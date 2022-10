Afirman que las lluvias caídas en la zona núcleo son las más bajas de los últimos 100 años

A raíz de la extremada situación climática que atraviesa la Provincia de Buenos Aires y teniendo en cuenta los pronósticos que indican un agravamiento de la situación, el Gobierno de Junín convocó a actores de la comunidad vinculados a la actividad agropecuaria y turística con el objetivo de establecer un ámbito de trabajo y acción para hacer frente a la situación.

"Con esta Mesa del Agua, lo que buscamos, es repasar las herramientas con las que contamos para hacer frente a esta situación. Estamos convencidos de que tenemos que trabajar todos juntos para que el impacto sea el menor posible", afirmó el intendente de Junín., Pablo Petrecca.

Del encuentro participaron concejales de distintas fuerzas políticas, legisladores provinciales, funcionarios del gabinete municipal, representantes de organismos nacionales, dirigentes y productores agropecuarios y representantes de actividades vinculadas al turismo y la pesca.

Precisamente, la apertura del taller estuvo a cargo Petrecca, quien manifestó su agradecimiento a todos los presentes y dijo: "Sin dudas que están aquí porque esta problemática les interesa y preocupa, ya que la actual situación de sequía es alarmante. No es la primera vez que estamos atravesando y los informes que podemos leer, de especialistas y del Servicio Meteorológico Nacional, son preocupantes sobre el futuro".

"Las lluvias caídas en la zona núcleo son las más bajas en los últimos 100 años, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires estima una pérdida de 1 millón de toneladas en lo que tiene que ver con el trigo, 24 por ciento menos, comparado con la cosecha anterior, en tanto, la Bolsa de Cereales de Rosario, estima una reducción de 200 mil hectáreas sembradas y de las sembradas, solo en un 12 por ciento se espera que tengan buenos rindes y sólo en el 1%, muy buenos, también tendremos complicaciones con la siembra de la gruesa y la ganadería, esta situación nos llevará a una importante pérdida económica", detalló el jefe comunal, respecto del impacto de la sequía en la actividad agropecuaria. También hizo mención del impacto negativo sobre la actividad turística, recordando que "ya se han vivido momentos tristes, con peces muertos y cianobacterias en nuestras lagunas".

En ese marco, Petrecca indicó que "con esta mesa del agua, lo que buscamos es repasar las herramientas con las que contamos para hacer frente a esta situación, estamos convencidos de que tenemos que trabajar todos juntos para que el impacto sea el menor posible, ya lo hemos demostrado cuando nos tocó atravesar la pandemia, dónde con medidas consensuadas frente a esta situación tan compleja, nos permitieron disminuir el impacto en lo económico y social. Esto mismo queremos repetir ante la situación del clima que nos toca enfrentar".

Para finalizar, el Intendente manifestó que "pretendemos que esta mesa quede institucionalizada, porque claramente el problema principal que estamos enfrentando es el del cambio climático". En ese marco, comentó: "Participamos, con nuestro equipo de la subsecretaria de Medio Ambiente, de la cumbre del C40, junto a alcaldes del mundo y más de 105 intendentes del país".

"En ella, quedó claro que, el impacto mayor de este cambio climático se ve en las ciudades pero también que, es en las ciudades, donde debemos comenzar a generar un cambio, obligando a la comunidad a trabajar junta. Debemos tomar acciones para preservar recursos vitales para la vida humana, como el agua potable, con lo cual insisto, esto requiere el compromiso de todos para trabajar en conjunto para hacer frente a esta situación", concluyó.

El porqué de la Mesa del Agua

Eduardo Albarello, secretario de Desarrollo Económico, expresó al respecto: “Con la puesta en marcha de la Mesa del Agua queda en evidencia la preocupación del Municipio al igual que los distintos sectores involucrados, con respecto a esta situación que estamos viviendo con la ‘triple Niña’, de la sequía permanente. Uno de los objetivos principales que perseguimos con la conformación de este espacio consiste en poner en un mismo nivel de información a todos los actores, por lo cual agradecemos a la gente del INTA y a los ingenieros agrónomos que nos acompañaron”.

“El otro gran objetivo gira en torno a una devolución por parte de ellos, con las problemáticas particulares de cada sector, ya que esto incumbe a la agricultura, ganadería, turismo, pesca y demás. Considero que estas dos premisas básicas se cumplieron, a partir de la devolución que tuvimos vamos a plantear una segunda Mesa del Agua porque queremos que se perpetúe en el tiempo para seguir trabajando coordinadamente”, afirmó Albarello.

Luis Bortolato, subsecretario de Turismo, en tanto, dijo que "el turismo es una actividad muy importante para Junín, es un motor económico que genera más de 1000 empleos directos y otros de forma indirecta, y en nuestro caso el agua es un recurso muy importante no solo como necesidad vital para el ser humano, sino también porque forma parte de nuestros principales atractivos turísticos. Por lo tanto, la característica de ser un destino de ocio, descanso y recreación implica una necesidad básica sobre este recurso, tanto en los turistas como en los propios vecinos de la ciudad”.

“Abordamos la complejidad de esta situación climática extrema, que se grafica también en las Cataratas del Iguazú que se vieron desbordadas por el caudal de agua y hubo que cerrar el atractivo turístico. En contraposición con esto, en toda la provincia de Buenos Aires vivimos una sequía que afecta a muchas actividades como la pesca deportiva, entre otras”, dijo Bortolato. También destacó que “en esta mesa estuvieron sentados representantes de todos los sectores, para continuar con el trabajo coordinado a nivel local, y sobre todo provincial porque el territorio bonaerense es un destino de lagunas donde casi 100 de los 135 municipios cuentan con una”.

Por su parte, Perla Casella, subsecretaria de Medio Ambiente, comentó: “Como bien dijeron Luis (Bortolato) y Eduardo (Albarello), muchos sectores se van a ver afectados, una de las problemáticas que se nos va a venir con esta situación van a ser las cianobacterias, por lo cual para el cuidado de la población desarrollamos unos procedimientos de trabajo. Necesitamos adaptarnos a estos cambios naturales que traen consecuencias económicas de la mejor manera, respetando la naturaleza y tomando acciones”.

“El proceso participativo que hoy iniciamos con esta mesa va a permitir que esas acciones que como Municipio tenemos que tomar se nutran de la información necesaria de cada uno de los sectores, para que sean medidas específicas y concretas que resuelvan sus necesidades. La experiencia del año pasado con las consecuencias que ellos sufrieron por esta situación nos sirven para seguir trabajando en conjunto”, dijo.

Casella también mencionó que “una de las acciones previstas es realizar una fuerte campaña de concientización sobre la importancia del cuidado del recurso, porque los vecinos que viven en la ciudad y no dependen del factor climático como sí sucede con las personas que estuvieron hoy, a lo mejor no son conscientes de la sequía que estamos viviendo y el impacto que el día de mañana puede generar el hecho de que no tengamos presión suficiente como para tener agua en nuestras casas”.

La mirada de los especialistas

Referentes del INTA y de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín fueron los encargados de compartir con todos los presentes, información y datos estadísticos sobre esta problemática y destacaron la puesta en marcha de este ámbito de trabajo, denominado, Mesa del Agua.



Hernán Rivero, de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín manifestó: “En la presentación mostré las napas o el estado en el que está el agua dentro del perfil del suelo, que por el tema de la sequía están muy por debajo de los dos metros que es la distancia máxima que los cultivos pueden explorar con sus raíces. Mostré como evidencia un par de sitios que hay en la zona de Junín, donde colocamos unos freatímetros para tal propósito analítico”.

“En función de esta información es que se pueden tomar las decisiones más adecuadas sobre los cultivos que vamos a sembrar, y ver los efectos sobre los cultivos que están implantados”, dijo Rivero y remarcó que “es una situación muy complicada, era esperable encontrar estos registros por la falta de lluvias que hubo en este año en comparación con los anteriores”. Luego, dijo: “Valoramos como muy positivo el hecho de que se haga una Mesa del Agua y se fomenten estos espacios para el intercambio de estudios e informaciones, para paliar esta situación y reducir todo lo posible los daños de esta situación”.

En tanto, Fabricio Navone, otro de los integrantes de la asociación que nuclea a los ingenieros agrónomos, expresó: “Hicimos un comparativo de la campaña 21/22 con la actual, vemos una reducción en el área en el orden del 35%, hoy tenemos cosechables 16.500 hectáreas y estimamos un rinde promedio a la actualidad de 1200 Kg. Por hectárea, en contraposición de los 3900 del año pasado; esto nos arroja unas 100 mil toneladas menos de producción dentro del Partido de Junín, con el impacto económico que esto trae aparejado”.

Por su parte, María Guadalupe Tellería, del INTA, declaró: “Hicimos un trabajo comparativo sobre lo que venía pasando en las últimas campañas, por medio del cual observamos que mientras que el promedio histórico de nuestra zona es de 1007 mm para los últimos 70 años, la campaña pasada cerramos con 675 mm y en la actual estamos solamente en los 405 mm. Estamos muy por debajo de los promedios con el impacto tremendo que esto tiene en los cultivos y el suelo”.

“En lo que respecta a los cultivos también se vivió una cierta anomalía climática con algunas heladas ocurridas en el mes octubre, que los afectaron de manera muy importante”, dijo Tellería, y agregó: “Los pronósticos trimestrales para octubre, noviembre y diciembre indican un 50% de probabilidades de que las lluvias continúen en un promedio por debajo del normal”.

Además, mencionó que “presentamos unos informes con imágenes vinculadas a la evolución de las superficies de agua, tanto en lagunas permanentes como en cuerpos de agua, donde vimos una reducción muy importante a nivel de agua superficial, algo que pudimos constatar por medio de imágenes satelitales”.

A su turno, Leandro Fariña, director del campo experimental de la UNNOBA comentó: “En el campo experimental de la universidad contamos con una estación meteorológica y algunos pozos como bien mencionó el colega, que nos permiten llevar el monitoreo desde ciertos parámetros. También tenemos ensayos de investigación que, como mostramos en la presentación, están prácticamente perdidos y nos van a servir para cuantificar el nivel de pérdidas como dijo Fabricio (Navone)”.

“Siempre tratamos de colaborar con las instituciones y de generar información útil para la comunidad. Este tipo de espacios de encuentro son muy positivos y desde la UNNOBA valoramos mucho estas iniciativas”, remarcó Fariña.