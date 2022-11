Piden informe a Petrecca por el dinero que envía Nación y “no se ejecuta”

Concejales del Frente de Todos presentaron un proyecto en el que solicitan al intendente Pablo Petrecca y al secretario de Obras Públicas que expliquen “por qué no utilizan el dinero que envió el Gobierno nacional para la construcción de jardines maternales”.

“Hace algunos días, la diputada provincial Valeria Arata manifestó que tuvo una reunión con los funcionarios nacionales Nicolás Falcone, del Ministerio de Desarrollo Social, y con Rodrigo Estigarribia, del Ministerio de Obras Públicas, y que allí le informaron de las transferencias de dinero que ya se realizaron, pero las obras no avanzan”, afirmaron en un comunicado de prensa.

La concejal Carolina Echeverría, ante la presentación del pedido de informes, indicó que “durante 2021, ingresaron a las arcas de la Municipalidad de Junín $12.367.070,28. Y en lo que va de 2022, Nación ya envió otros $4.614.971,06 para la construcción de un jardín maternal (Centro de Primera de Infancia)”.

Además, contó que “el 19-10-2021 se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 23/2021, que tenía previsto el inicio de obra para el 14/03/2022 y aún no han comenzado. Y nos preocupa mucho, porque el Estado nacional transfiere el dinero, pero la Municipalidad no lo ejecuta. Por eso, reclamamos que nos informen qué pasa con la obra y qué se hizo con el dinero enviado”.

“Sería muy grave que los retrasos y la no ejecución sean parte de una estrategia municipal para cuestionar al Gobierno nacional. Sería de mucha deshonestidad que las obras no se ejecuten para sacar una ventaja política”, deslizó.

Respuesta oficial

Juan Fiorini, concejal de Juntos, afirmó a Democracia: “El FR no solo no se hace cargo del pasado, sino que tampoco se hace cargo del presente. No se dan cuenta que son parte del mismo gobierno que está destruyendo al país”.

Y agregó: “No saben de lo que hablan. Hay dos obras de jardines maternales, una está con un alto grado de avance, en el barrio Almirante Brown, y después hay otra obra para Los Almendros, para 2023, por lo que aún no se hizo la licitación”.

“Estamos por cumplir dos años de la obra del paso bajo nivel, y todavía ni siquiera arrancó. Que se hagan cargo”, punzó.