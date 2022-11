Cerca de 1200 alumnos visitaron la segunda jornada de la Feria del Libro

Continúa el cronograma de actividades para la décimo octava edición de la Feria del Libro de Junín, que se lleva adelante en el salón de usos múltiples de la Unnoba.

En efecto, miles de estudiantes de distintos niveles disfrutaron del segundo día del evento literario y cultural, con el recorrido por los distintos stands y la participación de propuestas didácticas y de entretenimiento.

Los escritores que presentaron sus libros agradecieron la oportunidad brindada y destacaron la buena organización del evento.

En el marco de presentaciones, la autora local Adriana Comisso expuso su libro infantil “Soy parche”, y al respecto, explicó: “Es un libro que tiene como protagonista a varios barriletes, es una historia con mucha acción, y visualización de colores y cosas, poder presentarlo hoy en la Feria del Libro en mi ciudad es muy emocionante; si bien ya hice una presentación para niños, estar en este marco, en este espacio me genera mucho orgullo".

"Es mucha la emoción por la oportunidad de este espacio para presentarlo, es un lugar que se generó a partir del año pasado y es importante para los autores locales porque uno puede difundir la escritura, la lectura y dar oportunidades a todos”, dijo Comisso y agregó: “Desde mi profesión como profesora de educación física, el mundo de la literatura y la literatura infantil es como un camino de ida y vamos a ver hasta dónde llega”.

Otras de las actividades destacadas del día martes fue la presentación del libro "Los cambios que cambian" a cargo de su autor, Sergio Siciliano, quien agradeció al Municipio y a las entidades organizadoras por la invitación a ser parte de la Feria del Libro, y manifestó: “Es la primera vez que participo de este evento, ya la conocía, pero ahora como autor invitado destacó el nivel de la feria, tuve la oportunidad de presentar un libro que publiqué, el cual me está trayendo muchas satisfacciones porque me permite recorrer todo el país y la provincia, y hablar con docentes”.

“Es un libro de propuestas que piensa en el futuro, tiene debates y propuestas concretas que fueron probadas y funcionan en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, y que si tenemos la capacidad de replicarlas, recrearlas y mejorarlas seguro nos van a traer buenos resultados, parte de la charla y el diálogo con los docentes tiene que ver con esto”, explicó el autor con respecto al contenido del ejemplar.

A su vez, sobre las prácticas educativas en el país, añadió que “a veces la política partidaria mete un poco la cola en estas cuestiones, el contexto en el que estamos a veces no facilita llegar a acuerdos, pero la crisis educativa de hoy es tan profunda que requiere que todos nos sentemos y nos pongamos de acuerdo en tres o cuatro cosas y nos dejemos de embromar; es necesario poner el foco en lo pedagógico, en las necesidades de los estudiantes, y eso nos va a traer buenos resultados”.

“La ciudad de Junín es un ejemplo para muchas ciudades por todo el desarrollo cultural que tiene, por la posibilidad de tener una universidad de lujo, por la oportunidad de una agenda cultural en desarrollo que potencia, y que complementa la tarea educativa. Hoy pasaron 1.200 estudiantes por la feria, hay que imaginar la oportunidad de un chico al tener acceso a este espacio y poder ver escritores, libros, esto fomenta la lectura, el aprendizaje y es un complemento ideal para la escuela”, afirmó Siciliano.

Por otra parte, chicos y adultos disfrutaron también de la disertación didáctica “Encuentro con pequeños lectores” llevada adelante por el ilustrador, diseñador y escritor Istvansch, quien expresó: “Estoy muy contento de participar nuevamente de esta Feria del Libro, es mi tercera vez aquí, pero las anteriores fueron antes de la pandemia y no estaba este espacio maravilloso que hicieron, que es muy cómodo y muy lindo. Vino una gran cantidad de gente a recorrer la feria, muchas escuelas por la mañana y me encantó ver a tantos chicos por aquí”. Luego, evaluó que “este tipo de eventos son fundamentales para celebrar la lectura y los libros, que es lo que propongo en mis libros para leer con todo el cuerpo y no solo con la cabeza”.

“En Junín veo un movimiento muy importante en el sentido de fomentar la lectura, los organizadores lo entendieron maravillosamente”, dijo Istvansch y añadió sobre sus talleres: “La idea es que tanto chicos como grandes, que los adultos encuentren su niño interior que no se pierde nunca y que los chicos disfruten y conciban a los libros como espacios de encuentro, en cualquiera de sus formatos”. Además, invitó a los visitantes de la feria a recorrer el stand “Tierra del Fuego” donde se encuentran la gran mayoría de sus obras.

Al cierre de la segunda jornada de la Feria del Libro, tuvo lugar la presentación del libro “Un mundo donde quepan todes” escrito por Gabriela Mansilla: “Es una obra realizada con perspectiva travesti trans con la editorial ‘Chirimbote’, consiste en una guía pensada especialmente para docentes y todas las personas del sistema educativo, en la que se hace mención a las infancias travestis trans, la historicidad de la comunidad y un aspecto revolucionario a mi entender que son las láminas, con cuerpos que nadie quiere ver dentro del aula”. Luego, indicó: “El libro contiene todo lo que la escuela hoy reclama que no tiene y que necesitan las adolescencias travestis y trans, en el marco de la Ley de Identidad de Género”.

Seguidamente, Mansilla aseguró: “Este es un tema que históricamente se invisibilizó, escondió y expulsó, las escuelas expulsaron a las personas trans travestis y el sistema binario biologicista sigue expulsando. A pesar de los avances que hubo y del ingreso de las niñeces trans travestis a los colegios, estos espacios siguen siendo una resistencia y no se educa al resto de las infancias para la convivencia y el respeto”.

“Esta es la primera vez que participo de esta Feria del Libro, ya conocía la ciudad desde hace tiempo y es muy bueno que haya municipios en donde se hable de esta problemática, es una obligación porque son parte del Estado y no se puede mirar para otro lado; estamos en el lugar correcto, tomando las decisiones que se debieron tomar desde hace muchos años”, concluyó la autora.