inflación”.

Y la legisladora por la Cuarta Sección Electoral agregó: “Ya empezamos a ver algunos síntomas y vemos que la inflación empieza a aflojar lentamente, pero hay que darle tiempo al ministro de Economía, Sergio Massa, porque no es algo que se resuelva mágicamente”. “Además, tiene una figura innovadora, que tiene que ver con el control a través de los municipios que, en caso de aplicarse multas, van a ser remunerados económicamente”, destacó.

Dudas y desconfianza

Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a Democracia: “Es solo para grandes cadenas de supermercados y todavía no está implementado al ciento por ciento en Junín. El programa rige desde enero a marzo, con un 4% de aumento como límite mensual, para unos 1870 artículos, que son todos de primera necesidad. Nunca han dado resultados estos programas. Si no se generan bajas en los costos, si no solucionamos el problema de base, no podemos pensar que este tipo de acuerdos van a ayudar a bajar la inflación”.

Y amplió: “A la par de que a uno lo limitan a vender con cierto precio, te aumentan todos los costos, y es imposible mantener la producción. Hasta el momento nunca dieron el resultado esperado. Este año los costos subieron un ciento por ciento, por lo que es imposible decir, hoy, que en marzo se van a mantener los mismos costos”.

Mario Jaurena, vicepresidente del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, afirmó a Democracia: “Es algo que se repite y que no ha tenido demasiado éxito. Una cosa es el título, pero después en la práctica es diferente. Los Precios Cuidados siempre faltan, eso es lo que dice la gente. Y el comerciante no siempre consigue los mejores precios. Desde el punto de vista del consumidor y de quien tiene que llenar la góndola y respetar estos precios, es muy desalentador para ambas partes, por eso creo que está firmado el fracaso antes de que se ponga en funcionamiento”.

Señalética

El Ministerio de Economía aprobó la señalética del programa "Precios Justos" con su correspondiente imagen y descripción técnica, a través de la disposición 1/2022 de la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno publicada, ayer, en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el programa lanzado la semana pasada, “la señalética de Precios Justos deberá ser utilizada por todas las empresas alcanzadas por esa medida en su folletería, páginas web, plataformas digitales o cualquier otro material o medio de difusión relacionado con su respectivo negocio, en el que se haga mención al referido programa o a los productos incorporados a este, respetando la descripción técnica”.

Además, precisa que “a los fines de distinguir a los productos que forman parte del Precios Justos, las empresas que hayan suscripto convenios en el marco del programa deberán añadir, en cada espacio destinado a su exhibición, la señalética, respetando las descripciones técnicas”.

Asimismo, subraya que “la señalética deberá siempre encontrarse exhibida de forma clara, precisa, completa y totalmente visible”. Precios Justos establece la fijación de precios de cerca de 2000 productos de primera necesidad de noviembre a febrero, y un aumento máximo del 4% para otros 30.000 artículos.