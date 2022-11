Figura en el Presupuesto: recrudece la polémica por la ampliación de la cárcel

Tras el ingreso a la Legislatura bonaerense del proyecto de Presupuesto 2023, en Junín distintas voces del oficialismo y la oposición comenzaron a cruzar cuestionamientos, con el foco en la ampliación de la cárcel y la construcción de viviendas sociales para paliar el déficit habitacional, que en el país es histórico.

Como publicó Democracia, ayer, en su edición impresa, Junín recibirá $1.252 millones, y entre las obras previstas aparece el controversial proyecto de construcción de un nuevo pabellón en la cárcel, por un monto de más de 159 millones de pesos, iniciativa que fue rechazada en su momento por el propio ministro de Justicia de la Provincia, Julio Alak, a pedido del alcalde juninense.

Entre otras obras, están previstos fondos por más de 25 millones de pesos para la construcción de viviendas, y 560 millones de pesos para la remodelación del edificio del Banco Provincia (ver gráfico).

Polémica ampliación

Juan Fiorini, concejal de Juntos, afirmó a este diario: “Efectivamente lo que muestra este presupuesto 2023 es que, del año pasado a este no se hizo nada, todo lo que figuraba en el de 2022 vuelve a figurar ahora; parece un copie y pegue”. Y agregó: “Solo hay dos cosas nuevas, una obra en el ministerio de Trabajo y en ARBA, pero claramente muestra que todo lo que figuraba el año pasado, no se hizo. Es increíble que siga figurando la cárcel, después de que dijeron que no se iba a hacer la ampliación. Otra vez ponen una cifra millonaria para la construcción de un nuevo pabellón colectivo”.

“Ahora esperaremos la explicación, porque este proyecto aún no se trató en la Legislatura, para ver qué explicación dan sobre estos ítems, otra vez la cárcel, otra vez el Banco Provincia, los arreglos en el Hospital, que deben ser pagos viejos, y CAPS que ya estaban el año pasado, las viviendas que ya estaban el año pasado, con fondos que no alcanzan”, cuestionó el edil.

“Obviamente vamos a pedir explicaciones por el tema puntual de la cárcel. Queremos saber si es un error o si es realmente una decisión y vuelven a insistir con eso. Más allá de que no se haya hecho nada, que vuelva a figurar nuevamente es, al menos, insólito”, afirmó.

Por su parte, Luis Chami, secretario General de la Municipalidad de Junín, afirmó a Democracia: “No hay ningún error, es una forma que tiene el Gobierno provincial de querer imponernos la refacción. Estuvo el ministro Julio Alak (de Justicia bonaerense) en Junín y se comprometió con el Intendente en que no iban a seguir adelante con la cárcel, pero como este gobierno defiende a la delincuencia y avala la liberación de presos, a los que están encerrados quieren darle una mejor calidad de vida”.

Y el funcionario agregó: “Quieren ampliar los pabellones, pero nosotros no lo vamos a permitir. El intendente fue firme en su decisión en su momento con el ministro Ferrari, después se lo planteó cuando vino Alak, los juninenses no vamos a permitir pagar otro costo más con la cárcel, nosotros ya cumplimos con la sociedad si había que cumplir algo. No vamos a permitir que nos impongan seguir agrandando la cárcel, con todo lo que eso conlleva y los inconvenientes que nos trae a la ciudad”.

En esta línea, apuntó al Frente de Todos: “Quisiera que los funcionarios cercanos a Kicillof, que lo representan en la ciudad, asuman la responsabilidad, se enfrenten al Gobernador y le digan que, en Junín, la gente no quiere la ampliación de la cárcel y que el intendente no lo va a permitir”. “Necesitamos que vengan empresas para mejorar la calidad de vida, no que amplíen la cárcel”, punzó.

Déficit habitacional

El titular de PAMI Junín y referente de La Cámpora de Junín, Andrés Merani, destacó en diálogo con Democracia la construcción de 80 nuevas viviendas que aparece en el proyecto de presupuesto para el año que viene. “Son 80 viviendas, para las cuales el municipio pone los terrenos y la Provincia financia la construcción y realiza los sorteos”, precisó Merani.

“Si el municipio no pasa a nafta, las viviendas se van a hacer ¡dentro de ocho años!”, ironizó el dirigente. Y graficó: “Los Toldos está construyendo 50 viviendas, Carlos Casares, 100. Junín, por la cantidad de terrenos ociosos que tiene, debería estar construyendo más de 300 viviendas”.

“Presentaron una carpeta y nada más. La pelota la tienen ellos. Nosotros gestionamos y la plata para la vivienda está”, remarcó. “Durante los cuatro años de Vidal (María Eugenia, la ex gobernadora bonaerense) hicieron el proyecto de 50 viviendas, que se redujeron a 25, y que hoy las está terminando la administración de Axel Kicillof, gracias a una gestión de Clara Bozzano”, comparó.

Distrito por distrito

Según figura en las planillas anexas –obtenidas por Democracia-, Nueve de Julio, distrito gobernado por el intendente de Pro Mariano Barroso, lidera el ranking de los 19 municipios de la Cuarta Sección, con algo más de 1.768 millones de pesos, mientras que Chacabuco, gobernado por el radical Víctor Aiola, apenas recibirá 21 millones de pesos.

El monto asignado a cada municipio de la Cuarta es el siguiente: Alberti 518.406.550; Bragado 451.986.658; Carlos Casares 1.352.312.590; Carlos Tejedor 436.378.682; Chacabuco 21.100.000; Chivilcoy 1.170.004.053; Florentino Ameghino 158.860.301; General Arenales 144.670.962; General Pinto 172.384.564; General Viamonte 579.212.364; General Villegas 578.177.810; Hipólito Yrigoyen 201.493.448; Junín 1.252.646.541; Leandro N. Alem 431.146.149; Lincoln 473.274.285; 9 de Julio 1.768.359.743; Pehuajó 1.546.254.915; Rivadavia 165.714.103; Trenque Lauquen 520.341.848.