“No se ampliarán las cárceles en Junín”, aseguró el intendente de esta ciudad

Luego de que, como publicó Democracia, figure en el proyecto de Presupuesto bonaerense para el año que viene la ampliación de la cárcel de Junín y la polémica que se desató, el intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, afirmó que la iniciativa fue desestimada por el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak.

"Me comuniqué con el ministro @Julio_Alak, quien ratificó su compromiso de no ampliar las cárceles de Junín. La obra incluida en el Presupuesto 2023 será un taller de formación laboral. Me dio su palabra de cambiar el ítem en el presupuesto para tranquilidad de los juninenses", informó el jefe comunal en Twitter. Y agregó: "Como lo vengo afirmando desde 2017, mientras sea intendente de Junín no se construirán ni ampliarán cárceles en nuestra ciudad. Este compromiso lo tengo con los vecinos, independientemente del gobierno provincial de turno".

Alak defendió la gestión

El ministro destacó la puesta en marcha del Polo Industrial de la Unidad Penitenciaria 1 de Olmos y afirmó: “Es un hecho histórico en la Argentina y en Latinoamérica. No hay antecedentes de que un sistema penitenciario monte cuatro fábricas de producción industrial, como las que inauguramos ayer (anteayer) con el gobernador Kicillof en Olmos y también habrá en Los Hornos, Florencio Varela y San Martín. Esta tarea fue reconocida por las Naciones Unidas”.

El emprendimiento cuenta con cuatro áreas: textil, carpintería, pintura y ensamblaje. Los internos asisten a cursos cuatrimestrales de formación en los que aprenden a confeccionar todos los elementos del kit Qunita bonaerense que se enmarca en el Plan Nacional 1.000 Días. Además, el diseño del moisés está avalado por la Sociedad Argentina de Pediatría, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

"La tarea fundamental en el Servicio Penitenciario es a través de la producción, para que los internos no vuelvan a delinquir", explicó el ex intendente platense, al tiempo que puntualizó que es resultado “de una tarea interministerial”. Así, “el ministerio de Salud propuso la producción en serie de los Kits correspondientes al Plan Qunita y Nacimiento con Equidad, para 90 mil mamás de hogares de bajos ingresos”.

El funcionario resaltó que en 200 años se construyeron en la Provincia 24 mil plazas, Kicillof se propuso ampliar el sistema en 12 mil en 4 años”, subrayó y adelantó que a comienzos de 2023 ya “estarán inauguradas 8 mil”.

“Menos reincidencia”

Seguidamente, se refirió a la caída en la reincidencia y señaló: “Cuando llegamos al Gobierno era del 46% y, gracias a un cambio de paradigma que se basó en ampliar y promover programas de inclusión social y laboral, la hemos reducido al 22%”. Finalmente enfatizó que “el gobernador Kicillof pasará a la historia por ser quien más hizo por el sistema penitenciario bonaerense”.