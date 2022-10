Rodolfo Bertone: “Hay que bajar la expectativa de inflación”

-Una pintada reciente en Junín, firmada por La Cámpora, dice “Kirchner o FMI”, la interna en el Gobierno no da tregua.

-Hay tensiones internas, discusiones, es un frente político, con distintas vertientes. Esa pintada seguramente también hace referencia al doce aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, que lideró uno de los mejores procesos políticos de la Argentina, de 2003 a 2007. Veníamos de una crisis profunda y logramos salir, con soberanía e independencia, librándonos de los organismos internacionales. Hoy lo tenemos de nuevo al FMI y son las graves consecuencias del macrismo. A pesar de la situación económica, hay hechos para resaltar como positivos, basta dar una vuelta por el centro de Junín, hay muy pocos locales vacíos, cuando en 2019, si hacemos memoria, había muchos comercios cerrados.

-Con muy poco consumo.

-En estos últimos meses cayó un poco el consumo. El problema fundamental es la inflación y es la gran deuda que tenemos como gobierno. Los asalariados y los vulnerados que no tienen un salario. Trabajando no llegás a fin de mes, es una situación que hay que resolver de manera urgente. Sé que es difícil y que todos los gobiernos han tenido una inflación alta, pero es de urgencia, porque golpea muchísimo. Como peronista me duele que a aquellos que trabajan el salario no les alcanza para llegar a fin de mes. Es en esto en lo que el Gobierno debe trabajar, si queremos llegar con aspiraciones al año que viene, porque sino va a haber una restauración conservadora -como diría Néstor Kirchner-, que es lo peor que le puede pasar a la Argentina, porque ya lo vivimos.

-Para un peronista la palabra “trabajo” no es cualquier palabra.

-Para un peronista, como decía Perón, el único es el que trabaja. Hay que generar trabajo. En este proceso del gobierno del FDT, con todas las vicisitudes que hubo, se mejoró el empleo. El problema que tenemos ahora es que hay empleados, pero no llegan a fin de mes. El Gobierno podría impulsar una suma fija para aquellos trabajadores que no tuvieron una paritaria que compense la inflación. Hay empresarios muy grandes que ganaron mucho, ahora los empresarios más pequeños, los trabajadores, no ven ese crecimiento que hay en la macroeconomía, me parece que ahí es donde el Gobierno tiene que ajustar las clavijas y cumplir con el contrato electoral.

-¿En qué medida las internas en el Gobierno impactan en las expectativas económicas?

-A una gran parte de la sociedad todas esas internas le interesan poco y nada. La gente quiere llegar a fin de mes, poder proyectar a futuro, con estabilidad. Por supuesto que toda interna genera un desgaste, pero no se da solo en el oficialismo, en la oposición también hay una interna muy fuerte.

-Mucha gente está desesperanzada y no visualiza una salida a la crisis.

-La única salida es que el peronismo pueda ser una esperanza, porque ya vimos adónde nos llevó el macrismo. Y peor aún, opciones como la que representa Javier Milei, son los verdugos. En el FDT hay que generar esperanza, pero primero hay que bajar la expectativa de inflación, que no siga creciendo el espiral, sino que empiece a menguar; esa es la única salida.

-¿Cree que Cristina tiene que ser candidata a presidenta en 2023?

-Es la principal líder del espacio que integro, la indiscutida, pero me parece que pedir candidaturas está de más, fue ocho años presidenta, si lo quiere ser, bienvenida, de lo contrario, está en todo su derecho. No es la solución cargarle todo el peso a Cristina.

Zona de Actividades Logísticas: “No sé cuáles son las dudas que surgieron”

-Tengo entendido que el Ejecutivo va a enviar el proyecto al Concejo. Se envió, pero se retiró, no sé cuáles son las dudas que surgieron, porque no lo pudimos analizar. Estamos de acuerdo con la creación del área de Logística de la ciudad, pero hay que ver la letra chica, qué tipo de convenio se firmó con un privado. Apoyamos la iniciativa, pero, por supuesto, hay que hacer las cosas bien.