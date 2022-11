Petrecca: “La Feria del Libro es libertad de expresión y nos tienen que servir para eso”

En el día de ayer quedó inaugurada de manera oficial la Feria del Libro 2022. La inauguración se realizó ayer en el Salón de Usos Múltiples “Mario Andrés Meoni”, situado en Newbery e Italia. El discurso inaugural estuvo a cargo del intendente Pablo Petrecca, la Secretaria de Cultura de Unnoba Laura Durán y el escritor Marcelo Birmajer.

Al respecto, el intendente Pablo Petrecca, expresó: “Estoy muy orgulloso de lo que estamos logrando los juninenses. En el día de hoy (por ayer) se acercaron escuelas, más de mil chicos recorrieron la feria, para nosotros es fundamental porque lo que buscamos es promover la educación”. Y agregó: “También buscamos que los artistas puedan tener su espacio. Que puedan tener el mano a mano con el lector, mostrar sus productos. En esta edición se encuentra Bragado como ciudad invitada. De esta manera, lo que logramos es poder dar a conocer a todos los escritores de la Región”.

Por otro lado, resaltó que: “Vamos a tener 13 escritores nacionales, esto es muy importante. Queremos que la Feria sea un espacio de inspiración”. “La Feria del Libro es libertad de expresión y nos tienen que servir para eso. Los juninenses estamos logrando un mensaje para todos los argentinos, poder terminar con este tema de lo que es una separación política, se van a acercar disertantes de todas las temáticas, eso es muy importante”. Y agregó: “Esperamos que esta feria sea un lugar de oportunidades”.

Por su parte, la secretaria de Cultura de la Unnoba, Laura Durán, afirmó: “Leer nos hace libres. Estos lugares, como la feria del libro vienen a poner de nuevo esa lógica en práctica. Nosotros tomamos a Mafalda como héroe de la Feria. Siempre fue infantilizada, pero la realidad es que ella supo leer a la política argentina y nos sirve para bajar la didáctica a la teoría”.

Birmajer: “Sin lectura es imposible”

Para finalizar, el escritor y periodista Marcelo Birmajer afirmó: “Vine a Junín en micro, como la mayoría de las veces, a mí me gusta viajar en micro porque es algo que me permite leer, y lo más raro es que nadie leía. Cuando viajo en el transporte público noto que ya nadie lee, no es habitual ver gente leyendo”.

Y agregó: “Por primera vez, me preocupé, por el destino de la lectura y de nuestra libertad. Porque a través de la lectura uno aprende y aun así con la lectura no alcanza, pero sin lectura es imposible”.

Asimismo, hizo mención a los proyectos y trabajos en los que se desempeña en la actualidad: “Participo del programa de Jorge Fernández Díaz ‘Pensándolo bien’ de lunes a viernes de 20 a 22 en radio Mitre, acabo de publicar ‘Martín Fierro Siglo XXI’ junto a mi hijo Simón y ahora estoy a punto de publicar una nueva recopilación de mis cuentos en el diario Clarín. También invito a todos los que quieran a sumarse a mi curso sobre literatura creativa que brindo por medio de Zoom, para lo cual me pueden contactar por medio de Instagram”.

Para finalizar, Birmajer reflexionó sobre el valor que tienen eventos como la Feria del Libro: “Estos espacios son cada vez más importantes porque cada vez más estamos dejando de leer, de acercarnos a contenidos vitales y es fundamental brindar la batalla por medio de la lectura”.

Actividades de hoy

9 - Lluvia de canciones. Piucantando. Para Inicial y 1er. ciclo. Auditorio Mafalda.

9 - Pensar en la masculinidad en el deporte. A cargo de Rafael Crocinelli. Unnoba. Sala Tertulia (Miguelito).

9:30 - La bolsa de los cuentos. Cuenteras de la esquina. Para 2do ciclo. Sala Taller (Guille).

10 - Lluvia de canciones. Piucantando. Para Inicial y 1er. ciclo. Auditorio Mafalda.

10 - “Bicherío Salvaje. Conociendo la fauna de la región”. A cargo de Claudio Spiga. Unnoba. Sala Tertulia (Miguelito).

10 - La bolsa de los cuentos. Cuenteras de la esquina. Para 2do ciclo. Sala Taller (Guille).

11 - Construcción de Fanzines con Flora Neculpán. Auditorio Mafalda.

13:30 - Encuentro con pequeños lectores. Istvansch. Sala Taller (Guille).

13:30 - La bolsa de los cuentos. Cuenteras de la esquina. Para 2do ciclo. Sala Raquel. Aula Magna Tecnología. Unnoba Newbery 355.

14 - Talento clown. Dientito y Pototo. Auditorio Mafalda.

14 a 20:30. Jornada taller abierto (actividad al aire libre).

14:30 - Encuentro con pequeños lectores. Istvansch. Sala Taller (Guille).

14:30 - La bolsa de los cuentos. Cuenteras de la esquina. Para 2do ciclo. Aula Magna Tecnología (Raquel). Unnoba Newbery 355.

15 - Talento clown. Dientito y Pototo. Auditorio Mafalda.

16 - Presentación de libro. “Memorias de una vida rebelde. Retrato de Reyna Diez”, de Florencia Baez Damiano, que estará acompañada por Luna Muffarotto. Editorial Edulp. Auditorio Mafalda.

16:30 - Presentación del libro. "Mujeres que leen", de Silvia Paglieta. Sala Taller (Guille).

17 - Presentación de libro. "Los cambios que cambian". Sergio Siciliano. Edición Paidós. Auditorio Mafalda.

17:30 - Instituto Superior Profesorado Junín. Sala Tertulia (Miguelito).

18 - “El palpitar del papel”. Istvansch. Actividad dirigida a docentes. Auditorio Mafalda.

18 - Taller “Había una vez…un cuento, un sonido y una canción”, con Georgina Zenatti. Taller de la Biblioteca Popular 9 de Julio. Sala Taller (Guille).

18:30 - Presentación de libro. "Soy parche", de Adriana Commisso. Editorial Rama Negra. Sala Tertulia (Miguelito).

19 - Presentación de libro. “Un mundo donde quepan todes”. Gabriela Mansillla. Auditorio Mafalda.

19:30 - Presentación de libro. Leones y manteros y Los vengadores del ´86. Juan Pablo de Luca. Edición Propia. Sala Tertulia (Miguelito).