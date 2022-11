Desde la Asociación Bancaria destacan los logros y compensaciones conseguidos

Hoy, 6 de diciembre, es el día del bancario. Habitualmente es no laborable para el sector, pero este año la celebración toca domingo.

Es en conmemoración a esa fecha del año 1924 cuando se constituyó formalmente la Asociación.

Bancaria, el gremio que los nuclea. En el comunicado difundido por dicha entidad, el sindicato hace un repaso de algunas de las conquistas logradas, consigna que se trata de un día no laborable, pero no hace referencia a que el lunes no habrá atención, ya que podría trasladarse el asueto para los bancarios a ese día, pero sí destaca que este año percibirán un bono que inicia en $185.000, uno de los más altos acordados en las paritarias que los distintos sectores vienen manteniendo en una negociación marcada por la inflación.

En diálogo con TeleJunín, Abel Bueno, secretario general de la Asociación Bancaria, Seccional Junín mencionó que este año es el 98° aniversario de la Asociación Bancaria, es decir ya está próximo el Centenario.

Recordó que los primeros arranques de La Bancaria fueron en 1919, cuando se hizo la primera gran huelga del Banco Provincia. “Después salieron en otros bancos, pero a partir de ahí se empieza a generar este movimiento que culmina con todo instrumentado el 6 de noviembre de 1924”, apuntó

Sobre la actualidad del sector, el dirigente dijo: “Hemos tenido hasta ahora un buen acuerdo salarial. Llevamos ya un 94,1 por ciento de aumento, si bien creo que habrá que volver a ajustarlo el mes próximo porque entiendo que se va a superar ese porcentaje”.

“Hemos conseguido un bono para el Día del Bancario, de suma importancia. En el último acuerdo firmamos que tanto madre como padre puedan cobrar su guardería universal: los 15 días para el padre o los tres meses en caso de adopción. Es decir, se van logrando algunas conquistas. El tema del teletrabajo, se firmó una ley, un proyecto de una compañera nuestra: ahora se le paga la conexión a nuestros compañeros y se controla el horario que deben trabajar para que no haya abuso. Tienen que trabajar las horas que están estipuladas”, detalló.

Para Abel Bueno, los bancarios están “un poquito mejor o menos mal”.

Consultada su opinión respecto a la CGT, por parte de TeleJunín, el gremialista manifestó: “Se necesita unificar el criterio de todos los gremios. Posiblemente haya diferentes opiniones y mientras no se de la unión, un pensamiento claro en dirección a la defensa de los trabajadores vamos a estar así, entre un tire y afloje”.

“Creo que la CGT debe unificarse de una buena vez, en base a un proyecto de país, que quiera las cosas que necesitamos todos”, destacó.

En las cosas pendientes señaló el Impuesto a las Ganancias. “El salario no es pasible de este impuesto. Es un tema de la ley, se empezó a pagar en el 2000 y pico y ahora las cifras son muy importantes”, acotó.

Mencionó un proyecto de ley de diputados por el Frente de Todos, que son de La Bancaria, que modifica la ley anterior.

“Saca de ese descuento tanto a los jubilados como a los pensionados; hay varios rubros adicionales que no van a ser tenidos en cuenta para el Impuesto a las Ganancias, modifica el Mínimo no Imponible, lo lleva a 10 salarios mínimos vitales y móviles y a 5 canastas básicas tipo 2. A partir de ahí sí hay un descuento, pero progresivo y sobre el excedente, y se modificará mes a mes, no como ahora que es anual”, explicó.

Bueno confió en que tal proyecto pueda llevarse a cabo. “Creo que va a descomprimir muchísimo la situación. Es algo que debe ser: modificar la ley. Si se aprueba esta ley será muy bueno para todos los trabajadores que pagan ganancias”, concluyó.