Diferentes opciones para el verano en Colonias y Temporadas de Pileta 2022-23

Se acerca el verano y las familias ya están pensando la posibilidad de mandar a sus hijos a alguna colonia para que realice actividades recreativas, deportivas, aprenda a nadar, comparta con sus compañeros juegos y entretenimientos.

Asimismo la temporada de pileta para todos ya está siendo organizada por clubes, gremios y demás, a fin de dar un respiro a sus socios, afiliados o público en general.

Los costos suelen ser importantes ya que se suma a los gastos que generalmente se originan por las fiestas de fin de año, la terminación de las clases y las vacaciones, pero la propuesta en muy válida si se tienen en cuenta que son casi tres meses de entretenimientos.

En la presente nota, un resumen de varias de las propuestas que ofrecen instituciones locales para niños cuyas edades oscilan entre los 3 y 12 años.

SEC

El Sindicato de Empleados de Comercio de Junín abrió la inscripción de la Colonia SEC, que dará inicio el lunes 19 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 12. Desde los 4 años (clase 2018) hasta los 12 años inclusive. Servicio de transporte sin cargo, exclusivo para hijos de afiliados activos. La reserva del mismo se efectúa al momento de la inscripción.Los cupos son limitados.

Respecto a la Colonia de Verano, las tarifas por temporada completa son los siguientes:

Afiliado activos (emp. de comercio), Colonia completa, 12.000 pesos.

Otros socios-convenio, Colonia completa, 22.000 pesos.

Invitados, Colonia completa, 26.000 pesos.

Descuento para hijos de afiliados activos (Emp Comercio): 25 por ciento segundo hijo; 50 por ciento tercer hijo.

La Temporada de Pileta 2022/23 dará inicio el sábado 10 de diciembre, y los horarios de pileta, de lunes a viernes de 15 a 24. Sábados, domingos y feriados, de 10 a 24.

Las tarifas por temporada completa para afiliado activo (empleado de comercio), activo asistencial (jubilado empleado de comercio) son: Individual, 3.000 pesos; Grupo Familiar, 5.600 pesos; Baño diario, 500 pesos.

Otros socios y convenios: Individual, 9.600 pesos; dos integrantes, 14.500; tres integrantes, 19.200; cuatro integrantes, 24.000; a partir del quinto, 2.500 pesos más. Baño diario, 800 pesos.

Invitados, no socios: Individual, 16.000 pesos, baño diario 1.600 pesos.

ATSA Filial Junín

La Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina Filial Junín organiza la Colonia de Verano y Temporada de Pileta 2022-2023, en su Complejo Polideportivo ubicado en Sanabria, a metros de Av. República.

La Pileta libre también incluye enseñanza de natación, actividades recreativas y deportivas. Comienza el 10 de diciembre y finaliza el 5 de marzo, de lunes a sábados, de 13 a 20:30; también domingos y feriados, de 11 a 20:30.

En cuanto a la Colonia de Verano, en el Complejo Polideportivo de ATSA, está coordinada por José Sottile, profesor de Educación Física y Guardavidas.

Se hace del 19 de diciembre del 2022 al 28 de febrero del 2023, para niños de 4 a 12 años, de lunes a viernes, de 14 a 17. Se suspende los días de lluvia y no funciona los feriados. Es apta para afiliados y no afiliados a ATSA Junín (adherentes e invitados).

Habrá juegos, deportes, campamento, remera de obsequio y enseñanza de natación para niños de 4 a 12 años. Se organizan juegos y actividades terrestres y acuáticas.

Cabe mencionar que para la pileta y colonia, se abona el 50% por mes del precio por temporada completa.

El precio de la colonia en la temporada 2022-2023 es de 18.000 pesos para afiliado, 30.000 para adherente; y no afiliado, 36.000.

Respecto a la Temporada de Pileta, que da inicio el 10 de diciembre y finaliza el 5 de marzo, el horario es de lunes a sábados, de 13 a 20.30, y domingos y feriados, de 11 a 20.30.

Por toda la temporada, los afiliados abonan: 5.600 pesos Individual; 9.900 grupo familiar de 2 integrantes. Adherentes: 14.500 Individual; 24.700 grupo familiar de 2 integrantes. No afiliados: 17.200 Individual; 27.600 grupo familiar de 2 integrantes.

Club Independiente

El Club Independiente ya está organizando las propuestas para la temporada estival. En este caso, la Colonia de Verano “El Gran Chapuzón” está inscribiendo a los chicos.

Comenzaron a hacerlo en octubre, porque de ese modo las familias podrán abonarlo en tres cuotas: (octubre, noviembre y diciembre). El club es un espacio ideal para hacer actividades al aire libre, cuenta con excelente sombra y espacios verdes, alejado de los ruidos y el calor de la ciudad.

Cuenta con un salón cubierto, dos piletas, cancha de vóley, pádel, fútbol, tejo. Los talleres deportivos y recreativos, natación diaria, juegos, fogones, campamentos, también son muy importantes para los integrantes de las colonias.

Los costos son: para socios, individual, 25.000 pesos, dos hermanos 44.000; para no socios, individual 28.000 pesos, dos hermanos, 48.000. Colonos (alumnos que fueron a la colonia otros años), individual, 27.000; dos hermanos, 48.000.

El Club Independiente todavía no ha establecido los valores de la Temporada de Pileta.

Club Rivadavia

Colonia de Verano “El Riva” ya comenzó la inscripción en la Secretaría del Club (Padre Ghío 126) para retirar la planilla de 15.30 a 20.30, o llamar a 4630164, o a Aldana, la coordinadora, 2364519538.

Se extenderá del 19 de diciembre hasta el 24 de febrero, en el horario de lunes a viernes de 9.30 a 12.30.

Todos los que se inscriban antes del 15 de noviembre, el valor a pagar será promocional, con la posibilidad de abonar hasta en 3 cuotas: octubre, noviembre y diciembre.

Los socios abonarán 16 mil pesos, y los no socios, 22 mil. Habrá descuento para hermanos.

Club BAP

El Club BAP tiene abierta la inscripción para la Colonia de Vacaciones de Verano, con varias propuestas recreativas, deportivas y en un espacio ideal para el juego, con mucha vegetación, quinchos y dos natatorios, en el horario de 9.30 a 12.30.

La colonia tiene un precio de 30.000 pesos por chico, en el caso que tenga un hermano colono tendrán un 10 por ciento de descuento; dos hermanos, 20 por ciento de descuento.

Comienza el 19 de diciembre y termina el 24 de febrero de 2023. Las propuestas son, además de las actividades diarias organizadas por los profesores, campamentos, bicicleteadas, tenis, enseñanza de natación, fiestas temáticas.

Cada grupo tiende 2 profesores dedicados, un hombre y una mujer.

En el caso de la Temporada de Pileta, los valores son: Grupo familiar, 28.000 pesos para socios, y 36.000 para no socios. Matrimonio, 22.000 pesos para socios, y 28.000, no socios. Individual mayor, 18.000 pesos los socios; 22.000 los no socios. Individual menor, 14.000 pesos los socios; 18.000 los no socios. Baño diario, 800 pesos los socios, y 1.000 los no socios. Jugadores: 12.000 pesos.

Municipales

Colonia de Vacaciones Sol de Verano, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, comienza el 19 de diciembre y termina el 24 de febrero.

El turno mañana es en el horario de 9.30 a 12.30. Y el turno tarde, de 14.30 a 18.

Está dirigida a niños de 3 a 12 años.

Los informes e inscripciones los interesados pueden comunicarse al 236 4565910 (Profesor Federico), o 236 4341206, profesor Giuli.

La Colonia de vacaciones Sol de Verano incluye merienda. Tiene un costo de 30.000 pesos los afiliados al gremio municipal, si son dos hermanos, 56.000 pesos.

En el caso de los no afiliados, el individual es de 40.000 pesos, y dos hermanos, 76.000 pesos.

Se puede abonar en cuotas durante octubre, noviembre y diciembre sin interés.

Club Atlético Sarmiento

La colonia de vacaciones Verano de la Alegría, del Club Atlético Sarmiento, se realizará en el turno mañana, de 9.30 a 12.30, siendo el costo para socios de 26.000 pesos; y para no socios, 32.000 pesos. En el turno tarde, de 14 a 18, los socios abonarán 30.000 pesos y los no socios, 37.000.

Para mayor información comunicarse al whatsapp 236 4601016 o 236 4599247.

Los precios pueden abonarse al contado efectivo o en tres cuotas de octubre, noviembre y diciembre con un recargo del 10 por ciento.

Club Junín

El Club Junín de nuestra ciudad ya abrió la inscripción para la Colonia de Verano, dirigida a niños entre 3 y 12 años, que da inicio el 19 de diciembre.

Según los organizadores, la misma incluye clases de natación y muchísimos juegos en el agua para pasar el calor del verano, además talleres deportivos, recreativos y muchas sorpresas más.

Los días y horarios son: de lunes a viernes en el turno mañana, de 9.30 a 12.30; y en el turno tarde, de 15 a 19. En el caso del turno tarde no hay casi cupo.

Habrá descuentos a hermanos del 15% y del 25%, con promociones en octubre para el grupo familiar. Pagos en efectivo y con tarjeta hasta 3 cuotas sin interés.

La colonia no se suspende por lluvia.

Los costos son:

Turno mañana, socios, 33.000 pesos. No socios, 42.000.

Turno tarde, socios, 37.000 pesos. No socios, 46.500.

Los Miuras

Miuras, colonia de verano, del 19 de diciembre al 24 de febrero, en el horario de 15 a 19, para niños de 2 a 12 años, es decir volverán a la colonia los más pequeños (maternal).

No se suspende por lluvia.

La inscripción se hace en el Club Los Miuras y en octubre se obtienen descuentos. Los contactos para más información son: 2364606771, 2364690189.

Habrá actividades de natación, juegos, deportes, jornadas, campamentos, teatro, cocina y música, entre otros entretenimientos.

En octubre habrá precio más bajo para los primeros 30 inscriptos, en efectivo o transferencia bancaria: los socios abonarán 32.000 pesos. Y los no socios, 37.000. Hay descuento a los hermanos.

Club Newbery

En el caso del Club Newbery, también tiene abierta la inscripción para la colonia de verano.

En este caso, el costo es de 33.000 pesos, abonar en tres cuotas, con descuentos para socios y para más de dos hermanos.

La Temporada de Pileta libre es de 20.000 pesos para no socios, y de 11.000 para los socios.