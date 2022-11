Capilla de Loreto: Harían obras de cordón cuneta en algunas calles del barrio

El barrio Capilla de Loreto tiene importantes dimensiones ya que contiene a unas 88 manzanas, delimitadas por avenida República, Matheu, Ricardo Rojas, Av. Alvear, Av. La Plata y Av. Libertad.

En diálogo con TeleJunín, Gustavo Lázzaro, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Capilla de Loreto se refirió a las principales carencias del barrio, entre las que se encuentran la falta de cordón cuneta y pavimento en varias cuadras, no paso del regador y luminarias precarias.

Si bien falta pavimentación en sus calles interiores, lo que se reclama al menos son cordones cunetas. “Nos acabamos de enterar que están haciendo obras en el barrio. No sé cuantas cuadras. La verdad que fue todo muy rápido, no tuve tiempo a interiorizarme cuántas cuadras harán de cordón cuneta, pero si van a hacer 14, vamos a pedir que sean 20”, manifestó Lázzaro.

Por otra parte, el Municipio está colocando las columnas de alumbrado público en donde hay asfalto y cordón cuneta. “Esto es bueno porque hace a la seguridad – dijo el fomentista-. Actualmente hay mucha iluminación bastante precaria, están desde el ’96 colocadas. Son las que cuelgan, algunas están muy bajas y los vehículos de gran porte las han arrancado generando peligro.

“Hay zonas bastante complicadas que están con mucha falta de tarea. Obviamente tenemos necesidades, somos un barrio muy grande y, como siempre digo, las obras arrancan del medio hacia afuera y estaría bueno que lo hicieran a la inversa. Así, cuando se terminan los recursos, se termine con los que más tienen, y no con los que menos tienen. Siempre las obras arrancan del centro hacia afuera”

Más reclamos

Según lo expresado por el dirigente fomentista, hay diálogo con el Municipio. “En marzo de 2023 cumpliremos 2 años en comisión directiva. Durante este tiempo llevamos a la Municipalidad muchas notas. La colocación de luminaria supuestamente en diciembre se terminaba, pero hubo tormentas que ocasionaron problemas en otros lados que tuvieron o tienen que solucionar”, apuntó Lázzaro.

“Ya empezaron con la colocación de columnas de alumbrado en algunas calles. No van a llegar las luces Led al barrio hasta que no estén listos los cordones cunetas. Pronto me voy a interiorizar sobre cuántas cuadras de cordón cuneta van a ser. Lo que se ve ahora es que la obra es para llegar al Centro de Contención de la Mujer, porque en esa zona se inunda mucho, al igual que en inmediaciones de la Cancha de Villa Belgrano por calles Pasteur, Drago, Robbio, Güemes, Tucumán y Rioja. Esa zona está bastante olvidada”, aseguró.

Una de las urgencias más sufridas en barrios con calles de tierra, es la falta de regador, y el barrio Loreto no es la excepción. “A nosotros nos dijeron que hay 4 regadores para todo Junín. Si no hay más regadores es imposible que se solucione el tema de la tierra o polvillo que invaden las calles. Y el vecino tiene miedo de salir con la manguera a regar y que le hagan una multa por eso, ya que hay una ordenanza que no se puede regar en la calle”, recordó.

Respecto a tránsito, hace poco, algunas calles del barrio han cambiado el sentido de circulación y el problema que habría es que en algunas arterias faltan nomencladores o están mal. “Esto origina algunos inconvenientes entre los vecinos – dijo Lázzaro- y también algunos choques. Nosotros queremos que crezca Junín, que crezca el barrio y si le exigimos al Municipio es porque son los que tienen que responder. Lo que hacemos es ad honorem y muchas veces se nos complica juntar el dinero para pagar la luz”.

Ante la llegada del gas natural y la formación de consorcios, el fomentista aclaró que sólo iban a intervenir para llamar a algún directivo de Gas Junín y llevarlo a la reunión con los vecinos. “Hay cuatro empresas que van a hacer los trabajos en la ciudad y cada cual tendrá sus tiempos, sus precios y eso lo tiene que manejar cada vecino. Las puertas están abiertas para los vecinos.

Participación

Según lo expuesto por Lázzaro en la entidad fomentista participa gente de todas las edades. “Somos un grupo muy nutrido de todas las edades.

Trabajamos en conjunto con Crear Fantasía que es el Centro de Jubilados del Barrio, donde tienen un espacio donde antes estaba la salita de primeros auxilios que quedó abandonada. Ellos recuperaron este espacio. Se lo cedimos por un tiempo determinado y la verdad es que han hecho un trabajo maravilloso, lo han pintado, lo arreglaron y lo mismo estamos haciendo con nuestra sede fomentista, que le falta mucho”, detalló el entrevistado.

Sociedad de Fomento

La sede de la Sociedad de Fomento del Barrio Capilla de Loreto está ubicada en Suipacha y Suiza.

En marzo del 2021 asumió una nueva comisión de la Sociedad de Fomento, que preside Gustavo Lázzaro. Este año avanzan las gestiones para tener la documentación correspondiente a fin de habilitar el salón de la entidad fomentista para eventos sociales y obtener la personería jurídica.

Al respecto el fomentista dijo: “Con el tema que no se puede alquilar (el salón) porque no está todo en regla, estaba la personería jurídica caída, fuimos una sociedad de fomento de muchos años de quietud. Eso más la pandemia, se complicó bastante. Bueno, ahora queremos rehabilitarla. Estamos juntando documentación que nos han pedido distintos sectores políticos para darnos una ayuda. No somos de un partido político porque somos una sociedad de fomento y no lo permitimos, pero sí abrimos las puertas a todos aquellos que nos quieran venir a ayudar”.

Según lo expuesto, en la sede hay taller de Dibujo y Pintora y el año que viene se retomarán otros que habían suspendido por arreglos edilicios. Se dio lugar a la Comunidad sorda, que va a organizar alguna Feria dentro de la sociedad de fomento o en la vereda. Con Gabriela Di Sascio se hizo el afiche de leguaje de señas”.

Problemática vigente

1. Falta cordón cuneta y pavimento en muchas arterias del barrio Capilla de Loreto. Se supo recientemente que el Municipio haría cordón cuneta en varias cuadras.

2. La iluminación es deficiente en las calles interiores del barrio, por lo cual el reclamo de luces Led es permanente, pero saben que no habrá Led si antes no se hace como mínimo cordón cuneta y/o pavimento.

3. Algunas calles interiores cambiaron de sentido de circulación. Señalan la necesidad de que haya nomencladores con las indicaciones correspondientes y en forma correcta.

Características