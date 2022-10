Si bien la lluvia llegó tarde para el trigo, afirman que abrió la posibilidad para la siembra de soja

Las lluvias registradas entre el martes, ayer y la semana pasada (con un promedio de 60 milíemtros) trajeron esperanzas para el agro en Junín y la Región. Es que si bien afirman que el agua llegó tarde para el trigo ya sembrado en la zona núcleo, se abrió una “esperanza” de cara a la siembra de soja de primera.

El delegado de Carbap Gustavo Frederking sostuvo a este diario que “se venía de una situación muy desesperante y crítica. Al menos yo no la había visto nunca a esta sequía que era dramática”. “Claramente las lluvias traen esperanzas, pero creo que no para el trigo, pero hay que ver casos puntuales de gente se sembró un trigo más tardío. Pero en principio no creo que traiga un beneficio al trigo y cebada, ya que el agua llegó tarde”, afirmó.

Pero destacó que el recurso hídrico “claramente trae la esperanza para la siembra de soja de primera que ya se comenzó a implantar”. Si bien –explicó- no es suficiente agua para el largo plazo, “abre una esperanza y de alguna forma una puerta para pensar que esta tendencia se pueda revertir, con la posibilidad de sembrar que era totalmente imposible hasta hace unos días”.

En relación al maíz de primera, Frederking manifestó que “tampoco se pudo hacer, pero hay poca gente que lo hizo, pero no es relevante pese a que era muy riesgoso. Hay gente que puede llegar a sembrar maíz tardío”.

En la misma línea, la titular de la Federación Agraria Junín, Rosana Franco, sostuvo a este diario que la lluvia trajo “alivio”, pero no “soluciones”, destacando que con estas condiciones de humedad “ahora por lo menos podemos planear sembrar”.

“No hay nada que hacer”

El presidente de la Sociedad Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego, reconoció que con los trigos ya “no hay nada que hacer. No va alcanzar su rinde como para pagar la cosecha y muchos casos ya han largado la hacienda y los están comiendo”.

Con respecto a la ganadería, “algo puede mejorar y al menos va a cambiar el color del campo y el pasto va a venir”, agregó. Según dijo, el problema más importante de todo es el perfil del suelo: “Normalmente tenemos la napa entre los 3,8 y 4,2 metros y hoy supera los 8. Esto hace que sea un perfil totalmente seco y para cargarlo a valores normales haría falta 700 milímetros bien llovido”.

“Hoy se puede ver que hay suelo con humedad por las últimas lluvias y no hay ningún charco de agua en ningún lado. El problema que se presenta es que si las lluvias no son regulares, con 40 milímetros semanales, no hay posibilidad de tener éxito en la cosecha gruesa ya sea para maíz o la soja”, apuntó. “Hoy se puede aprovechar una lluvia de 80 milímetros, pero si en los próximos 15 días no llueve, esa planta no va a encontrar humedad suficiente en el suelo como para poder sobrevivir y seguir creciendo. Arriesgar a sembrar en estas condiciones es como para estudiarlo varias veces”, concluyó.

La producción de trigo será de 16 millones de Tn

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, señaló que se vive "una situación particularmente tensa y critica" por la persistencia de la sequía y estimó que la producción de trigo rondará las 16 millones de toneladas, volumen que a la fecha permitirá "dar respuesta a la demanda del sector externo y doméstico".

Así lo manifestó Bahillo tras la presentación de un informe sobre la Perspectivas Meteorológicas 2022/23 realizado por la Secretaría y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). De esta manera, la nueva proyección ubica la actual campaña de trigo seis millones de toneladas por debajo del ciclo anterior, cuando se obtuvieron poco más de 22 millones de tonealdas.

"Estamos viviendo una situación particularmente tensa y critica respecto al tercer año consecutivo en cuanto a la restricción de humedad y anomalías en el régimen de lluvias, lo cual impacta en el estado de los cultivos y proyección de los mismos", dijo Bahillo.

Si bien no consideró a la situación como una "catástrofe", remarcó que es para "seguir y atender" y que "hay que en conjunto con otros sectores, seguir evaluando el daño y el perjuicio para ver qué medida podemos tomar, porque nada reemplaza a la lluvia". "No descartamos ninguna medida; será nuestra obligación y responsabilidad acompañar y ayudar al sector productivo a transitar esta circunstancia desfavorable", sostuvo el funcionario.

Por otro lado, aseguró que "por ahora podemos dar respuesta a la demanda del sector externo y domestico" con el volumen esperado e informó que el sector exportador solicitó al Gobierno "autorizar una prórroga en los embarques, cuestión que vemos factible, ya que es una medida que puede ayudar a la planificación de la salida del cereal y contemplar simultáneamente el abastecimiento del mercado interno".

Respecto al trabajo realizado por el INTA y la Secretaría, lo consideró "un insumo importante a la hora de fijar políticas y acciones que permitan mitigar los efectos de la sequía y también para los diferentes actores involucrados del sector productivo".

Para Bahillo, esta información ayuda a "quienes toman decisiones todos los días para que puedan optimizar los recursos, hacer un mejor uso de los mismos y para que vean y analicen con que herramientas cuentan hasta que atraviesen esta situación más crítica, que empieza a transitar un mejor horizonte a partir del segundo trimestre del año que viene".