Tras las obras de reformas, volvió a abrir la tradicional carnicería Piegari

Tras la realización de obras de reformas, volvió a abrir la tradicional carnicería Piegari en Junín.

La misma funciona en la esquina de Rivadavia y Comandante Seguí hace ya 101 años y este jueves, junto a amigos, vecinos y clientes, la familia celebró la reapertura de su renovado local, "Carnicería Piegari. La Primera", manteniendo viva su tradición e identidad.

Al momento de dirigirse a todos los presentes, luego del descubrimiento de una placa alusiva al centenario de la carnicería, Gerardo Piegari manifestó: "100 años para nosotros es una enormidad y quisimos darle la trascendencia que correspondía. Entendíamos que era un deber y una obligación poder hacer este homenaje a nuestros antepasados, a mi abuelo, que fue quien fundó esta esquina, en el año 1921. Luego vino mi padre, que estuvo unos cuantos años y tras su fallecimiento siguió mi hermano Aldo, hasta el año 1981 y desde ahí, llegué yo".

"Para mí es un orgullo poder mantener en el tiempo este comercio; 100 años no son pocos en un país como Argentina, con sus vaivenes económicos, los que afortunadamente pudimos sortear. Este es un comercio minorista, pero perdurar en el tiempo para nosotros, toda la familia, fue y es muy importante. No es poco, en un mismo lugar y con un mismo apellido trascender durante 100 años y no cerrar nunca", remarcó, al recordar a sus familiares y amigos que ya no están.

Finalmente, Piegari agradeció "a todos los vecinos, clientes y amigos, a todos los que pasaron por esta carnicería y nos dieron estos 100 años de vida. A todos, a los que fueron, a los que son y a los que serán clientes de este comercio, les doy mis infinitas gracias. También quiero agradecer a mis empleados, a Luis Vera, que hace más de 25 años está con nosotros, a Jorge y Martín, que trabajaron mucho en esta renovación. Quiero agradecer a todo Junín, especialmente a mi barrio Belgrano y a mi señora, a mis hijos y al intendente Pablo Petrecca por estar", en el acto de reapertura.

Por su parte, Petrecca agradeció" a la familia Piegari y ser parte de esta hermosa fiesta. No es sencillo llegar a los 101 años de vida con un comercio, pero este lugar, es mucho más que un comercio, esta esquina es identidad, con tres generaciones de carniceros, no es casualidad que estemos celebrando en este día, que es el día de la tradición. Esta esquina habla de amistad, compañerismo, de buenos momentos, de barrio, de una familia con mucha historia y participación social, esta esquina habla de concretar sueños, pero sobre todo, esta esquina habla de no darnos por vencidos".

"En el frente de la carnicería Piegari debería haber una gran placa que diga, ‘no nos damos por vencidos’, porque 101 años no es sencillo, con la dificultad que tienen las empresas familiares y en un país que no es nada sencillo, donde han tenido que enfrentar decenas de crisis, vaivenes, que seguramente los ha llevado a repensar si valía la pena el esfuerzo, pero acá están, no bajaron los brazos", destacó.

Por último, el jefe Comunal afirmó que "el ejemplo de esta familia es un gran ejemplo para todos nosotros, de no bajar los brazos, porque si no lo hacemos, conseguiremos siempre cosas positivas, esta esquina habla de eso, de los juninenses, de lo que nos identifica, en lo que somos capaces de hacer los juninenses. Familia Piegari, les agradezco por apostar, por emprender, por no bajar los brazos, por la resiliencia, por demostrarnos que se puede y por la identidad".