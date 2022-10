Marta Victorina Casanueva -Su fallecimiento

El pasado 26 de octubre, a los 94 años de edad, falleció la Sra Marta Victorina Casanueva, luego de una corta pero delicada dolencia

Maestra de vocación, en una nota publicada en este diario, dijo:

“Me preguntás si siempre quise ser maestra, SI esa fue mi vocación.

Jamás, jamás soñé con otra cosa. Ser maestra para mí era lo máximo. Chiquita, de muy pocos años, mi juego preferido era “jugar a la maestra “.

Me recibí en el año 1944, y una palabra enorme felicidad “.

Su actividad docente comenzó en la Escuela rural No. 1 de Tordillo, luego en la Escuela rural No. 13, para continuar por 12 años en la Escuela No. 5 “Campo Camicia” y finalmente en la Escuela No. 1, en Junín, donde se acogió a los beneficios jubilatorios.

Allí cristalizó muchos proyectos educativos y culturales, entre ellos “Cri Cri”, el periódico escolar, en donde los alumnos le hacían reportajes a personalidades destacadas del momento, cabe mencionar la realizada al Dr. René Favaloro.

En los distintos establecimientos educativos, dejó su huella, sus alumnos la recordarán por siempre.

Ya jubilada, pasaba días enteros concentrada en la lectura de libros de diferentes temáticas y estilos, como así también redactaba distintos artículos con claridad y precisión.

Hizo de la amistad, el centro de su existencia.

Disfrutaba con sus amigas y ex compañeras de secundario, gratos e inolvidables momentos.

Fue fundadora e integrante del grupo cultural V.E.M.- Vivir es Maravilloso- una muestra cabal, de su afición a las letras, a la cultura y por sobre todo, a su verdadera vocación, que la acompañó hasta los últimos momentos de su vida—ser maestra—.

Sus restos fueron cremados.