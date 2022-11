Cómo prevenir el estrés que impacta a las personas todos los fines de año

En tiempos donde el estrés viene in crescendo a medida que se acerca fin de año, Democracia consultó a especialistas con el objetivo de exponer algunos consejos básicos para poner freno a la aparición de algunos síntomas, que una vez instalados en la persona, suelen ser más difíciles de revertir.

Al respecto, la licenciada en psicología Raquel Castro, quien es también docente universitaria, responsable del Programa de Orientación al Estudiante Universitario de la Unnoba, en diálogo con Democracia, manifestó que en la actualidad pueden observarse personas afectadas por el estrés, con temores e incluso respondiendo con violencia ante determinadas situaciones.

“Todos tenemos estrés pero el tema es cómo afrontar el sobre estrés. Sabemos que esto es absolutamente individual, es decir, cómo cada sujeto responde dependerá de los recursos psíquicos con los que cuenta para hacer frente a determinadas situaciones que son generadoras del estrés y de la aparición de múltiples síntomas”, apuntó.

“En términos generales, lo primero que es importante hacer es estar atentos a los diversos síntomas que aparecen como la angustia, la ansiedad, el malestar físico, entre otros y atenderlos. Para que no se instalen estos síntomas, hay que dar lugar a la palabra, es decir, hablar de lo que pasa, consultar a un profesional de la salud, a un psicólogo, a un médico si es necesario y generar espacios propios para hacer actividades que causen placer, es decir, espacios de recreación”, aconsejó.

Ante el planteo que muchas veces las personas hacen cosas a fin de año que le generan estrés, quizás por ser demasiadas, la licenciada Castro explicó: “Puede ser que el sujeto sienta que no puede afrontar a todo lo que se le demanda y que lo supere esta situación porque no le son suficientes los propios recursos con los que cuenta. Esto genera muchísimo malestar, ansiedad y angustia”.

“Además hay una cuestión, destacó: la sociedad hoy exige sustituir determinados procesos, determinados tiempos de elaboración con cosas que se presentan como urgentes. Rige el ‘todo ya’, la inmediatez, la prisa y los psicofármacos aparecen como la solución más rápida ante los múltiples padecimientos”.

“Hoy por hoy tener tiempo libre está mal visto. Es increíble, pero es así. Sin embargo el tiempo ocioso es muy importante ya que al sujeto le permite detenerse, poner pausa frente a tanta exigencia cotidiana. Dar paso y dar lugar a hacer cosas que le guste, que disfrute, y eso de alguna manera contribuye a frenar el estrés”.

Finalmente señaló la importancia de que, ante esta avalancha de cosas que suelen presentarse a fin de año y que quedan por hacer, la persona establezca sus propias prioridades y no perder la perspectiva de la situación.

“No se trata de querer hacer en un mes lo que no se pudo en todo el año porque esto estresa a cualquiera. Por eso es aconsejable pensar, pensar qué es realmente importante para hacer de acá a fin de año, atendiendo a que no todo va a poder ser realizable en corto tiempo”, advirtió.

El impacto

Consejos útiles para sentirse mejor y prevenir, o bajar el impacto del estrés en nosotros, antes de fin de año era el objetivo de la presente nota.

Ante la consulta de Democracia, la psicóloga y profesora universitaria Graciela Giménez reflexionó: “Se utiliza muy fácilmente el concepto estrés y muchos dicen ‘estoy estresado’ y la verdad es que no está auto-engañándose. Seguramente lo está”.

“El estrés tiene un impacto biológico y uno psicológico. Desde el punto de vista biológico puede haber algunas manifestaciones físicas que responden justamente a alteraciones que se producen en el cuerpo por determinados estímulos repetidos. Y desde el punto de vista psicológico es un estado de tensión que está provocado por determinadas situaciones agobiantes. Las reacciones que provocan son psicosomáticas”, destacó la entrevistada.

Al considerar que el cierre del año podría significar una cantidad de exigencias individuales, sociales, laborales, que sumadas ponían en jaque al sistema de salud, la psicóloga Giménez accedió a dar algunos tips para afrontar esta cuestión, para aliviar el estrés.

- Tener conciencia: Ante cualquier sintomatología del orden de lo psíquico, importa tener conciencia de ello y establecer prioridades entre lo que debo y lo que quiero. Se trata de pensar qué puedo elegir y qué decisión tomar al respecto.

- Pedir ayuda: Cuando hay algo que se me enfrenta como una tarea difícil y no lo estoy pudiendo hacer sola, el pedir ayuda es importante porque eso nos evita dos cosas: prevenir el estrés y la frustración que provoca no poder hacer algo.

- Decir no a lo que uno no quiere hacer: En esta sociedad de consumo en que vivimos, empezamos con exigencias, con pensar en cerrar cuestiones laborales, cuestiones personales, cuestiones familiares. ¡Organizar o ir a encuentros, reuniones aquí y allá, en lo personal, en lo social y en lo laboral! Se trata de decir no a lo que uno no quiere hacer. No está mal decir que no. Tiene que ver con la honestidad de conducta.

- Administrar el uso de las redes sociales: Si bien pueden ser una herramienta de trabajo, de socialización, de entretenimiento y nos ofrece una cantidad de alternativas en su uso, cabe preguntarse ¿qué nos generan? ¿qué nos provocan? Se puede tomar ‘un descanso de las redes sociales en algunos sentidos y para algunas cuestiones. Su uso excesivo puede afectar el sueño, la autoestima por todas las cosas que otros publican, el agotamiento por las efemérides y los ‘días de’, etc. Todo eso al final no termina siendo saludable, hay una parte de las redes sociales que tienen un efecto negativo, por eso digo que hay que administrar su uso.

- No abandonar los hábitos saludables como así también el cuidado físico y el cuidado afectivo, a los otros.

- Pensar: ante la toma de decisiones pensar al respecto, meditar, tener un momento de introspección y ver nos hace bien y qué no. “Estos tiempos de sociabilización que se dan tras la pandemia y ya próximo a fin de año, no nos tienen que impedir los momentos necesarios de soledad para ‘recargar batería’”, destacó Graciela Giménez, quien es secretaria académica en el Instituto de Desarrollo Humano de la Unnoba.