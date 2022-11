Llega a su fin la Feria del Libro, luego de importantes visitas y actividades

Luego de importantes visitas y una nutrida agenda de actividades, la Feria del Libro 2022 finaliza, hoy, con la presentación del libro “Mabel y Rubén”, del historietista TUTE, a partir de las 20, en el Auditorio Mafalda. Además, en esta edición regresaron los colegios y más de 5000 estudiantes participaron y disfrutaron del evento.

Darío Sztajnszrajber, Marcelo Birmajer, Florencia Freijo y Diego Cabot fueron algunas de las figuras nacionales que se presentaron en el ya tradicional evento.

Por otro lado, los dueños de librerías siguen sosteniendo su satisfacción de haber podido volver a participar del evento y destacaron que la feria, que se lleva a cabo en el espacio universitario, es una gran vidriera para el rubro.

Diego Cabot

En el marco de la XVIII Feria del Libro, se presentó el día viernes, el abogado y periodista Diego Cabot, para llevar adelante una mesa de debate identificada “¿Dónde está el poder?”.

Antes de comenzar a disertar, el periodista Diego Cabot, habló sobre la charla denominada “¿Dónde está el poder?” y expuso: “Esa es como la gran pregunta y seguramente habrá tantas respuestas como personas a quienes pregunten, unos dirán una cosa, otros dirán otra, en realidad Argentina está llena siempre de discursos y demás, que hablan justamente del poder de tal, del poder del otro, finalmente, lo que creo, veo y siento, lo que percibo cuando ando, es que el periodismo es una profesión que nos lleva mucho por varios lugares. La gente percibe que el poder está lejos y que finalmente deciden por su cuenta, entonces acercar al poder a la gente, que sienta que su participación, su voz, sus problemas y demás sean escuchados por ese famoso poder, es como uno de los grandes desafíos de la democracia”.

En cuanto a su participación en la Feria del Libro, el periodista indicó: “A mí me gustan mucho dos cosas, la primera, salir de Buenos Aires, yo soy Pampeano, y siempre que puedo me corro a donde sea, soy de los que consideran que no se puede hacer periodismo solamente estando sentado en un lugar, hablando básicamente con un engranaje de fuentes que son parecidas o similares, salir siempre es una buena noticia para mí”.

Y agregó: “La segunda, andar en el mundo de los libros, yo escribí cuatro libros, siempre estoy con el proyecto de uno dando vueltas, a veces con más o menos tiempos, con cambios, a veces cambio el caballo en el medio del río, el mundo de los libros me gusta, el hablar, discutir expresando una idea, esas ideas que por ahí nosotros plasmamos en el papel o en el diario, pero sin duda es otro público, transitar por otros públicos es súper interesante”.

Cronograma de actividades

13:30 - Presentaciones del Instituto Cultural latinoamericano. María Inés Corda de Taillade a Venecia (novela breve). Salvador Ginart Smircic, La Sombra. Lucrecia Suarez de Vedia, Pepinillo, Raúl Figgini de Junín, Refugios de Tiempo. Antología Cumbre de las Letras: Susana Pérez de 9 De Julio (Bs.As.), Héctor Saldaña de Merlo (Bs.As.). Jorge López de 9 De Julio (Bs.As.), Rosa Crespi de Teodelina (Santa Fe). María Isabel Andriola de Junín, Raquel Magrassi de Junín, Stella Maris Rende Teodelina (Santa Fe). Auditorio Mafalda.

13:30 - Presentación de libros. "El que busca no encuentra". Edgar Giamico. Sala Taller (Guille).

14 - A cuatro manos. Taller de producción de libros artesanales, lectura y conversación. Francina Pepe y María Laura Korell. Taller dirigido a infancias. Sala Tertulia (Miguelito).

14:30 - Presentación. Catalina de Chona. Sala Taller (Guille).

15 - Tan Chiquito. Mariela Ledesma. Escenario Quino.

16 - "Diálogos con el autor" Ricardo Mariño. A partir de los 10 años. Auditorio Mafalda.

16 - Presentación de libro. Egg mental. Historias contadas en cuadritos. Mauro Rivas acompañado por Martín Olivares. Chatarra Ediciones Libros. Sala Taller (Guille).

16 - Varieté Musical Titiritera. Por la Casa de los Títeres Cubana Argentina. Al aire libre.

17 - Antologías del Certamen Luis Negretti - 2021. Entrega Certamen de SADE Ciudad de Junín 2022. Ed. de las Tres Lagunas. Org. SADE. Auditorio Mafalda.

18 - Presentación de Libro. Ferrogonía. Proyecto literario y fotográfico. Soledad Vignolo acompañada por Marylin Goyeneche y Juan Dall´Occhio. Ed. de las Tres Lagunas. Auditorio Mafalda.

18:30 - Tango Show. Contando las nuestras. Sala Taller (Guille).

19 - Buenos Aires al Pacífico, 20 años después. Beatriz Amutio. Reedición Ed. de las Tres Lagunas. Auditorio Mafalda.

19 - Presentación de libro. "Esta soy yo". Valeria Ostrosky acompañada por Soledad Vignolo. Edit. Autores de Argentina. Sala Tertulia (Miguelito).

20 - Presentación de libro. Mabel y Rubén. TUTE. Auditorio Mafalda.

Voces de los libreros juninenses

Esta edición se llegó a un acuerdo entre en Municipio y las librerías de que se realice un 10 por ciento de descuento en las compras en efectivo de martes a jueves para los alumnos, docentes y jubilados.

Diario Democracia se acercó al SUM Mario Meoni y dialogó con los stands de la Feria donde se pudo saber que los libreros que participaron quedaron muy conformes con el evento. La mayoría reconoció que la gente aprovechó el descuento del 10% en las compras en efectivo, esta posibilidad se puso en marcha en esta edición.

Por otro lado, los colegios pudieron volver a disfrutar del evento literario. Alumnos y docentes de los diferentes niveles educativos pertenecientes a las diversas instituciones educativas de Junín, con el objetivo de fomentar un lugar de encuentro y aprendizaje.

Desde el martes y hasta el viernes, más de 5.000 estudiantes participaron y disfrutaron del desarrollo de las distintas propuestas que ofreció la programación de la XVIII Feria del Libro. Los docentes destacaron que este evento es una oportunidad para fomentar la lectura y tiene un efecto que se propaga a nivel comunitario.

Al respecto, Nadia del stand de la Biblioteca Pública Municipal Bernardino Rivadavia afirmó: “Estamos muy felices de que hayan vuelto los colegios, las verdad es que aprovecharon todas las actividades que brindó la feria. En nuestro caso como strand lo que buscamos es poder promover la lectura desde la Biblioteca, que la gente se acerque, se haga socia y pueda disfrutar de la lectura”.

Por otro lado, Adriano de Dorrego Libros indicó: “Que vengan los chicos de los colegios está buenísimo”. Sobre el descuento que se acordó afirmó: “Con la situación que estamos viviendo, todo ayuda al bolsillo, creo que es una buena iniciativa para incentivar a la compra”.

Desde Magna, coincidieron en que: “El descuento fue un acuerdo entre las librerías y la idea es poder brindar una ayuda ya que los libros aumentan cada vez más y se dificulta un poco gastar dinero en algo que si bien es rico culturalmente y por estudios es necesario, entonces creo que la ayuda sirve”.