Parque Natural Laguna de Gómez: Alrededor de 100 familias viven en el barrio de la laguna

Marcelo Calderón, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Parque Natural Laguna de Gómez, es un enamorado de Junín, lugar que eligió para vivir, aunque su casa está a 10 kilómetros de la ciudad. Desde el barrio de la laguna, Calderón cumple la función de ser el vínculo entre los vecinos del lugar y el Municipio.

En diálogo con TeleJunín, no vacila en decir que “el Parque Natural está espectacular”, para luego aclarar que “el barrio es un parque natural y turístico, tiene una semblanza distinta al resto de los barrios”.

“Convivimos los que vivimos permanentemente, los que tienen casas para alquilar y los turistas”, apuntó. Ante la acotación de que una de las quejas más comunes de los visitantes y turistas era que los baños del balneario estaban destruídos, el vecino dijo que era una queja constante. “Habría que hacer algunos baños y cuidarlos”, dijo Calderón.

Respecto a la rotura de los sanitarios, el fomentista apuntó que generalmente pasaba cuando al balneario iba gente a pasar el domingo o el fin de semana. “Es un problema cultural. Siempre digo lo mismo: el ser humano es un bicho raro porque nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. A partir de ahí podemos encontrar muchas cosas…”, reflexionó.

En cuanto a la convivencia con el turista, en el verano principalmente, Calderón dijo que generalmente era buena y tranquila. “Actualmente hay alrededor de 100 familias viviendo allí, en el parque natural”. “Y en lo que es para el turismo, hay que hacer algunos baños más. Estamos en contacto con Bortolato, de Turismo del Municipio, intercambiando ideas. Ahora se nota más la promoción de Junín como ciudad de Turismo”, advirtió.

Una de las obras pendientes, desde hace tiempo ya, es la del Espigón, que es inseguro y hay que arreglarlo. Al ser preguntado al respecto, respondió que la obra la iban a hacer sobre la estructura vieja del espigón y que los pilares comenzarían a colocarse en diciembre próximo. En este punto cabe preguntarse por qué empezaban a hacer la obra en diciembre, cuando ya iniciaba la temporada de verano 2022-2023 en la Laguna de Gómez.

Internet

Conocida es la problemática de la conectividad a Internet que hay en el balneario. Este hecho impediría colocar cámaras de seguridad en el barrio, por parte del Municipio. “Según lo que me han dicho – dijo Calderón-, el problema de la cámara de seguridad es que requiere de un Internet que sea apta para eso. En estos momentos con lo que hay de internet… realmente necesitamos un cable de fibra óptica. Si la llegan a colocar así nomas consume todo lo que hay de internet”.

Aclaró que los vecinos tenían Internet en forma particular y que la conectividad dependía dónde se estaba. “Hay alguna empresa que tiene la antena en Morse y depende si hay muchos árboles o no. Tengo entendido que la otra empresa llega hasta el Destacamento y ahí estamos…”, sostuvo. Obviamente que entre los reclamos principales que se exponen desde la sociedad de fomento estaba la instalación de cámaras de seguridad.

Otros temas

Respecto al tema iluminación, el fomentista aseguró que habían colocado bastantes luces Led. “La anterior administración del barrio había presentado un plan trienal. Néstor Villores, cuando era presidente de la sociedad de fomento, pedía poda de árboles, luces principalmente, cámaras de seguridad, parrillas y en general se ha cumplido. Nosotros trabajamos muy bien con la intendencia”, aseguró.

“La recolección de residuos se hace diariamente. Trabajamos en la difusión de cuándo sacar la basura, cuándo pasa el recolector”, acotó. Según lo dicho por el entrevistado, la sociedad de fomento ha promovido distintas actividades, como una kermés. “Hay cursos de tejidos, bordados y demás. La idea de hacer una kermés fue de las mujeres que van a la sociedad de fomento. Se hizo el mes pasado, extensiva no solamente a los que hicieron el curso en nuestra sociedad de fomento sino en todas las de Junín y llamamos a los feriantes, los artesanos también. En definitiva tuvimos casi 40 expositores. Fue una jornada maravillosa. La repetiremos el 27 de noviembre”, anticipó.

Calderón mencionó a una instructora de Kayak que colaboraba con la entidad fomentista. “Ella promueve ‘Kayak Junín sin límites’. Nosotros, dentro de la sociedad de fomento hacemos de guarda de los kayaks de la gente que hace esa actividad. Hemos construido habitáculos para ponerlos y sus dueños, que mucha veces vienen de otras ciudades, pueden usar las instalaciones, los baños y demás, por 500 pesos por mes que es la cuota de socio”, comentó.

Sociedad de Fomento

La Sociedad de Fomento del Parque Natural Laguna de Gómez cuenta con un salón en el Paseo de los Navegantes. Según lo expuesto por Calderón, el 5 de diciembre próximo habrá una asamblea anual de la Sociedad de Fomento, no solo para aprobar el balance y demás sino también para elegir una nueva conducción. “Se va a renovar en parte de la lista”, acotó para luego decir que él se iba a presentar para integrarla. “El cargo es hasta el 31 de agosto y por estatuto tenés cuatro meses más para la asamblea. Hemos trabajado mucho este año, hemos hecho alrededor de 160 asociados a la entidad fomentista”, dijo.

Cabe mencionar que Calderón es oriundo de Bahía Blanca, luego fue a Santa Rosa (La Pampa) donde estuvo unos 35 años, de ahí pasó en Capital Federal unos 17 años. “En el 2008 comencé a venir a Junín y cuando conocí a la Laguna de Gómez dije: ‘Este es mi lugar en el mundo’, porque es un lugar maravilloso. Junín me atrapó, para mí es una ciudad bellísima y está llena de oportunidades. Eso es cierto”, afirmó.

Problemática vigente

1. Cámaras de seguridad. Se acerca la época estival y el balneario cobra vida con la llegada de turistas y visitantes de fines de semana. Uno de los reclamos es la instalación de cámaras de video vigilancia.



2. Más baños para el turismo. El reclamo es constante y pareciera que cuando llega la temporada se revive la necesidad que tiene el balneario de contar con más y mejores sanitarios.

3. Internet. Desde la entidad fomentista consideran que internet por cables de fibra óptica quizá sea la solución a la baja conectividad que hay en el Parque Natural Laguna de Gómez. Dichos cables transfieren señales de datos más rápido que los cables eléctricos tradicionales.

Características