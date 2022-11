Se entregaron los premios Lola, de la Escuela de Educación Especial 501

Con la entrega de los premios Lola, finalizó la quinta edición del festival de cortometrajes, que lleva adelante la Escuela de Educación Especial 501, y que involucra a todo el sistema educativo de Junín. La temática elegida en esta oportunidad fue la conmemoración de los 40 años de la guerra de Malvinas, bajo el lema "Educando en valores, construimos la paz".

Karen García Boyé, directora de la Escuela de Educación Especial 501, manifestó que "este festival de cortometraje es organizado desde esta institución y es abierto a toda la comunidad educativa, porque cada institución presenta su cortometraje y, entre todos, elegimos a los ganadores, que se hacen acreedores del premio Lola. Estamos hablando de instituciones no solo de educación especial, sino de todas las de nivel inicial, primario, secundario y modalidad adultos y psicología. Es decir, invitamos a todas las escuelas de Junín".

"En base a los trabajos presentados por cada escuela, elegimos a los ganadores en distintos rubros, como son, mejor actriz, mejor actor, mejor cortometraje, mejor fotografía, edición, etc. Las temáticas siempre tienen que ver con valores y este año, al cumplirse 40 años del conflicto de Malvinas, el lema fue, educando en valores construimos la paz, cada institución tomó esta idea y presentó su cortometraje", agregó.

Por último, García Boyé dijo que "los trabajos presentados nos han dejado sorprendidos, por la calidad y lo emotivo de los trabajos. Nuestros veteranos de guerra han sido parte de este proceso y también el museo MalvAr, un espacio hermoso de la ciudad, inaugurado recientemente. El resultado de esta edición de la propuesta ha sido muy positivo y estamos muy contentos, por eso y también porque este festival ha sido declarado de interés municipal, provincial y pronto lo será, de interés educativo".

Los premiados

Categoría 1: Inicial, Primaria y Especial Primaria

Mejor actor, Joel Mancho (EEE 501, “1982”); mejor actriz: Victoria Pereyra (EEE 503, “Por siempre argentinas”); mejor producción, CEAT 1, por “Semillitas de paz”; mejor guion, EEE 502, “construimos la paz”; mejor fotografía, EEE 501. “1982”; mejor sonido, EEE 503, “Por siempre argentinas”; mejor edición, EEE 501, “1982”; mejor dirección, EEE 501, “1982”; mención especial del jurado “al elenco”: EP 49, por “Un juego divertido, recuerdos que permanecen”; mención especial del jurado “Por el buen uso de los recursos expresivos”, CEAT 1, “semillitas de paz”; mejor cortometraje, “1982”, de la EEE 501.

Categoría 2: Secundaria, Especial Secundaria y Nocturna

Mejor actuación masculina: Tobías Mires y Franco Lazzatti, “Lo que no dije, lo que dejé”, EES 1; mejor actriz, Valentina Cedrón, “Madre de Malvinas”, Padre Respuela; mejor elenco para CFI 1, “Realidades”; mejor producción para CFI 1, “Realidades”; mejor guion: EES 17, “Malvinas en primera persona”; mejor fotografía, CENS 452, “Quién habla de olvido”; mejor sonido, CFI 1, “Realidades”; mejor edición, “Lo que no dije, lo que dejé”, EES 1; Mejor dirección, “lo que no dije, lo que dejé”, EES 1; mención especial del jurado “A la investigación documental”, CENS 452, “Quién habla de olvido”; mención especial del jurado “A la participación grupal”, EES 17, “Malvinas en primera persona”; mejor cortometraje, “Lo que no dije, lo que dejé”, EES 1, Manuel Dorrego, 5to Arvis.

Voto del público, categoría 1 (Inicial, Primaria y Especial Primaria): “1982”, Escuela Especial 501.

Voto del público, categoría 2 (Secundaria, Especial Secundaria y Nocturna): “Madre de Malvinas”, Padre Respuela.