El Municipio, presente en Campo La Cruz

El programa impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Junín estuvo presente en el polo educativo de dicho sector de la ciudad, que se encuentra a unos cuatro kilómetros de distancia del casco urbano, para acercar a los vecinos de allí todos los programas y servicios que se ofrecen a nivel municipal y reforzar así el vínculo con los vecinos de diferentes sectores de la ciudad.

Los vecinos que se acercaron fueron asesorados en cuanto a trámites, consultas, reclamos y vacunación, para lo cual hubo funcionarios de las distintas áreas como la Dirección de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Defensa del Consumidor, Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, Medio Ambiente, el Servicio Local de Niñez y Adolescencia y tarjeta SUBE, entre otras.

Al respecto, Manuel Llovet, secretario de Desarrollo Social dijo: “Estamos contentos de continuar con este programa que comenzamos en el barrio La Celeste y en esta oportunidad en Campo La Cruz, vamos a estar recorriendo los distintos barrios para llegar especialmente a los sectores más alejados del casco urbano. En este caso, Campo La Cruz está ubicado a unos cuatro kilómetros de la ciudad, por lo que elegimos venir a este polo educativo donde está el jardín y la escuela primaria, que también tiene sala de primeros auxilios y una trabajadora social”.

“Trajimos los diferentes servicios que ofrece el Municipio para toda la comunidad como la tarjeta SUBE, vacunación, todo lo referido a defensa del consumidor y los distintos programas vinculados a Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, etc.”, dijo Llovet y añadió: “La idea es brindar el asesoramiento necesario, hacer trámites y demás”.

Seguidamente, el funcionario dijo que “ni bien organizamos la primera presentación, tuvimos una catarata de pedidos de distintos sectores de la ciudad, tanto de las sociedades de fomento, como de comedores, merenderos y, en este caso, el pedido nos llegó por medio del jardín. Estamos en contacto con todas las instituciones y lo vamos organizando a medida que coordinamos”. Además, expresó que “la semana que viene estamos entre el barrio Ricardo Rojas que nos pidió la sociedad de fomento de allí, o en La Favela que también nos solicitaron, así que en el transcurso de estos días nos decidiremos”.

En tanto, Adriana Summa, directora de Adultos Mayores indicó: “Es muy importante acercarnos a la gente porque a veces sucede que están en lugares alejados y se les dificulta llegar a nuestras oficinas, como nos comentaron en el barrio La Celeste la semana pasada. Por lo tanto, es importante que todos los vecinos conozcan todo lo que nosotros desde el Municipio ofrecemos”.

“Cuando Manuel me comentó esta idea me pareció algo brillante, era algo que se necesitaba para estar más cerca de la gente y contarles lo que hacemos, ya que muchas veces sucede que no saben. Esto nos permite recabar información y acercarnos a varios lugares para atender las necesidades de todos, tanto en lo económico, como en la contención ante la soledad”, afirmó Summa.

Asimismo, la directora dijo que “les preguntamos a los jóvenes que vienen si hay adultos mayores en sus familias, qué necesidades tienen y las propuestas que tenemos desde los cuatro polos de ayuda como la contención psicológica, recreación, económica y con los talleres que brindamos. Esta es la mejor manera de trabajar y estar cerca de los vecinos”.