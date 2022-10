Hubo mayor acatamiento al paro de judiciales que en ocasiones anteriores

Si bien a nivel local no dieron a conocer porcentaje de adhesión al paro de los judiciales contra el Impuesto a las Ganancias, se supo que fue mayor que en otras oportunidades cuando se reclamaban aumentos o recomposiciones salariales. Sucedió que esta vez se sumaron magistrados y funcionarios con salarios altos que, por supuesto, están en contra de la aplicación de dicho impuesto.

Fernando De Narda, secretario general de la comisión directiva departamental de la Asociación Judicial Bonaerense, en diálogo con Democracia, expresó: “Estamos contentos porque este paro tuvo más adhesión de la que solemos encontrar en otras medidas de fuerza que tienen que ver más que nada con reclamos de salarios”.

Ante la pregunta si hubo mayor adhesión porque no fueron a trabajar secretarios y magistrados, cuando en otras oportunidades generalmente no faltaban, De Narda manifestó: “En realidad, generalmente el servicio de justicia se sostiene mayormente porque los funcionarios, los magistrados, los titulares de oficina no adhieren a medidas de fuerza, más allá de que también los alcanza los aumentos salariales que se logren luego. Las paritarias que se discuten también alcanzan a los magistrados”.

Según lo expuesto, la situación de ayer fue distinta a paros anteriores. “Sucede que la Asociación de Magistrados nunca habían tenido un posicionamiento tan contundente como el que tienen en la actualidad”, afirmó.

“Algunas veces, en ocasiones anteriores, los magistrados llegaban incluso a desalentar las medidas de fuerza. Pero lo que he visto en la Departamental Junín es que hemos tenido mayor acatamiento que en otras oportunidades”, destacó.

Contra el Impuesto a las Ganancias

La AJB, con la representación de la secretaria adjunta María Inés Giménez, llevó el reclamo de judiciales bonaerenses en la conferencia de prensa de la Mesa Intersindical, con más de 30 gremios presentes, contra la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre salarios y jubilaciones.

Estuvieron presentes en dicha conferencia los siguientes gremios: APSEE - APSAI - AJB - APSMBA - APJBO - APDFA - CEPETEL - AEJBA - FJA - APJ GAS - SIPREBA - FAPJRA - APJ Televisión Pública - ABP - ASIJEMIN - Asociación Bancaria - SIUNFELTRA - UPJ Bco. Pcia. Bs. As. - UPSF - FTCIODyARA - FOETRA Bs. As. - UPJET - SECASFPI - SOEPU - FGB - AGTSyP - ASSRA - APDESBA - UPJe Petroquímicos de B. Blanca - APJ CBA – APLA.

Oficialismo

Hasta ahora el oficialismo sostiene la iniciativa. "El artículo sobre el pago de Ganancias de los jueces se basa en el principio de que somos todos iguales ante la ley", remarcó el diputado y autor de la iniciativa Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y añadió: "Ya es un privilegio inaceptable a esta altura de la historia de la sociedad argentina".

El ministro de Justicia, Martín Soria, fue más tajante: "Los jueces pagan sus impuestos en todos los países del mundo. Hoy en la Argentina un juez está ganando arriba de 2 millones de pesos, mucho más que un presidente o una vicepresidenta. La exención de Ganancias de los jueces no es un derecho adquirido; es un privilegio que estamos en situación de corregir".