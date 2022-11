Sobre las viviendas en Junín

Días pasados, apareció en los diarios locales una nota con opiniones del presidente del Partido Justicialista local, integrante del grupo La Cámpora y director de la Zona Regional del PAMI, cuestionando la poca y/o nula participación de la Municipalidad de Junín y su Intendente, en el desarrollo de planes de vivienda, y en especial que en los años de gobierno del intendente Petrecca no se lograron viviendas y/o barrios populares, con destino a los que no lograron créditos o acceder, con recursos propios.

Creo que es bueno aclararle, que las Municipalidades no cuentan con recursos propios, porque no tiene tasas, que destinen fondos para viviendas. Los recursos siempre y en todos los Gobiernos (aún los de facto) provinieron de los planes Provinciales y Nacionales, que los distribuyen, según evaluaciones y necesidades concretas, para el desarrollo y también en afinidades políticas, para paliar, en algo, las incuestionables necesidades de viviendas, que se dan en todo el país.

Si realmente hubiera investigado o informado sobre este tema, el "opinante" habría advertido, que desde el regreso de la vida democrática en 1983, todas las construcciones de viviendas sociales a cargo del Estado han sido responsabilidad de la Provincia o del Estado Nacional, al tiempo, es justo reconocer, que aún, siendo gobiernos no identificados con el ideario justicialista y/o kirchnerista, se desarrollaron viviendas sociales, quizás no tantas como se necesitarían, pero no han sido "excluyentes" o discriminatorios, así al menos lo veo y entiendo yo.

Me ha parecido de utilidad esta aclaración y, como decía, no tengo ningún interés en debatir sobre lo mismo, simplemente le recomiendo al "funcionario", que debe informarse mejor, antes "chicanear", en planteos políticos.

Dr. Oscar E. Suárez

DNI 4.960.482