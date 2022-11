Claudio Yópolo: “Mis días son complicados, pero estoy feliz de hacer lo que me gusta”

Dirigente de compromiso y trabajo ininterrumpido, y un apasionado de lo que hace. Fue director de deportes en la última gestión de Mario Meoni y, desde 2019, está nuevamente al frente del área. Acérrimo defensor del fútbol del interior y amateur, ha sido reelecto presidente de la Liga Deportiva del Oeste por los clubes desde el 2005 e, incluso, fue quien participó, como asambleísta, en la última elección de Grondona en la AFA.

Padre de cuatro hijos, con una agenda cargada de compromisos y un trabajo sin días ni horarios, reafirma que “el deporte es lo mejor que le puede pasar a la gente” y, en diálogo con Democracia, recorrió su carrera laboral, sus hitos y los proyectos en los que trabaja a diario.

Inicios

“Como todo chico de barrio, yo jugaba en el campito”, recordó Claudio, que vivía en el barrio Villa Talleres, y el fútbol fue parte de su infancia y adolescencia. Su formación la hizo en el club Ambos Mundos, y era un mediocampista que, jugara de 5 o de 8, era infaltable dentro de la cancha.

“Al profesor Edgar Aramburu siempre lo recuerdo, nos ayudó muchísimo a crecer y ser una buena persona”, destacó, respecto a sus inicios, y expresó agradecimiento por haber sido parte del club décadas atrás.

Sin embargo, por cuestiones laborales, su carrera futbolística se vio interrumpida antes de llegar a la primera división. Es que a sus 18 años se fue a Buenos Aires en busca de trabajo e ingresó como cadete al Policlínico Ferroviario donde, de hecho, luego desarrollaría su carrera laboral como administrativo por más de 12 años, aunque en la sede local.

Se casó, tuvo 3 hijos, y empezó a involucrarse en los clubes, para escribir, de ese modo, las primeras páginas de su historia como dirigente. Es que, cuando su hijo más chico, Lucas, empezó a jugar al fútbol en Independiente, Claudio se vinculó al grupo de padres que ayudaban en las actividades. “Los clubes olfatean cuando a uno le gusta participar o tiene ganas de hacer cosas”, destacó, puesto que, rápidamente, fue convocado para integrar la comisión directiva, donde, incluso, fue secretario.

“Se trabajaba mucho en los clubes, a mi me gustaba e hice bien en involucrarme”, expresó.

La Liga Deportiva, su casa

Fue en 2001 cuando Claudio se vinculó por primera vez a la Liga Deportiva del Oeste, cuando el presidente de Independiente le pidió que lo reemplazara en una asamblea. De ese modo, comenzó como vocal y en 2005 se convirtió en presidente. Hoy, hace 17 años que es renovado periódicamente en el cargo, gracias al voto de los clubes, y está conforme y cómodo en el lugar que ocupa con altura.

Sin embargo, Yópolo destacó que, en su extensa gestión, nunca ha trabajado solo. “Al fútbol amateur lo hacemos entre todos, trabajamos a puertas abiertas y en conjunto”, señaló el dirigente, que cuenta con el trabajo de sus pares y de responsables de todas las instituciones deportivas.

Por ello, agradeció el equipo del Consejo Ejecutivo de la liga, integrado por Gabriel Samperi, en la vicepresidencia; Lautaro Mazzutti, como secretario; Gustavo Biagetti, en tesorería; y los vocales titulares, Fernando De Narda y Fernando Burgos.

“El Consejo Ejecutivo está todas las tardes en la sede”, explicó Yópolo, que, además, señala la posibilidad que le brinda la tecnología de estar en contacto continuo con el equipo de trabajo y todos los dirigentes.

Entre las funciones de la institución, además del fichaje de jugadores y la coordinación del mercado de pases, se destaca la organización de los campeonatos, en conjunto con los clubes. Además, también cuentan con el Colegio de Árbitros, el Tribunal de Penas, el Departamento de Selecciones Juveniles y el Departamento de Fútbol Femenino. Por ello, el trabajo es ininterrumpido.

“La Liga Deportiva del Oeste tiene un calendario muy completo, acá se juega al fútbol todo el año”, explicó su presidente, que considera que “para crecer hay que tener mucha competencia” y se mostró conforme con el hecho de que eso sea así en todas las categorías.

“El torneo clausura termina este miércoles, e inmediatamente después haremos una reunión con los presidentes para organizar el torneo nocturno”, adelantó.

Por su parte, al frente de la institución desde hace tantos años, el dirigente afirmó que “si los clubes apoyan es porque están de acuerdo con lo que se hace”. Se considera una persona de diálogo y abierta al intercambio, y juzga que es esa “la clave de trabajar en conjunto”.

Fútbol femenino, su compromiso

Yópolo es de los pioneros que impulsó el fútbol femenino en la liga local hace más de 10 años, cuando “prácticamente ninguna liga lo implementaba”. Fue una propuesta que recibió del dirigente Raúl Mercado, de Ambos Mundos, y que no hizo más que alentar en todos sus años de gestión.

Hoy, agradecido con los resultados obtenidos, señaló que “hay 3 categorías inferiores además de primera división, y se juega todo el año”. Asimismo, explicó que cuentan con una buena presencia a nivel AFA, en el Consejo Federal y hay varias competencias en curso. Compromiso y trabajo continuo, la fórmula detrás de los avances más importantes.

“Habíamos empezado con algunos clubes y hoy todos tienen fútbol femenino”, agradeció el dirigente, que destacó que “es una gran alegría” que tanto varones como mujeres disfruten del deporte y, particularmente, del fútbol. “Fue un gran avance, hoy tenemos un campeonato propio de clubes de la liga”, agregó.

Asimismo, Claudio también ejerce como secretario del Departamento de Fútbol Femenino del Consejo Federal, organismo que administra el deporte en todo el país. Allí, trabaja a la par de su presidente, Paola Soto, quien está también al frente de la Liga del Valle de Chubut. “Es un orgullo enorme en lo personal y para la liga”, destacó.

Asambleísta

Además de presidente de la Liga Deportiva del Oeste y Director de Deportes del municipio, también es asambleísta de AFA. Elegido recientemente como suplente, Yópolo es uno de los representantes de la Federación Bonaerense Pampeana y su mandato rige hasta agosto de 2023.

Sin embargo, no es la primera vez que integra el organismo. Fue en 2011 cuando se convirtió en el primer representante de la historia de la Liga Deportiva del Oeste en formar parte de la asamblea de la AFA y, curiosamente, participó de la última elección de Julio Grondona.

Para alcanzar uno de los tantos hitos de su carrera laboral, Yópolo fue elegido titular de la provincia de Buenos Aires por todas las ligas del interior, muchas de las cuales había ayudado a llegar al Consejo Federal.

“A los que nos gusta el fútbol y ser dirigentes, son momentos muy gratos”, expresó, y agregó que “fue un hecho histórico que Junín haya podido estar presente en la Asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino”.

Por otro lado, respecto al federalismo del fútbol argentino, señaló que la situación es muy positiva, porque “el interior tiene voto dentro de la estructura de la AFA” y ha crecido mucho. “Tenemos un torneo insignia, el Federal A, que es muy importante y ahora es televisado”, explicó, y se mostró contento con el protagonismo que hoy tiene el fútbol del interior.

Director de deportes

En 2013 fue convocado por el entonces intendente Mario Meoni para ser director de deportes del Municipio. “Me tomó por sorpresa, no me imaginaba que me iba a llegar esa propuesta”, recordó, y señaló que “fue un orgullo haber trabajado con Meoni”. En ese entonces, ejerció hasta 2015, cuando se llevó a cabo el cambio de gobierno y fue reemplazado por Daniel Pueyo, designado por el nuevo intendente, Pablo Petrecca.

“Pueyo hizo una muy buena gestión”, destacó Yópolo, que fue convocado en 2019 para volver a estar al frente del área de deportes del Municipio, donde ejerce desde entonces.

“Estamos trabajando codo a codo con todos los clubes de todas las disciplinas de la ciudad”, destacó el funcionario, que agradece el “buen diálogo” que mantiene con los dirigentes de todas las áreas y la situación actual del mundo del deporte local.

Por su parte, su gestión también comprendió el difícil momento atravesado durante la pandemia, que fue, sin dudas, un desafío para su área. “Gracias al gran trabajo de toda la comunidad, pudieron salir adelante las instituciones y clubes”, señaló el funcionario, y recordó las diversas iniciativas que se llevaron a cabo para subsistir ante la compleja situación, con más de un año y medio a puertas cerradas. “Le buscamos la vuelta, hicimos polladas, cenas, bingos y entregas a domicilio”, explicó.

Asimismo, respecto a la situación actual, Claudio se mostró sorprendido ante el crecimiento que atraviesan los clubes y las distintas disciplinas. “Siempre destaco la labor de los dirigentes de las instituciones”, afirmó, y destacó que “a los clubes hay que apoyarlos e impulsarlos, porque cumplen un rol social importantísimo”. Al respecto, también reparó en los problemas económicos que, a nivel país, afectan a dichos espacios y que, indefectiblemente, también demandan un esfuerzo adicional de dirigentes, familias y funcionarios.

“Hay una camada muy buena de dirigentes en la ciudad de Junín”, destacó.

Por su parte, su puesto de trabajo involucra a decenas de disciplinas, desde los deportes tradicionales, hasta el atletismo, ciclismo, sóftbol, ajedrez, planeadores, deportes acuáticos, tiro e, incluso, tejo y automovilismo. En dicho sentido, estima que son más de 50 instituciones con las que trabaja, pero destacó que su equipo en la municipalidad “es brillante”.

Como funcionario, pero también como dirigente de fútbol, su labor no conoce de días ni horarios. Estar presente es su prioridad y, además del trabajo diario, los fines de semana visita, junto a su equipo, todos los eventos deportivos que se llevan a cabo en la ciudad, además de acompañar a los conjuntos y seleccionados que viajan a diferentes puntos del país cada semana.

“Esto es full time, mi teléfono está abierto a los clubes las 24 horas del día”, explicó Yópolo, que destacó que la presencia y compromiso del funcionario “es una política de estado”.

Sin embargo, a pesar de su agenda robusta, cargada de compromisos personales, familiares y laborales, reconoce que es ese el lugar que elige cada día y donde se siente cómodo. “La vida del dirigente es así, mis días son complicados, pero estoy feliz de hacer lo que me gusta”, destacó.

Y agregó: “Voy a seguir adelante con mi trabajo mientras pueda estar presente y participar”.

Organiza, gestiona, viaja a reuniones y acompaña a los equipos locales. No está solo, lo acompañan los “equipos brillantes de trabajo” con los que cuenta a diario, y todos sus esfuerzos se dirigen a promover el deporte que, afirmó, “es lo mejor que le puede pasar a la gente”.