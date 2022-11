El festejo de municipales será el domingo 14, cuando inauguren refacciones en su Camping

Hoy, 8 de noviembre, es el Día del Trabajador Municipal, pero el feriado correspondiente al sector será el lunes 14 de noviembre, por lo tanto ese día no es laborable. El festejo en Junín se realizará al mediodía del domingo 13 de noviembre, en el Camping de Trabajadores Municipales de Junín, ubicado en avenida de Circunvalación y Respuela. Desde las 11 habrá música con DJ, juegos infantiles inflables, entretenimientos para los más chicos, sorteos y la banda Cumbia Loca tocando en vivo.

En diálogo con Democracia, Gabriel Saudán, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín adelantó: “El domingo próximo vamos a estar almorzando y pasando un grato día en familia”.

“El festejo será al aire libre. En los últimos tiempos hemos trabajado mucho en el camping. Es nuestro lugar y queremos inaugurar algunas obras que hemos hecho”, afirmó. Respecto a las mejoras en dicho lugar, el gremialista detalló: “Se hicieron muchos arreglos que no se ven como las instalaciones eléctricas nuevas, que son subterráneas en su mayoría. Toda la iluminación exterior es nueva, lo mismo que un salón y se modernizaron los que ya estaban. Hay sanitarios nuevos y se está terminando un salón para los jubilados que seguramente vamos a estar inaugurando a principios del 2023”.

Cabe mencionar que durante los meses de diciembre, enero y febrero, el Complejo de los municipales está a pleno con las actividades en sus instalaciones. El 19 de diciembre comenzará la Colonia de Verano para los chicos, que tiene la merienda incluída en los valores que se abonan como tal, y el sábado 17 de diciembre da inicio la Temporada de Pileta. “Les daremos la mejor atención a los afiliados y a todos quienes vayan a disfrutar de nuestras propuestas en temporada estival”, afirmó Saudán.

Consultado sobre el tema Paritarias, el dirigente afirmó que hasta que no se diera a conocer el índice inflacionario del mes, no se terminaba esa cuestión. “Nosotros hemos firmado y respetado lo estipulado ahí: hasta que no se comunique que el índice inflacionario pasó al 70 por ciento no volveremos a paritarias, pero si pasa sí”, explicó.

“Más allá de que nosotros entendamos que esa inflación ya es una realidad, porque es más del 70 por ciento la inflación, hasta que ese índice no se dé a conocer oficialmente no se volverá a paritarias. Estimamos que en el transcurso de este mes volveremos a reunirnos por ese tema”, apuntó.

Finalmente, el entrevistado saludó a todos los trabajadores municipales que hacen que la ciudad sea cada día mejor para todos y los invitó a los afiliados a acercarse al Camping del gremio, para pasar una linda tarde el domingo 13 de noviembre. “Podrán hacer uso de todas las instalaciones. Se van a sorprender de los adelantos y reacondicionamientos que hemos hecho”, adelantó.