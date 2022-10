Recomendaciones especiales para las instalaciones eléctricas y su correcto uso

En el Día del Instalador Eléctrico, Democracia consultó a Franco Nicolás Defendente, de Bear Electricidad, como especialista electroinstalador, que trabaja en nuestra ciudad.

De acuerdo a lo manifestado por el nombrado, su oficio es electricista, pero su especialidad y trabajo es el de un electroinstalador a domicilio principalmente.

“Mi trabajo consiste en los siguiente: tengo un servicio a clientes particulares y también atiendo a clubes, por ejemplo Los Miuras, Club Newbery y ahora en una finca (Las Antípodas) donde estoy instalando reflectores”, explicó.

“Hago instalaciones en construcciones ‘desde cero’ reparaciones, y urgencias. Básicamente lo que hace un electricista normal: instalación de timbres, fotocélulas, sensores de movimiento”, dijo.

Recomendaciones

Sobre las recomendaciones que generalmente se hacen a las familias, a los dueños de casa, referidos a las conexiones eléctricas y su seguridad, el nombrado manifestó que lo básico para una vivienda era tener un disyuntor y una jabalina de puesta a tierra.

“Es importante decir que, si los moradores usan electrodomésticos para cocinar o calefacción, tengan en cuenta que el consumo de los equipos sea de acuerdo al cableado que tiene la instalación eléctrica de la casa. Al momento de alquilar es mejor que la hagan revisar por un idóneo”, dijo.

Más seguridad

A la pregunta si en los clubes las instalaciones eléctricas debían tener más seguridad, el entrevistado respondió que sí, ya que las dimensiones eran mayores a una casa, por ejemplo.

“Estamos preparando un predio de una finca para un evento y las medidas de seguridad son prácticamente las mismas que para cualquier construcción pero más. Es decir, por cada tablero que se pone en el parque va una jabalina, cosa que en una casa generalmente va una sola (debajo del tablero o la entrada del suministro) o una jabalina para el quincho si lo tiene”, explicó.

En cuanto a las conexiones eléctricas en piletas de natación, Franco aclaró en principio que la iluminación se daba con conexiones a 12 volts y no a 220 v. “No hay riesgo de choque eléctrico. Lo que importa es la cantidad de amperios y la que manejan esas luces son de 15, te podés apoyar en el cable que no hace nada. No obstante en los clubes que yo atiendo las piletas no son iluminadas por dentro”, acotó.

Destacó que las instalaciones eléctricas en los predios, por reglamento todas tienen puesta a tierra.

“Para hacer el cableado, cuando son columnas y demás va todo por tierra, de metro a metro y medio de profundidad, enterrado con máquina, con capa de arena donde van los cables subterráneos acordes a ese tipo de instalación, otro colchón de arena, ladrillos, una malla y una cinta de advertencia por si alguno mete ‘un palazo’, que quizá rompa la cinta pero se va a chocar con la malla y con los ladrillos antes de llegar al cable, que están a un metro y pico de profundidad”, describió Defendente.

Materiales

Otro factor importante son los materiales que se usan para conexiones eléctricas seguras.

“Hay materiales nacionales, como los de la marca Sica, que prácticamente están en todas las casas, con una calidad acorde y mucho más económica que las importadas. En mi caso, yo recomiendo importados para los disyuntores y guardamotores (para los motores de las bombas y demás) porque son más sensibles, de mejor calidad, aguantan más, pero el costo es el doble o el triple”, manifestó.

“Tenemos muchas cosas de protección para baja tensión, para seguridad del usuario. Hoy por ejemplo, están los tomas corrientes dobles que tienen los puentes integrados adentro y que son más fáciles de armar y más seguros. Eso nos ha solucionado varios problemas, simplemente con hacer módulo doble con puentes integrados adentro. Nos ha simplificado el trabajo al momento de armar casas, departamentos, y nos ahorra tiempo también”, aseguró Defendente.

En materia de medidas de seguridad, el instalador apuntó que actualmente hay mejores herramientas, y mejores tableros. “Hoy es más seguro el trabajo nuestro, es más seguro para el usuario y tiene mejor terminación el trabajo en sí”, destacó.

Finalmente al hacer una recomendación a las familias, a las personas en general, Franco Defendente advirtió: “Que en cada hogar haya un disyuntor y una jabalina es lo ideal. Que si van a poner cocinas eléctricas o calefacción eléctrica tengan previsto el cableado para esos equipos, para no ocasionar inconvenientes, daños y riesgo de incendios de cables, térmicas. Esos artefactos tienen un consumo elevado”.