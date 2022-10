Por el impacto de la sequía, el Gobierno anunció medidas para pequeños productores

El ministro de Economía, Sergio Massa, formalizó ayer los anuncios de financiamiento en la compra de insumos para los pequeños productores agropecuarios y las economías regionales, y adelantó la conformación de una mesa de trabajo para definir medidas que respondan a la situación de la sequía que afecta a una amplia región, incluida Junín.

"Buscamos que de alguna manera tengamos la oportunidad de ampliar la superficie sobre la que Argentina genera recursos. Aspiramos a tener más de un millón de hectáreas sembradas", dijo Massa al hablar en el acto realizado en la localidad bonaerense de General Las Heras, al tiempo que remarcó: "Sabemos que estamos frente a una sequía única. Sabemos que eso nos está poniendo riesgos y dificultades, no solo en trigo sino también en maíz".

Por ello, destacó que instruyó "al secretario de Agricultura -Juan José Bahillo- al armado de una mesa con las entidades, con el INTA, con los sectores de comercialización para ver cuáles son las mejores medidas para que tengamos la capacidad de responder" a la situación generada por la sequía. Asimismo, Massa anunció que, con las nuevas medidas para que los productores pymes y las economías regionales puedan financiar la compra de semillas y fertilizantes, "estamos cambiando la lógica".

En este sentido, indicó que no se va al modelo "de crédito" sino que, por el contrario, la modalidad es para "esas unidades pequeñas que tienen dificultades de cumplir con los bancos" al momento de acceder al préstamo.

"El modelo es que subsidiamos el 40% de los gastos del productor en fertilizantes y semillas para que pueda seguir produciendo", puntualizó. Esta medida, que beneficiará a unos 19.000 productores, junto al bono por $45.000 pesos para las personas sin ingreso alguno, se financia con los recursos generados por el Programa de Incremento Exportador (PIE) conocido como "dólar soja", señaló el ministro.

Por su parte, Bahillo remarcó la importancia "estratégica" del sector e invitó a "producir impactando menos" en el medio ambiente. También, destacó que estas políticas destinadas al campo, "son consecuencia de un camino que empezamos a recorrer, de construir una agenda positiva tanto en el sector primario, como en las economías regionales" y aseguró que las medidas positivas son las que "están basadas en la escucha" de los sectores.

"Las economías regionales tienen importancia y gravitación en la generación de arraigo y, fundamentalmente, de empleo; solo el sector fruti-hortícola genera 200.000 puestos de trabajo", agregó.

Críticas de productores

Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), afirmó a Democracia: “Es más de lo mismo. Están anunciando medidas que después no podés tener un grano de soja, nada guardado, no podés haber hecho determinados cultivos. Todas estas medidas que anuncian no sirven para nada, siguen con el cepo al dólar, restricción a las importaciones, ninguna de las medidas que anuncian son una solución de fondo, son todos parches”.

“Es más un acto político, que una realidad económica”, cuestionó. “Los anuncios son interesantes, pero falta la realidad, es decir, a quién verdaderamente le llega, la implementación final”, advirtió Rosana Franco, titular de la filial local de la FAA, en diálogo con Democracia.

Por su parte, Gustavo Frederking, dirigente de Carbap, afirmó a Democracia: “Bienvenida sean las medidas si benefician a algún productor, pero me gustaría ver a cuántos productores realmente alcanzan las medidas, porque me da la sensación de que son muy pocos”.

Y amplió: “Gobernar así, con parches sobre parches, con decenas de tipos de dólares, subsidios tras subsidios, me parece que nos merecemos una Argentina con reglas claras, previsibilidad, cuestiones lógicas. Esto de crear un dólar soja, pero para estar alcanzado, el productor tiene que haber vendido el 85% de su producción, son formas anacrónicas, que no nos van a llevar a buen puerto. No es el camino. Ponen como condición no tener soja en stock, claramente el pequeño y mediano productor ya vendió todo”.

“Hablan de crear una mesa de agua, para tratar el tema de la sequía, pero el camino, así como pedimos reglas claras, el camino es que haya buenas leyes. Estamos necesitando una buena ley de emergencia, porque la actual no le trae ningún beneficio al productor. Los parches no funcionan en ningún lugar del mundo, por eso no quiero que normalicemos esta situación. Los países que funcionan son los que están ordenados”, sostuvo.