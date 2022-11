Fuertes cruces políticos en Junín por la obra de un Centro de Primera Infancia

La delegada del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Paola Rizzo, retrucó los dichos del concejal de Juntos Juan Fiorini, respecto del debate que se planteó sobre el destino de los fondos que envió el Gobierno nacional para la construcción de un Centro de Primera Infancia.

Mediante un comunicado, Rizzo cuestionó que el municipio recibió transferencias por casi 17 millones de pesos para la obra, que muestra un "nulo" avance e insistió con que a la fecha "parece una obra abandonada".

En respuesta, Fiorini desmintió esas afirmaciones y señaló a Democracia: "Hace diez días el Frente Renovador de Junín criticaba al municipio por (supuestamente) no empezar una obra. ‘Lo único que hizo el Municipio fue poner un cartel’ decían en una gacetilla. Ahora se dignaron a caminar el barrio y descubrieron que sí existía".

Además, aseguró que la obra está en marcha y que el Municipio utilizó recursos propios para ir avanzando más allá de los fondos nacionales: "No solo la obra ya está empezada, sino que el grado de avance es mayor al dinero que giró nación hasta el momento". "Así que les vuelvo a recomendar que caminen los barrios y dejen de mentir. P/D: Les dejo unas fotos de la obra en este momento", completó.

Pedido de informes

Hace algunas semanas, Rizzo y la diputada Valeria Arata mantuvieron una reunión con los funcionarios nacionales Nicolás Falcone del Ministerio de Desarrollo Social y con Rodrigo Estigarribia del Ministerio de Obras Públicas para obtener información sobre los convenios firmados por el intendente, Pablo Petrecca, los desembolsos de dinero por parte del gobierno nacional y sobre el avance de las obras.

En esa reunión, se informó que ya se le realizaron dos transferencias de dinero, una de $12.367.070,28 y otra de $4.614.971,06. Ante esta situación, el bloque de concejales del Frente de Todos presentó un pedido de informes al Intendente para que explique qué está sucediendo.

Ante ese pedido, Fiorini había dicho que los dirigentes de la oposición “no saben de lo que hablan” y además que “hay dos obras, una está con un alto grado de avance, en el barrio Almirante Brown”.

En este marco, Rizzo señaló que “ante las declaraciones de Fiorini volví a visitar el predio donde se construye el Centro de Desarrollo Infantil en el barrio Almirante Brown para ver los avances. Pero lamentablemente no vi nada. Todo sigue igual como hace ya muchos meses. Parece una obra abandonada”. “Además, charlando con los vecinos del lugar, me contaron que hace unos días, luego de varios meses, apareció una camioneta de la municipalidad y estuvieron acomodando unas maderas, movieron algunas cosas y luego no volvieron más”, afirmó Rizzo.

La funcionaria concluyó diciendo que “lamentablemente, el dinero que el gobierno nacional le envía al intendente Petrecca no se sabe en dónde está y las obras no se hacen. Y el municipio en vez de actuar de manera eficiente, busca excusas o miente para echarle la culpa a otros o para que los vecinos se crean otra realidad”.