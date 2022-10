Tauro Rigazio Viajes vuelve a sorprender

El pasado viernes 14 de octubre en una presentación de características especiales, nunca vistas en Junín y la zona, Tauro Rigazio Viajes volvió a sorprender a su clientela con sus nuevas propuestas para los viajes de quinceañeros del 2023/2024 y 25. De igual forma que lo había hecho en el mes de diciembre pasado, cuando ante la imposibilidad de gestionar las visas para viajar a los EEUU, revolucionó el mercado con el lanzamiento de los viajes juveniles a Europa.

En un show multimedia que pareció más un espectáculo teatral que una presentación de unos programas de viajes, parte del Staff de coordinadores del 15 Por Siempre, contó en primera persona cómo era cada una de las propuestas tanto de los viajes a EEUU como a Europa.

El show apoyado por imágenes, placas, vídeos, música y la actuación estelar en vivo de Lucila Gandolfo, actriz y cantante de reconocida y vasta trayectoria, que el público quinceañero conoce por su papel de Sharon Benson en Soy Luna, ficción de Disney Channel que protagonizó en los últimos años.

Entre todos contaron sobre las emociones, sentimientos, adrenalina y recuerdos que generan estos viajes. Los puntos más destacados fueron las interpretaciones en vivo por parte de Lucila de la Vie en Rose, Le Festín (Ratatouille), Last Train to London, As it Was, When Dreams Comes True para cerrar con Sueños, con todo el público haciendo palmas y bailando.

Sin dudas fue una noche especial donde los viajeros pudieron empezar a vivir su próximo viaje.