Comenzó la inscripción presencial al bono alimentario

Tal como estaba previsto, ayer comenzó la inscripción presencial ante el Anses, para acceder al bono de refuerzo alimentario para adultos sin ingresos. En diálogo con Democracia, Carolina Echeverría, jefa de la oficina de UDAI I de Anses, ubicada en Winter 84, habló de las características de esta ayuda social a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La funcionaria explicó que se trataba de “un refuerzo alimentario” exclusivo para el que no tuviera ningún beneficio, es decir, que no alcanzaba a jubilados y pensionados, a monotributistas, ni a personas que estuvieran percibiendo asignaciones universales por sus hijos.

Apuntó que desde ayer, en las oficinas de Anses, había comenzado la inscripción y que luego se hacía “cruce socioeconómico” para determinar si la persona cumplía con los requisitos, es decir no tener bienes, inmuebles, automotores, no tener obra social o prepaga, etc. “Es muy exigente al momento de ser otorgado con la finalidad de que exclusivamente tiene la característica ser alimentario. Por eso mismo, las personas que estén cobrando desempleo, ni el Progresar, ni Potenciar. Solo es compatible con el programa Mi Hogar que es el que cobran los beneficiarios por Anses”, apuntó.

En cuanto a las personas que se habían anotado, dijo que hasta las 10 de ayer se había inscripto para percibir este beneficio unas 210 personas. Después se sabrá cuantas estarían aprobadas para percibir el beneficio. Mencionó que si en el sistema estaba registrado que tenía una obra social o prepaga, y no era así, o hacía poco que la había tenido, se hacía el reclamo correspondiente.

“Recordemos que la suma es de 45 mil pesos, a abonarse en dos cuotas: de 22.500 en el mes de noviembre y lo mismo en diciembre. El pago es a partir del 14 de noviembre, según terminación de DNI”, informó.

Apuntó que luego del cierre de la inscripción, que será el 7 de noviembre, iban a tener un número de la cantidad de personas inscriptas.

Requisitos para acceder al Refuerzo

-Tener entre 18 y 64 años.

-No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

-No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra).

-No contar con Obra Social o Prepaga.