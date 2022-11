Petrecca pidió un “plan en serio” y cuestionó: “No hay gestión, es un gobierno paralizado”

Intendentes de Pro de la provincia de Buenos Aires mantuvieron un encuentro, ayer, en La Plata, para estudiar el resultado de la primera reunión sobre el Presupuesto 2023 -que tuvieron con las autoridades del Gobierno bonaerense- y plantearon sus principales demandas de cara al año que viene, en relación a los fondos de infraestructura y seguridad.

También remarcaron sus inquietudes ante “los incumplimientos y las demoras en los compromisos asumidos este año por parte de la Provincia, lo cual está afectando la economía de los municipios”.

En una entrevista con Democracia, el jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, afirmó: “La Provincia no cumplió con lo proyectado en 2022, por eso llevamos una propuesta para agilizar los proyectos, para que el proceso no sea tan lento y burocrático, y así poder resolver los problemas de la gente rápidamente. Además, pedimos tener un reaseguro o una cláusula de actualización con respecto a la inflación”.

Y agregó: “Este año, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Junín, no cumplieron con la construcción de un CAPS, en el barrio San Cayetano, que era la única obra que habían prometido, pero ni siquiera arrancó. No cumplieron con un camino rural, camino a La Oriental, que se licitó, se adjudicó y nunca comenzó. Hemos pedido un crédito en el Banco Provincia, de 400 millones de pesos, dado que no contamos con otro tipo de ayuda, y necesitamos financiarnos para poder avanzar con la obra pública y con la compra de maquinarias, y eso también está trabado”.

Sobre el Presupuesto provincial 2023, cuestionó: “No hay inversión, además de que son obras que no fueron consultadas con los intendentes y no contemplan las necesidades más prioritarias de los vecinos. Estamos hablando de la ampliación del Banco Provincia y de los cajeros; refacciones en ARBA; otra vez el pabellón de la cárcel, que ya hablé con el ministro (de Justicia, Julio Alak) y no va a ser un pabellón, sino un aula taller; las 21 viviendas que se están ejecutando y esperamos incorporar 80 viviendas que hemos gestionado con la entrega de lotes con servicios a la Provincia. Después, no hay más obras”.

Fondo de Infraestructura

Sobre el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), el intendente afirmó: “Es muy lento el proceso. Recién hoy (por ayer) arrancamos con la obra del FIM, con una demora de la Provincia de casi un año. Además, no se actualiza con la inflación y requiere que la Provincia estudie y autorice cada proyecto de los 135 municipios, situación que hace todo mucho más lento y burocrático; cuando los municipios estamos auditados por el Tribunal de Cuentas, con lo cual, hay una burocracia innecesaria que lleva a cabo la Provincia. Por eso estamos pidiendo en este presupuesto 2023 que esa burocracia se elimine y que funcione como el Fondo Educativo, que está dado por ley y es mucho más ágil la ejecución”.

Y añadió: “Con el FIM 2022 tenemos comprometido hacer cordón cuneta. Hoy (ayer) comenzamos en el Plan Federal, en Capilla de Loreto, con unas 50 cuadras de cordón cuneta y mejorado, pero para poder cumplir vamos a tener que destinar fondos municipales. El compromiso que la Provincia había asumido, al no actualizar estos fondos, obliga a los municipios a poner dinero de las tasas municipales.

-¿Qué opina del lanzamiento del programa oficial “Precios Justos”?

-Son las mismas recetas de siempre, podrán cambiar el nombre, en lugar de hablar de congelamiento, como no le gusta al ministro, hablar de "Precios Justos", pero en definitiva son las mismas herramientas, lo único nuevo es la implementación de una aplicación para que el vecino pueda controlar y fiscalizar. Son recetas viejas, que se aplicaron durante años y que, lamentablemente, el resultado no ha sido muy exitoso. Si uno hace siempre lo mismo, no va a cambiar el resultado.

Hace falta un plan en serio, un plan integral. Primero, un plan con el que la coalición gobernante esté de acuerdo. Y no que uno diga una cosa y el otro lo boicotea. Necesitamos un plan con el cual la coalición gobernante esté de acuerdo, nos marque un rumbo y trabajar en base a ese plan. Hoy no existe un plan, no existe un rumbo, y lo que se hace son todos parches, dar respuesta a distintos sectores, que generan otros problemas mayores. No tengo esperanza de que esto funcione, porque nunca ha funcionado.

-El tema central es la inflación, ¿cree que el Gobierno va a poder revertirla?

-El tema clave puede ser la inflación, pero creo que hay un problema mayor, que es un gobierno sin rumbo. El hecho de no tener un plan, no trabajar como equipo, no establecer prioridades, ni un mapa de los problemas que tienen los argentinos, hace que sea imposible. Después aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver, obviamente, con la inflación, con el déficit fiscal, con gastar más de lo que ingresa.

-Y Cristina se despega permanentemente del Gobierno.

-Me pregunto ‘¿a quién quieren engañar?’ Porque la que puso al Presidente fue la propia Cristina Fernández de Kirchner, la que puso a Sergio Massa fue Cristina. Ahora aparentemente Massa es un buen ministro, cuando antes iba a meter presos a los ñoquis de La Cámpora. Están buscando engañar a la sociedad, pero la realidad es que son parte de este gobierno. Y si no son parte de este gobierno, tienen que hacer una sola cosa: irse, renunciar a la jefatura de PAMI, de Anses, renunciar a todos los cargos que ha copado La Cámpora en el Estado, con una gran cantidad de militantes, que no son trabajadores.

Lo que tienen que hacer es dejar el Gobierno, porque es la única forma de demostrar que no son parte. Hoy son parte del problema, son parte de lo que está sucediendo, de este desastre económico, moral, no hay gestión, es un gobierno paralizado, que lo único que hace es tapar agujeros de un barco que se está agujereando todo el tiempo y que, si seguimos así, nos lleva a clavarnos en el iceberg. Si el kirchnerismo y La Cámpora no son parte de este gobierno, deberían irse, y si no tienen que hacerse cargo.